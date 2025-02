Le Fauteuil Dezza par Gio Ponti chez Poltrona Frau : Une œuvre d’art intemporelle

Dans le monde du design, la révélation d’une édition limitée du fauteuil Dezza par le fabricant italien de luxe Poltrona Frau marque une nouvelle étape dans l’héritage créatif du regretté architecte Gio Ponti. Cette collaboration met en lumière un concept datant de 1965, réinterprété pour s’intégrer harmonieusement dans les espaces contemporains. Mais qu’est-ce qui alimente cette synergie intemporelle? Il serait réducteur de considérer cet événement et le 60e anniversaire de cette pièce désormais emblématique comme une simple culmination. Grâce à leur propre génie créatif, Poltrona Frau s’inspire de la stratégie vénérable de Ponti qui a permis des décennies de création allant de l’art aux tissus en passant par la céramique, le cristal et autres éléments de décoration intérieure.

Un design épuré et des lignes modernes, associés à des coussins légèrement capitonnés et à des accoudoirs courbés, confèrent à ce fauteuil une silhouette dynamique tout en conservant une certaine réserve pour offrir un confort inattendu. Ses jambes élancées maintiennent une posture angulaire propice à la mobilité tout en étant prêtes à être admirées sous tous les angles, permettant aux observateurs d’apprécier les boutons ou les détails métalliques contrastants.

Bien que le Dezza soit en production depuis son lancement peu après l’installation de l’entreprise à Tolentino, ce modèle se distingue par son revêtement en Pelle Frau Impact Less, s’inscrivant ainsi dans l’objectif plus large de durabilité de l’entreprise. En tant que leader de l’industrie, la société peut moderniser la tradition du cuir de luxe pour répondre aux exigences telles que l’utilisation de fournisseurs traçables et certifiés, le tannage sans chrome, la compensation des émissions de CO2 et les réductions d’émissions certifiées.

Des nuances de Panna et un bleu irisé évoquent les intérieurs aériens et joyeux créés par Ponti pour l’Hôtel Parco dei Principi à Sorrente, avec des sols en majolique dans des teintes similaires. Cependant, la caractéristique la plus distinctive de cette édition réside dans le motif du revêtement qui orne le torse du fauteuil. Il affiche la reproduction d’une illustration inédite tirée de l’œuvre de Ponti, que Poltrona Frau a réussi à se procurer et à imprimer numériquement sur du cuir grâce à un processus exclusif, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à l’histoire du projet. Le motif envoûtant est composé de 26 mains stylisées, chacune portant son propre nom et identité, telles que ‘la main gantée’, ‘la main étoilée’, ‘la main percée’ et ‘la main de la diseuse de bonne aventure’, entre autres. En somme, le Dezza allie la ludicité à la sophistication pour exprimer la maîtrise artisanale et une « intelligence des mains » inhérente à la construction du siège.

« La main de Ponti représente la capacité humaine à imaginer, à transcender le monde des objets pour entrer dans ceux du théâtre, de la poésie et de la ludicité », déclare Salvatore Licitra, conservateur des archives de Gio Ponti.

Une série limitée de 60 pièces – numérotées individuellement et identifiées par une étiquette métallique à l’arrière du fauteuil, accompagnées d’un certificat d’authenticité signé – est exclusivement disponible à l’achat en ligne sur les boutiques en ligne de Poltrona Frau dans certains marchés européens jusqu’au 1er avril de cette année, après quoi le modèle sera également disponible dans certains magasins de détail du monde entier. Cependant, peu de reproductions – voire de résurrections – de designs aussi appréciés par le public ne se contentent de moderniser les éléments esthétiques pour le simple plaisir de la nouveauté. Poltrona Frau poursuit le travail de Ponti avec une grande fidélité.

« Nous sommes ravis de présenter cette pièce historique de notre catalogue sous un nouveau jour. C’est un mélange d’excitation et de gratitude pour cette opportunité », déclare Nicola Coropulis, PDG de Poltrona Frau. « Avec nos rééditions, nous essayons toujours de créer et de approfondir la signification culturelle du design original, en offrant quelque chose de vraiment exclusif qui non seulement met en valeur les matériaux et les finitions, mais célèbre surtout le processus créatif derrière les produits. »

Pour en savoir plus sur cette étape importante et découvrir davantage de l’offre de la marque, visitez poltronafrau.com.