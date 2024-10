Bang & Olufsen élève sa conception de casque à un niveau supérieur avec le dévoilement de ses nouveaux écouteurs Beoplay H100, qui se situent au sommet d’une gamme luxueuse visant à offrir une expérience de premier plan dans l’industrie. Les écouteurs offrent une ingénierie mise à jour et un son optimisé qui se traduisent par une expérience audio améliorée. De plus, les écouteurs sont conçus en pensant à l’avenir pour des mises à niveau faciles avec l’évolution de la technologie.

L’investissement de 1 549 $ en fait les écouteurs haut de gamme pour les consommateurs et les audiophiles. Mais quelles sont les fonctionnalités qui accompagnent ce prix élevé ? Eh bien, un design superbe et intelligent. B&O met en avant la réparabilité avec un serre-tête détachable et des coussinets d’oreille remplaçables à tout moment – les deux composants qui s’usent le plus.

Les écouteurs Beoplay H100 sont également magnifiques, avec leurs écouteurs circulaires, leur finition luxueuse et leurs matériaux de construction haut de gamme, y compris une surface tactile en verre trempé résistant aux rayures de chaque côté des écouteurs complétée par des coussinets d’oreille en cuir d’agneau. Ils sont également disponibles en trois couleurs : Infinite Black, Hourglass Sand et Sunset Apricot.

Un design captivant ne signifie pas grand-chose si les écouteurs ne sonnent pas bien non plus. Et bien que nous n’ayons pas encore testé leur qualité audio réelle, nous pouvons offrir des assurances. Ils sont fabriqués par une entreprise qui propose des produits audio exceptionnels depuis de nombreuses années. Les écouteurs offrent des haut-parleurs en titane sur mesure de 40 mm et sont capables de lire de l’audio hi-res jusqu’à 24 bits/96 kHz. Ils utilisent une nouvelle technologie de traitement audio développée par Bang & Olufsen appelée EarSense, qui, selon l’entreprise, adapte le profil sonore à l’ajustement de l’utilisateur en temps réel. Pour être clair, d’autres entreprises proposent une technologie similaire depuis un certain temps, mais il est agréable de voir des écouteurs haut de gamme l’offrir également.

Comme on pourrait s’y attendre en 2024, les écouteurs prennent également en charge Dolby Atmos avec un suivi de tête pour une expérience plus immersive. Vous pouvez utiliser cette technologie lorsque vous écoutez de la musique, mais je trouve qu’elle est plus utile en regardant des films, par exemple. Les écouteurs disposent de 10 microphones répartis autour d’eux, à la fois pour aider à capter votre voix lors d’un appel téléphonique et pour la technologie de réduction du bruit. D’autres fonctionnalités incluent la détection d’oreille et un nouveau mode d’écoute rapide qui vous permet de couvrir le coussinet d’oreille avec une main pour entrer rapidement en mode de transparence, ce qui peut être utile lors d’une conversation rapide. Les écouteurs offrent 34 heures d’autonomie sur une seule charge, ce qui est également impressionnant. Bang & Olufsen affirme que ces écouteurs offrent ses modes de réduction du bruit et de transparence les plus avancés à ce jour.

Si l’étiquette de prix de 1 549 $ ne vous décourage pas, visitez bang-olufsen.com.

Christian de Looper est un journaliste spécialisé dans la technologie grand public basé dans le ensoleillé Santa Cruz, en Californie. Christian couvre l’actualité technologique depuis plus de 10 ans, avec des publications dans de nombreux grands médias technologiques, dont Digital Trends, Forbes, CNN Underscored, Tom’s Guide et PCMag. Christian est obsédé par la façon dont les entreprises technologiques concilient un design et une fonctionnalité de qualité, et vit chez lui avec sa femme, sa fille et son chat.