Marantz, un leader de longue date dans le domaine de l’audio de luxe, a fait ses premiers pas dans les enceintes sans fil avec le lancement du Marantz Horizon et du Marantz Grand Horizon. Connu pour la conception de systèmes audio haut de gamme, Marantz a apporté la même philosophie de design et l’engagement envers la qualité à ces nouvelles enceintes sans fil, en faisant non seulement des systèmes audio, mais aussi des pièces élégantes de décoration intérieure.

La série Horizon se distingue par un design unique en forme de globe qui la distingue de la plupart des enceintes sans fil traditionnelles. Disponibles en trois couleurs – Moon Ray, Midnight Sky et Champagne – les enceintes sont conçues pour compléter n’importe quelle pièce. L’extérieur est fabriqué à partir du matériau Ecofiber de Marantz, qui est fabriqué à partir de plastiques recyclés de l’océan, reflétant l’accent de la marque sur la durabilité sans sacrifier le luxe. Les accents dorés autour de l’enceinte rehaussent son esthétique haut de gamme.

Les enceintes peuvent être associées à un élégant support trépied en noyer américain – le Marantz Horizon Tripod – en en faisant un véritable point central, ou montées au mur à l’aide de supports disponibles pour une installation plus minimaliste.

Marantz n’a pas compromis sur la qualité audio avec sa première enceinte sans fil. Les modèles Horizon et Grand Horizon offrent des performances audio puissantes, avec des configurations de haut-parleurs légèrement différentes conçues pour offrir un son immersif qui remplit la pièce.

Le Marantz Horizon standard délivre 310 watts de sortie grâce à une combinaison d’un woofer de 6,5 pouces, de deux tweeters à dôme de soie de 1 pouce et de trois drivers pleine gamme de 2 pouces. Le plus grand Grand Horizon offre encore plus de puissance, avec 370 watts délivrés par un woofer de 8 pouces, trois tweeters de 1 pouce et quatre drivers de médium de 3 pouces. Ce modèle promet un son plus complet, plus naturel, avec des basses plus riches et la capacité d’atteindre des volumes plus élevés, en en faisant idéal pour des espaces plus grands ou des auditeurs plus exigeants.

Conçue pour les configurations audio modernes et multi-pièces, la série Horizon s’intègre à l’écosystème HEOS, permettant une connexion transparente avec d’autres produits Sound United, tels que les enceintes Denon et Polk Audio. Cela donne aux utilisateurs la possibilité de profiter d’un son synchronisé dans toute leur maison en toute simplicité.

En plus de HEOS, les enceintes prennent en charge Apple AirPlay 2, Bluetooth et Spotify Connect, rendant le streaming à partir de n’importe quel appareil un jeu d’enfant. Et pour ceux qui souhaitent intégrer la série Horizon dans une installation home cinéma, Marantz a équipé ces enceintes d’une impressionnante gamme d’entrées, y compris des ports stéréo RCA, optique, USB-C et HDMI eARC.

Le Marantz Horizon et le Grand Horizon sont maintenant disponibles à l’achat sur le site web de Marantz. Le Horizon standard est proposé à 3 500 $, tandis que le Grand Horizon plus grand et plus puissant est disponible pour 5 500 $. Le trépied Marantz Horizon peut être acheté séparément pour 750 $.

Christian de Looper est un journaliste spécialisé dans la technologie grand public basé dans le ensoleillé Santa Cruz, en Californie. Christian a couvert la technologie depuis plus de 10 ans, avec des articles dans de nombreuses grandes publications technologiques, dont Digital Trends, Forbes, CNN Underscored, Tom’s Guide et PCMag. Christian est obsédé par la façon dont les entreprises technologiques concilient un excellent design avec une grande fonctionnalité, et vit chez lui avec sa femme, sa fille et son chat.