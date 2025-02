Espace de travail pour C’est ici Design à Dubai pour inspirer les créatifs

Quand la designer Monica Arango a commencé à envisager un nouvel espace de bureau pour son entreprise C’est ici Design, elle souhaitait créer un studio fonctionnel, mais aussi un centre inspirant de collaboration pour soutenir son équipe en pleine croissance. Situé dans un immeuble commercial sur la Sheikh Zayed Road de Dubai, la vaste rénovation a impliqué la fusion de deux coques de bureaux adjacentes en un seul espace de 1800 pieds carrés, avec un potentiel inexploité en attente d’être réalisé. « C’était une toile vierge et l’endroit parfait pour mettre en valeur ce que nous faisons, » dit Arango.

Un design ouvert favorisant la collaboration

Le plan ouvert, avec des fenêtres du sol au plafond et un revêtement de panneaux perforés imprimés en 3D, brouille les frontières entre chaque section et encourage l’interaction entre les membres du personnel. L’espace de travail est divisé en zones pour une forte connexion visuelle qui n’est pas entravée par des murs traditionnels.

Au lieu d’un bureau d’accueil formel à l’entrée, les visiteurs sont accueillis par un espace salon rempli de meubles de luxe. Arango a collaboré avec plus de 30 marques mondiales pour aménager le bureau, permettant aux gens de vivre l’éthique de luxe discret de l’entreprise à chaque coin.

Un espace de travail polyvalent et chaleureux

Le bureau privé d’Arango est adjacent au salon, ainsi qu’une salle de conférence équipée des derniers équipements multimédias, de grands écrans et de logiciels de design interactif. Cette adoption de la technologie permet aux designers de donner vie à une multitude d’idées.

Un espace de travail en coworking stratégiquement placé avec des postes de travail se connecte aux autres zones pour permettre une circulation fluide. Cela est utilisé lorsque plus de concentration est nécessaire. Un autre salon fait également office de salle d’échantillons. Ces deux espaces fonctionnent également comme des hubs de discussion informels. Les meubles flexibles et les surfaces inscriptibles sont idéaux pour des séances de remue-méninges décontractées et des réunions improvisées. Les employés se retrouvent dans la cuisine ultramoderne (avec un espace de rangement supplémentaire astucieusement dissimulé) pour profiter de repas ou de conversations pendant la journée.

La palette de matériaux riche repose sur des contrastes. Le marbre et le bois sont associés à des tissus comme la laine et le cuir pour inviter au toucher. Les couleurs tout au long complètent le branding mis à jour, que Arango a conçu en travaillant sur la rénovation, reliant tous les éléments entre eux. Les tons chocolat et terracotta, associés aux teintes de bordeaux et d’olive, animent les finitions en béton et métalliques.

Le studio, bien que tourné vers l’avenir, conserve la chaleur d’un environnement hospitalier. Il reflète l’évolution propre du studio et sert de deuxième maison aux employés, qui ont été impliqués dans le projet à chaque phase. « Mon équipe est devenue mes clients, donc c’est assez personnel, » ajoute Arango. « Nous avons remarqué un tel changement dans cet espace. Il a non seulement amélioré notre créativité, mais aussi notre façon de vivre. »

Pour en savoir plus sur C’est ici Design, visitez cesticidecor.com.

Photographies par Oculis Project.

Anna Zappia est une rédactrice et éditrice basée à New York avec une passion pour les textiles, et on peut souvent la trouver lors d’une exposition de mode ou en train d’acheter plus de livres. Anna rédige la chronique du vendredi, ainsi que du contenu commercial.