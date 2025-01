Une villa Art Nouveau à ne pas manquer près de Prague en 2025

En 2025, une opportunité unique se présente pour les amateurs d’architecture Art Nouveau à la recherche d’une propriété historique à acheter. Située à Dobřichovice, en République tchèque, cette villa rénovée est à vendre au prix de 39 900 000 CZK, soit environ 1 626 646 USD. Avec une empreinte de 4 036 pieds carrés comprenant huit chambres et trois salles de bains, cette propriété offre un espace de vie généreux pour toute la famille.

Une propriété pleine de charme et d’histoire

Selon l’agent immobilier, cette villa Art Nouveau rénovée est une nouvelle arrivée sur le marché. Nichée au cœur d’un magnifique jardin paysager avec une fontaine, cette villa du début du XXe siècle est un véritable bijou architectural. Avec trois étages et une cave, la villa offre plus de 4 000 pieds carrés d’espace habitable. Le salon est relié à la salle à manger et à la cuisine entièrement équipée, offrant beaucoup d’espace de rangement. Une véranda aménagée en salle de détente avec jacuzzi ajoute une touche de luxe à la propriété.

Au deuxième étage, vous trouverez cinq chambres, dont la suite principale et un bureau. Le troisième étage propose une unité d’appartement indépendante avec kitchenette et salle de bains. La terrasse offre une vue unique sur la campagne environnante. De plus, le grenier inutilisé peut être converti en espace de vie supplémentaire si nécessaire. Enfin, le grand sous-sol est actuellement utilisé comme bureau à domicile.

Une opportunité rare à saisir

Cette propriété historique est située dans la petite ville de Dobřichovice, à seulement 14 miles de Prague. Avec des portes coulissantes doubles reliant le hall d’entrée au salon, des fenêtres en bois d’origine encadrant des vues sur la ville et la campagne environnante, et une bibliothèque spacieuse à l’étage, cette villa est un mélange parfait de charme ancien et de commodités modernes.

Vous rêvez d’acquérir une villa Art Nouveau près de Prague en 2025? Cette propriété unique ne restera pas longtemps sur le marché. Pour plus d’informations ou pour planifier une visite, contactez l’agent immobilier dès aujourd’hui. Une opportunité aussi rare ne se présente pas tous les jours.