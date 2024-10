Les étagères ennuyeuses appartiennent au passé – maintenant remplacées par la nouvelle étagère murale en acier PLI du studio de design français TIPTOE. Le système PLI est infiniment personnalisable, disponible en six couleurs chic et trois tailles différentes. En utilisant une technique d’acier plié qui minimise les déchets, la durabilité à chaque étape du processus de conception est la spécialité de TIPTOE. Fondé en 2015, les thèmes de la simplicité et de la retenue sont essentiels à l’éthique du studio. Les pièces réparables et les matériaux recyclés sont des caractéristiques de la plupart des articles de la collection TIPTOE, montrant l’intégrité du processus et du produit.

Les étagères minces de cuisine sont une nécessité, pas un luxe, dans les petits appartements de ville où l’espace est limité. Le système PLI est entièrement personnalisable selon les besoins du résident, avec plusieurs tailles pour ranger n’importe quelle quantité de verres ou de pots d’épices. Le meilleur ? Ajoutez plus d’étagères au besoin et mélangez-les avec des couleurs amusantes aussi. L’acier thermolaqué est très durable, résistant aux éclats, à la décoloration, aux rayures et à l’usure générale au fil du temps. Cela fait du PLI un excellent compagnon de cuisine, ou de n’importe quelle pièce, restant lumineux et impeccable pendant des années à venir.

Montré ci-dessus en utilisant différentes tailles pour créer les mêmes répétitions, il y a tellement de façons d’utiliser le système PLI pour gérer et délimiter les objets préférés. Cela nous permet d’être plus spécifiques sur les choses que nous voulons mettre sur les étagères, ajoutant de l’intention à notre vie quotidienne. Voir une petite ligne soignée de ceux-ci avec des objets organisés ? Stupéfiant.

La gamme complète de couleurs, montrée ci-dessus, comprend les couleurs Noir Graphite, Blanc Crème, Gris Eucalyptus, Bleu Rock, Rose Poudré et Jaune Naples. Ces teintes vont des plus douces aux plus vives, garantissant que n’importe quel intérieur serait encore plus beau avec un système PLI pour organiser et affiner. Bien sûr, cela pourrait aussi agir comme un vide-poches d’entrée, un organiseur de chevet ou une étagère pour appareils technologiques avec facilité.

Pour les bureaux et les études, le système PLI s’intégrerait parfaitement. Gardez votre espace élégant avec un assortiment de tailles similaires pour un look modulaire répétitif. Les côtés de l’étagère peuvent servir de serre-livres, stabilisant et modernisant n’importe quelle quantité de livres que vous souhaitez stocker.

La profondeur totale de l’étagère s’étend à 15 cm, et les vis et chevilles sont inclus dans le paquet. L’acier thermolaqué est conçu pour durer et ne nécessite pratiquement aucun entretien, juste un léger dépoussiérage. L’étagère murale PLI est disponible en trois tailles :

Petite : 30 cm x 15 cm x 20 cm (11,8 pouces x 5,9 pouces x 7,87 pouces)

Moyenne : 45 cm x 15 cm x 20 cm (17,7 pouces x 5,9 pouces x 7,87 pouces)

Grande : 60 cm x 15 cm x 20 cm (23,6 pouces x 5,9 pouces x 7,87 pouces)

L’engagement de TIPTOE envers la durabilité dans son ensemble est exactement ce dont l’industrie a besoin. Le studio défend cinq principes avant tout : rendre les choses simples, faire plus avec moins, utiliser les bons matériaux, construire pour durer et concevoir pour le démontage. La transparence et la fierté entourant ces idées sont apparentes dans tout leur travail : “Nous croyons que le monde n’a pas besoin de plus de meubles. Il a besoin de meilleurs meubles.”

Découvrez-en plus sur l’étagère murale en acier PLI sur tiptoe.fr.

