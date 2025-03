Espace de co-working à Paris célébrant le style moderniste

Un nouvel espace de co-working à Paris célèbre le style moderniste, avec deux niveaux comprenant une série de bureaux et de salons pour soutenir les membres. Le designer Jordan Weisberg a rempli l’intérieur de l’immeuble du début du XIXe siècle de touches artistiques, un clin d’œil à son emplacement à Montmartre, un havre pour les créatifs.

Inspiré par diverses sources, de l’architecture à la télévision et au cinéma, Weisberg a cherché à capturer le style moderne du milieu du siècle qu’il affectionne. « J’adore les années 1950 », dit-il. « Il y a une esthétique fonctionnaliste américaine à la Mad Men, et bien sûr Mies van der Rohe aussi. »

Un grand ouverture circulaire est un élément clé, et un point de départ pour Weisberg, qui voulait contrebalancer les lignes rectilignes strictes de la conception globale. Le portail sert de point focal surprenant, apportant une fluidité et une légèreté qui changent en fonction du point de vue du spectateur.

L’accent est mis sur un mouvement fluide du premier au deuxième étage, chacun configuré pour fournir des environnements dynamiques qui encouragent l’interaction entre les utilisateurs, qu’ils accomplissent des tâches quotidiennes ou socialisent.

Au premier niveau, un espace commun comprend une gamme d’options. Des tables standard et des chaises de travail se trouvent dans les zones principales, idéales pour un travail plus calme. Une cuisine est au deuxième étage, avec un ensemble de salle à manger où les clients peuvent se réunir pour déjeuner ou une pause café. En accord avec le thème moderniste, presque tous les meubles ont été sourcés dans des collections vintage. Des canapés classiques et des accessoires placés partout sont élégants mais confortables.

La palette de couleurs est simple mais élégante. Les tons blanc cassé servent de toile de fond qui permet au plafond bordeaux profond de ressortir. Des carreaux de céramique noirs et grenat ajoutent de la brillance, complétés par des tons bleus et jaunes.

Les matériaux sont mélangés avec aisance, offrant juste assez de variété. Le bois est associé à l’acier inoxydable et au cuir. Le marbre recouvre les plateaux de table, avec des nuances et des veines créant un patchwork distinct de motifs. Chaque zone est baignée de lumière naturelle, amplifiée par un jeu de textures. Les plinthes et les encadrements de porte aux finitions brillantes contrastent avec le traitement acoustique mat en hauteur.

Chacun des détails uniques est combiné pour capturer l’énergie qui correspond à l’effervescence de l’activité à l’intérieur. « J’adore le dialogue entre tous les matériaux », ajoute Weisberg. « Tout est équilibré pour rendre l’espace plus dynamique. »

Photographie par Yvan Moreau.

