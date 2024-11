East Fork, basé en Caroline du Nord, fabricant d’articles de poterie et d’articles ménagers créativement conçus, a longtemps été le chouchou des dîners et des tables, mais maintenant il est prêt à divertir vos invités avant même que la fête ne commence. En collaboration avec Craighill de Brooklyn, une marque de design et de fabrication connue pour ses objets astucieux et avant-gardistes, East Fork a dévoilé l’ensemble de cocktails Mescola Craighill x East Fork, un trio d’outils de bar prêts à rehausser votre bar à domicile. Avec un shaker, une cuillère à cocktail et un doseur, cet ensemble soigneusement conçu a tout ce dont vous avez besoin pour préparer des cocktails pour les fêtes et au-delà, avec un design si bon que vos invités en demanderont par leur nom avant leur deuxième tour.

Cette collaboration a mis des années à se concrétiser, remontant à 2018 lorsque les deux marques se sont rencontrées pour la première fois lors d’une foire Field & Supply dans l’État de New York. Les deux partageaient une affinité pour la création d’objets intemporels et bien fabriqués, alors une collaboration semblait inévitable. Mais ils ne voulaient pas se précipiter. « Au fil des ans, nous avons exploré l’idée de créer quelque chose ensemble que les clients ne peuvent pas arrêter de toucher – une véritable marque de succès pour tout designer ou fabricant », partage Alex Matisse, PDG et fondateur d’East Fork. Des années de brainstorming les ont amenés à développer l’ensemble de cocktails Mescola, un mariage parfait entre le langage de design organique inspiré de la céramique d’East Fork et l’approche de précision de la métallurgie de Craighill.

Chaque pièce de l’ensemble est conçue pour fonctionner et impressionner. Le shaker de cocktails Mescola se distingue par un bec verseur rare et sans goutte et une finition plongée à ¾ époustouflante – des détails qui le rendent aussi beau que fonctionnel. « Créer un shaker qui incorporait un bec était un défi auquel je tenais fermement, même si c’est une caractéristique rarement vue dans les designs contemporains », partage Hunter Craighill, fondateur de Craighill. « Les idées d’Alex sur la conception du bec, tirées de son expertise en poterie, ont été inestimables alors que nous travaillions sur diverses itérations pour atteindre le bon équilibre. » Cette attention aux détails s’est étendue à chaque partie du processus, avec plus de 40 outils de poinçonnage créés pour donner vie à l’ensemble – un témoignage exemplaire de l’engagement intense des deux marques envers la qualité et la précision.

La cuillère à cocktail et le doseur sont tout aussi élégants, empruntant des indices ergonomiques à la poterie bien-aimée d’East Fork pour offrir des outils qui se sentent aussi bien en main que sur un chariot de bar. Bien que l’ensemble présente des caractéristiques de niveau professionnel, il se veut accessible. « [Le shaker] devait fonctionner aussi facilement qu’un shaker Boston mais sans l’aspect intimidant pour les amateurs à domicile. La collaboration avec Craighill nous a permis de peaufiner chaque détail et de réaliser quelque chose de vraiment spécial », explique Matisse. Craighill ajoute également : « Cette collaboration nous a permis de combiner nos compétences uniques, aboutissant à un produit que aucun de nous n’aurait pu envisager seul – quelque chose à la fois fonctionnel et festif. » Nous trinquerons à cela !

Que vous secouiez des martinis ou que vous prépariez des mocktails, l’ensemble de cocktails Mescola Craighill x East Fork promet de rendre votre prochaine heure de l’apéritif aussi délicieuse que l’ensemble lui-même.

Pour ajouter l’ensemble de cocktails Mescola Craighill x East Fork au chariot de bar de vos proches (ou au vôtre !), visitez eastfork.com.