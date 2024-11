Qui a dit que les enceintes ne pouvaient pas servir d’œuvre d’art ? Alors que la plupart des enceintes domestiques sont des boîtes noires sans inspiration conçues pour se fondre dans leur environnement, Audio Pro remet en question cette convention avec sa dernière sortie. La société audio suédoise s’est associée à Mikael Jepson, guitariste du groupe de glam rock The Ark, pour créer la T3+ Jepson – une enceinte audacieuse et colorée qui a de la personnalité.

Au cœur de la T3+ Jepson se trouve une réinterprétation créative du modèle T3+ populaire d’Audio Pro, qui a déjà acquis une réputation pour sa qualité sonore impressionnante et son design épuré. Auparavant disponible dans des tons discrets comme le noir, le vert et l’aqua, cette nouvelle version met la couleur et la personnalité au premier plan.

La T3+ Jepson présente un corps blanc épuré, des grilles de haut-parleurs vibrantes et une poignée bleue frappante. Des rivets verts et orange accentuent le design, ajoutant des touches de couleur ludiques. Cette combinaison vivante élève l’enceinte d’un simple produit technologique à un sujet de conversation qui ajoute du caractère à n’importe quelle pièce.

Pour Mikael Jepson, ce projet était plus qu’une simple collaboration de design – c’était un projet passion. « C’est un petit rêve à moi – de concevoir ma propre enceinte Audio Pro », a déclaré Jepson. « J’ai sauté sur l’occasion. Mon objectif était de créer quelque chose d’unique, de transformer l’enceinte en une œuvre d’art. J’ai traité l’enceinte comme une toile, jouant avec les couleurs sur chaque détail. Le résultat est ce que vous voyez ici, et je l’adore absolument. »

Cette approche correspond parfaitement aux racines artistiques de Jepson dans le glam rock, où les visuels audacieux sont aussi importants que la musique elle-même. Le design de l’enceinte capture l’esprit de la créativité et de l’expression de soi, transformant un objet du quotidien en quelque chose d’extraordinaire.

Malgré sa touche artistique, la T3+ Jepson ne compromet pas les performances. Elle est équipée d’un amplificateur de 25 watts et offre un son riche et dynamique, offrant une expérience d’écoute nette et réactive. Avec jusqu’à 30 heures d’autonomie de batterie, elle convient aussi bien aux auditeurs occasionnels qu’aux audiophiles qui recherchent un son de haute qualité en déplacement. L’enceinte prend également en charge le Bluetooth, ce qui la rend facile à connecter à n’importe quel appareil pour un streaming fluide.

La T3+ Jepson en édition limitée est désormais disponible au prix de 200 $, correspondant au coût des autres options de couleur T3+, malgré son design unique. Rendez-vous sur audiopro.com pour plus d’informations.