L’artiste céramiste Alex Matisse appartient à une famille d’artistes et d’inventeurs renommée, comprenant son arrière-grand-père Henri Matisse et son père Paul. Élevé dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre, il fabriquait des objets en argile dès la quatrième année. À son entrée au lycée, c’était tout ce qu’il voulait faire.

Matisse hésitait à embrasser pleinement sa vocation, car il ne voulait pas être comparé à quelqu’un d’autre. « Quand j’ai obtenu mon diplôme, j’ai fait un effort supplémentaire pour laisser derrière moi l’héritage familial et je ne me suis pas inscrit à des cours d’art à l’université », dit-il. « Un mois ou deux plus tard, j’étais totalement malheureux et j’ai réussi à intégrer le programme de céramique. » Un an et demi plus tard, il a quitté l’enseignement supérieur pour suivre un apprentissage traditionnel sous la direction de deux potiers, Matt Jones et Mark Hewitt.

En 2009, Matisse a acheté une ancienne ferme de tabac dans les montagnes de Caroline du Nord et a fondé East Fork. Il a construit un four à bois de 36 pieds de long et a également établi une série d’ateliers rudimentaires qui ont servi de site initial pour l’entreprise naissante. Il travaille maintenant aux côtés de sa femme Connie Rose Coady-Matisse, et aujourd’hui, l’entreprise est l’un des plus grands fabricants de vaisselle des États-Unis.

Même lorsque Matisse ne fabrique pas de poterie avec des argiles du Sud des États-Unis, il trouve difficile de passer du travail à la sphère personnelle. Lorsqu’il trouve du temps libre dans un emploi du temps chargé, il enfourche souvent son vélo et s’enfonce profondément dans les bois pour se ressourcer.

En tant que créatif, Matisse a beaucoup de choses à noter, ce qui n’est pas toujours facile lorsqu’il est en déplacement ou dans un endroit inattendu. « Mes idées viennent généralement à des moments inopportuns, comme quand je vais travailler dans l’obscurité pendant mon long trajet », ajoute-t-il. J’ai du mal à suivre un carnet de notes physique, donc j’ai généralement trois ou quatre carnets à moitié remplis en même temps.

Aujourd’hui, Alex Matisse nous rejoint pour le vendredi cinq !

Une cuillère en bois

Cette cuillère a été fabriquée par un certain Jake qui vivait dans une caravane sur la propriété où East Fork a été créé. Jake était là pour aider un ami à construire ce magnifique abri à charpente en bois qui abriterait un grand four à bois. Elle a été sculptée dans un morceau de cerisier provenant d’un arbre que nous avions abattu au milieu d’un ancien champ de tabac. Jake m’a envoyé la cuillère environ un an après son retour dans le Maine. Le niveau de détail et de précision m’a toujours impressionné. C’est l’un des rares objets fonctionnels que j’ai et que j’ai trop peur d’utiliser car je l’aime trop. En général, je désapprouve de ne pas utiliser les choses qui sont conçues pour être utilisées.

La baignoire hippopotame de François-Xavier Lalanne

Ma grand-mère Teeny vivait dans une belle maison de campagne dans un petit village au sud de Paris. Elle était mariée à Pierre Matisse, puis à Marcel Duchamp avant qu’il ne meure, donc naturellement il y avait de l’art partout. Mon œuvre d’art préférée en majuscules « A » était la baignoire hippopotame de Lalanne. Elle fonctionnait magnifiquement et mon frère et moi insistions toujours pour qu’ils ferment les côtés et nous barbotions dans l’obscurité résonnante.

Notre petite cabane dans les bois

Quand nous voulions sortir d’Asheville sans voyager loin, nous louions cette petite cabane que nos amis Helen et Josh (de Fuzzco) avaient rénovée. Nous l’avions louée le week-end où tout s’est arrêté au printemps 2020. Nous ne sommes jamais partis et l’avons achetée un an plus tard. Elle est très petite, n’a pas de placards ni de machine à laver (nous en avons finalement installé une dans un bâtiment en parpaings à quelques pas de la cabane) et abrite généralement une famille d’écureuils volants qui vivent dans les combles. Je conduis 45 minutes pour me rendre au travail chaque jour, mais je l’adore. Elle est perchée sur un bout de terre entouré de bois escarpés et on peut voir la canopée depuis presque toutes les pièces. La cabane rapproche notre famille, ne nous laissant pas nous éloigner comme on le ferait dans une grande maison. Nos filles ont grandi en se promenant dans la rivière et en explorant les bois, et c’était un cocon qui nous a tenus fermement, Connie et moi, dans certains des moments les plus difficiles de notre mariage. Elle possède un bain à remous chauffé au bois, un poêle à bois et beaucoup de beaux aménagements paysagers indigènes que j’ai installés pendant la Covid, donc je garde les feux entretenus et les plantes arrosées et Connie nous nourrit, et quand des amis viennent nous rendre visite, le reste du monde disparaît dans ce petit oasis.

Mon père, Paul Matisse

Mon père a construit sa vie autour de la création de belles choses. Il ne se qualifierait jamais seulement d’artiste, toujours d’artiste/inventeur. Les choses qu’il a créées sont belles et accessibles et souvent interactives. La plupart de sa vie a été consacrée à la création de sculptures musicales, installées partout, d’un parc de sculptures à Aix-en-Provence au métro de Boston en passant par un vieux silo à grains sur la propriété d’un ami proche, l’artiste Otto Peine. Nous avons grandi dans une grande église baptiste convertie dans une petite ville à l’extérieur de Boston. Dans la maison, il concevait des solutions pour tout, comme un mécanisme qui ouvrait les deux côtés d’une porte de placard lorsque vous tiriez sur un seul côté, tout était conçu et usiné dans l’atelier situé au rez-de-chaussée. Il n’y avait ni cheminée ni foyer dans l’église quand nous étions jeunes et il a résolu ce problème en accrochant nos chaussettes sous le battant de la massive cloche de fer qui pend dans le clocher, elle sonne à l’heure toutes les heures et est toujours remontée à la main deux fois par semaine.