Élargissement de la gamme de céramiques Entler avec des pots de fleurs + tables

La céramique, l’un des premiers signes de la civilisation, contient un passé riche en humanité. La marque d’éclairage Entler Studio sait que nous nous voyons dans nos créations, et c’est pourquoi les sculpturaux pots de fleurs en céramique se dressent fièrement sur trois pieds, tenant leurs petits corps ronds vers le ciel, et les tables Beginning End avec un fond globuleux – un langage formel similaire aux autres œuvres d’Entler.

La finition change cette collection de pots de fleurs de manière drastique, avec un satin mat mettant en valeur les douces ombres qui se répandent autour du récipient et des jambes. Les pots de fleurs à haute brillance évoquent un sentiment complètement différent, une gemme collante avec une coiffure feuillue. Chacun reçoit jusqu’à 15 couches de glaçure pour obtenir cette magnifique brillance, un exemple clair du niveau incroyablement élevé de finition dans la collection.

Le fondateur Jonathan Entler voulait voir à quoi ressemblerait une pièce entièrement peuplée de produits de marque, et c’est ainsi que le pot de fleurs et la table d’appoint sont nés. Différentes considérations affectent différents produits, et la céramique coulée est un matériau particulièrement capricieux. Cependant, il est durable, car la terre verte et la terre biscuit peuvent être recyclées indéfiniment. Il partage : « Les variations de forme et de proportion sont toujours dans mes pensées, créant une curiosité constante sur la manière dont ces idées prendront finalement forme. Les traduire à de nouvelles échelles est à la fois un défi et une excitation – il y a un équilibre à maintenir à mesure que les dimensions changent. À l’heure où une nouvelle pièce sort du four pour la première fois, j’ai déjà passé tellement de temps à y penser que c’est comme rencontrer un vieil ami. »

Deux hauteurs offrent de multiples utilisations différentes pour ces tables lustrées au dessus miroir, mettant en valeur une vignette visuellement solide. Le haut est simplement une extrusion minimale de la table d’appoint, une manœuvre qui maintient la cohésion au sein de la collection, tout en permettant également une facilité de production. Entler a pris des mesures pour minimiser les déchets de production, réduisant la quantité de matériaux inorganiques de 80 % – remplaçant le plastique et la mousse par du bois et du papier recyclé. Comme l’expédition de céramiques est notoirement difficile et nécessite beaucoup d’emballage, cela crée de grandes opportunités pour réduire les déchets à l’avenir, réduisant la pollution et maintenant notre monde plus sûr.

Jonathan Entler a lancé son entreprise d’éclairage basée à Los Angeles en 2015, avec l’espoir d’offrir un format de céramique coulée pouvant être combiné pour créer des pièces plus grandes. Après quelques années d’expérimentation, il a rassemblé les moules, les outils et le matériel nécessaires pour créer le premier éclairage Entler. Après le lancement très réussi, le prochain défi était de suivre la demande. Comme les pièces sont infiniment personnalisables, et viennent en 32 couleurs, le ciel est la limite pour cette marque émergente.

Pour en savoir plus sur Entler Design, visitez entler.co. Pour suivre les mises à jour sur Instagram, cliquez ici.

