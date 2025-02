Écrans de confidentialité Calm de KFI Studios: une révolution du lieu de travail

Les écrans de confidentialité sont-ils devenus une nécessité incontournable dans les bureaux modernes? L’entreprise de meubles basée au Kentucky, KFI Studios, en est bien consciente. C’est pourquoi elle s’est associée à Union Design pour créer Calm, un système élégant de cloisons de confidentialité qui allie design et fonctionnalité, tout en réduisant les distractions au maximum.

Fabriqués à partir de feutre plastique recyclé et dotés d’un design cannelé distinctif, les panneaux autoportants Calm sont d’une polyvalence exceptionnelle. Ce système modulaire vous permet de connecter plusieurs panneaux à l’aide de six supports en acier pour une variété de configurations, telles que des formes en L, en zigzag, voire en forme d’étoile, si vous vous sentez audacieux. Que ce soit pour un simple poste de travail ou des espaces plus larges comme des salons ou des espaces de co-working, Calm vous offre l’intimité nécessaire pour recharger vos batteries ou travailler en toute tranquillité.

Le PDG de KFI Studios, Chris Smith, explique parfaitement la philosophie derrière Calm: « Le modèle de travail hybride d’aujourd’hui est généralement synonyme de postes de travail partagés et de solutions de mobilier modulaire. Ce paysage de travail en constante évolution signifie moins de temps calme et d’espace personnel. Nos nouveaux écrans Calm offrent une intimité personnalisée là où elle est nécessaire. »

Chaque panneau Calm est disponible dans l’une des trois formes suivantes – un écran droit, un écran droit avec un côté arrondi et un écran courbé – offrant des possibilités infinies pour personnaliser votre espace. Les écrans droits sont dotés d’une base en acier lestée pour une utilisation autoportante facile, tandis que l’écran courbé ajoute une touche plus douce et organique. Le feutre PET est disponible dans trois couleurs neutres (charbon, gris et pierre) pour s’intégrer harmonieusement dans n’importe quel environnement.

Pour ceux qui aiment que leur mobilier soit polyvalent, Calm s’associe parfaitement aux autres produits de KFI. Associez-le au salon modulaire Conversa pour créer des zones d’assise privées ou mariez les écrans courbés aux fauteuils de salon Dotti pour créer un refuge confortable aussi fonctionnel qu’accueillant.

Que vous ayez besoin de vous concentrer dans un bureau ouvert animé ou de créer des espaces flexibles qui peuvent rapidement s’adapter aux besoins de l’équipe, Calm est la solution qui prouve que l’intimité ne doit pas sacrifier le style. Avec son design réfléchi, ses matériaux durables et son intégration harmonieuse avec les autres produits de KFI Studios, Calm est la mise à niveau de bureau dont le bureau moderne a besoin.

Pour en savoir plus sur la collection Calm par Union Design pour KFI Studios, visitez kfistudios.com.

En tant que rédactrice en chef principale, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de bien vivre avec intention à travers le design. Elle partage probablement ses trouvailles sur Instagram stories. Vous pouvez également la retrouver sur vytranyang.com.