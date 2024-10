Née au Liban, Aline Asmar d’Amman a été entourée par la restauration et la reconstruction dans son pays natal. Le dialogue entre le patrimoine et la modernité a touché cette créatrice, qui avait déjà décidé de devenir architecte lorsqu’elle était adolescente. “J’ai appris à trouver la beauté dans les ruines et à chérir le sens des imperfections parfaites”, dit d’Amman.

Les bâtiments contemporains sont tout aussi impressionnants pour elle, en particulier la caserne des pompiers de Vitra conçue par Zaha Hadid. Située à Weil am Rhein, en Allemagne, cette structure tranchante s’oppose totalement à l’antiquité. Pour d’Amman, c’est une œuvre puissante car elle est essentiellement intemporelle et pourrait exister en tout lieu – sans date ni style.

Véritable Parisienne dans l’âme, d’Amman cite son éducation dans un environnement francophile à Beyrouth, où le raffinement coexiste au milieu du chaos, comme la plus grande influence sur sa vie et son travail. La Ville Lumière a inspiré son amour du design intérieur et est un aspect central des projets de son cabinet multidisciplinaire, Culture in Architecture, pour lesquels elle est connue.

Alors que le monde de d’Amman tourne autour d’éléments visuels évocateurs, la designer est une lectrice passionnée fascinée par le pouvoir des mots. Les livres ont toujours été pour elle un moyen d’évasion, et ils servent à la fois d’armure et de bouclier. Lorsque d’Amman était enfant, elle s’asseyait et se cachait avec un livre sous la table lorsqu’elle était confrontée à une situation difficile. Elle savait que les volumes ne la sauveraient pas ou ne changeraient pas sa situation, mais c’était un moyen de voyager et, pendant un moment, d’oublier tout le reste.

Les livres, l’encre et le papier ont été les fils des premières conversations qu’elle a eues avec le légendaire créateur de mode Karl Lagerfeld. Le duo a collaboré sur deux projets mémorables, les Grands Appartements de l’Hôtel de Crillon et “Architectures”, la collection de sculptures fonctionnelles de Lagerfeld. C’est un moment précieux qui a eu un impact durable. “Être l’architecte de Karl sera toujours l’une des sensations les plus incroyables de ma vie professionnelle d’adulte”, note d’Amman. “Le niveau des attentes de chacun change soudainement pour atteindre des niveaux plus élevés lorsque nous avons la chance de trouver un mentor inspirant et un personnage pour défier notre imagination.”

Aujourd’hui, Aline Asmar d’Amman se joint à nous pour le Vendredi Five!