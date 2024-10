Bowers & Wilkins a fait passer son emblématique enceinte Zeppelin au niveau supérieur avec l’introduction de l’édition Zeppelin Pro. Connu pour son design élégant et son son haut de gamme, cette dernière version propose toute une série d’améliorations qui la rendent encore plus impressionnante.

Tout en conservant le design caractéristique en forme de vaisseau spatial, l’édition Zeppelin Pro introduit de nouvelles finitions, notamment en Or Solaire et en Gris Spatial. La variante Or Solaire, en particulier, brille lorsqu’elle est associée à la nouvelle option de rétroéclairage sélectionnable par l’utilisateur, renforçant ainsi son attrait esthétique.

La série Zeppelin a longtemps été un symbole de luxe dans le monde de l’audio, se démarquant par son design unique et ses performances de haut niveau. Comme prévu, l’édition Pro s’appuie sur cet héritage avec des améliorations substantielles tant sur le plan de la forme que de la fonction.

Outre les améliorations de design, Bowers & Wilkins a également apporté des changements internes. L’édition Zeppelin Pro dispose de nouveaux tweeters à dôme en titane similaires à ceux des nouvelles enceintes de la série 600 de Bowers & Wilkins. Ces nouveaux tweeters sont associés à des haut-parleurs médiums de 90 mm, comme ceux que l’on trouve dans les enceintes colonnes haut de gamme de la société. Les haut-parleurs ont été améliorés avec un meilleur amortissement du cône et un réglage DSP revisité pour créer un son plus riche et plus ouvert. Le dernier composant du système est un caisson de basses de 150 mm, qui délivre des basses profondes mais détaillées pour une réponse audio globale bien équilibrée.

Au-delà de ses performances audio, l’édition Zeppelin Pro a été conçue en gardant à l’esprit la technologie intelligente. Elle offre une connectivité Wi-Fi, ce qui lui permet de s’intégrer avec d’autres enceintes Zeppelin ou Bowers & Wilkins Formation. Elle prend également en charge AirPlay 2 pour une utilisation fluide dans l’écosystème Apple, ainsi que Bluetooth aptX et Spotify Connect. Grâce à l’application de musique Bowers & Wilkins, les utilisateurs peuvent accéder à des services de streaming tels que Deezer, Last.fm, Qobuzz et Tidal.

L’édition Zeppelin Pro de Bowers & Wilkins est désormais disponible pour 799 $ sur bowerswilkins.com.