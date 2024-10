Il y a quelques années, lorsque je concevais la salle à manger de ma maison précédente, je choisissais toujours des meubles et des luminaires modernes pour l’espace. J’aimais le contraste stylistique avec l’architecture méditerranéenne des années 1920 de mon bâtiment. Une fois que j’ai installé mon lustre, mes appliques murales, ma galerie de photos, et que j’ai apporté ma crédence murale avec des poignées en laiton contemporaines, j’ai réalisé que c’était trop… d’un seul coup. Il manquait quelque chose. Bien sûr, j’avais le contraste entre les styles mais je désirais toujours quelque chose d’autre. Quelque chose pour le rendre plus original, ou apporter un peu plus de contraste.

Il s’avère que ce qui me manquait était mon meuble bar vintage en bois marron et mon miroir vénitien doré de style Rococo. J’avais besoin de la tension entre le “maintenant” et l'”ancien” pour satisfaire mon œil. Pour le rendre authentique, habitable et non comme un catalogue.

Cela, mes amis, s’appelle la tension, et à mon avis, chaque pièce intéressante en a besoin en petites doses. Maintenant, je dis “intéressante” car tous les espaces ne nécessitent pas de tension. Il y a beaucoup de belles maisons et pièces sans tension notable; en fait, ne pas en avoir peut vraiment créer une sensation de placidité, et c’est la préférence de certaines personnes.

Mais si votre espace semble plat, prévisible et pas aussi raffiné que certains de ceux que vous repérez dans les profils de designers ou les magazines, ajouter une touche de tension va être transformateur pour vous. La tension en design, c’est comme choisir une paire de talons rouges rubis pour votre tenue entièrement noire. Des talons noirs auraient été tout à fait corrects, voire chics, mais le rouge ? Eh bien…maintenant, vous vous démarquez.

Avant de passer en revue les différentes façons dont vous pouvez créer de la tension dans vos schémas de design, je veux juste explorer un peu plus ce mot, car dire simplement “ajoutez de la tension !” comme conseil n’est pas exactement clair. La tension apporte un peu de “conflit”. C’est l’opposition de choses qui ne devraient pas fonctionner ensemble mais qui le font. Comme ajouter du sel à vos pâtisseries pour faire ressortir la douceur. De l’acidité à vos plats riches pour couper la graisse. C’est le contraste des matériaux, de l’échelle, des volumes différents, la juxtaposition de styles opposés, voire de couleurs. Ça peut être aussi subtil que de choisir un lustre en laiton poli dans une pièce avec des planchers et des meubles en bois brut, ou aussi radical que mettre une extension moderne sur un bâtiment en brique vieux de plusieurs siècles.

C’est un peu comme une surprise décorative, qui change la donne sur ce que vous *pensez* devoir faire. Parlons de quelques exemples de tension dans les pièces que j’ai récemment conçues, car les visuels parlent toujours plus fort que les mots.

Entre ma vieille salle à manger et mon salon, vous pouvez voir que j’ai opté pour un éclairage moderne pour contraster avec le style architectural centenaire des espaces. C’est l’une de mes astuces préférées pour ajouter de la tension sans avoir à trop réfléchir. Cela ne veut pas dire que choisir des luminaires appropriés à l’époque de votre maison ou à son style n’est pas bon ; c’est totalement le cas ! Mais cela ajoute certainement une petite touche cool quand ils contrastent.

Dans ma chambre, j’ai opté pour un traitement de tension similaire en opposant les styles : un lit moderne en velours bas, des tables de chevet modernes, des appliques murales et un tapis moderne, le tout équilibré par une grande armoire vintage. À mes yeux, cela ajoute tellement d’âme et d’intérêt visuel. Sans cela, je pense que ce serait parfaitement charmant, mais peut-être un peu attendu. Je trouvais également que tout était trop brillant, donc des matériaux naturels comme le rotin et le lin équilibraient cela. (Pour ceux qui arrivent à ce point en disant “La tension n’est-elle pas simplement…l’équilibre ?” Je vous dirais, oui…oui, c’est le cas, mais il est important de comprendre toutes les différentes façons de le faire, donc continuons à lire/écrire.)

La tension peut également intervenir en termes de formes : courbes vs. angles. Je suis assez sûr de n’avoir pas créé intentionnellement de tension entre la courbe de mon plafond en berceau et tous les angles droits de ma galerie murale, mais cela s’applique certainement, donc je le souligne pour vous. Quelque chose qui a été fait intentionnellement était le coup de bleu froid dans ma cuisine par ailleurs chaleureuse. C’est une tension par contraste, et cela fonctionne à chaque fois tant que vous y allez avec légèreté.

Quels types de tension en design pouvez-vous utiliser ? Explorons

D’accord, plongeons plus profondément et voyons plus d’exemples de tension dans les pièces et les designs des autres. Cette liste n’est pas exhaustive, bien sûr, mais c’est un excellent point de départ pour quiconque souhaite explorer la tension. En premier…

Des Échelles Opposées : De Grands Meubles Dans Une Petite Pièce

design et stylisé par emily henderson | photos par kaitlin green | comment j’ai convaincu mon amie de peindre sa pièce très sombre : une transformation de sous-sol conviviale pour les enfants et les chiens avec des meubles d’article

Une erreur courante que je vois les gens faire dans les petites pièces (ou vraiment, n’importe quelle pièce) est de choisir des meubles qui sont simplement trop petits. Bien qu’il y ait une limite à la taille à laquelle vous pouvez aller sans totalement occuper l’espace ou avoir l’air trop imposant, j’aime voir un grand canapé bas dans un petit salon. Il est acceptable de le laisser traverser la moitié de l’espace mural, je vous le promets. C’est fonctionnel et peut en fait donner l’impression que la pièce est plus grande qu’elle ne l’est. Vous devez vous assurer que l’échelle fonctionne au moins dans un sens, donc même s’il est long/large, il doit quand même fonctionner avec la hauteur sous plafond pour ne pas visuellement dévorer l’espace.

Voici un autre exemple que j’adore : avoir juste une pièce imposante dans une pièce avec des plafonds bas. Ce truc en bois vert/armoire est énorme, et bien que je n’aie pas vraiment une idée de l’agencement complet de la cuisine, je sais que ce plafond fait probablement seulement environ 8 pieds (la hauteur standard d’un comptoir est de 36 pouces, et l’espace au-dessus de l’armoire verte dans la deuxième image n’est même pas trois fois sa hauteur). L’armoire-armoire est un peu imposante, mais elle fonctionne pour ajouter de l’intérêt et une touche de “peut-être que ça ne devrait pas être là…attendez…peut-être que si ?”

L’échelle ne doit pas seulement se rapporter à la taille d’une pièce par rapport aux meubles ; vous pouvez l’utiliser pour jouer avec les dimensions d’autres choses, comme les cadres. Cet espace éclectique de Reath Design possède de hauts plafonds voûtés et volumineux, et j’adore la juxtaposition de cela contre la collection de petits cadres. Il est facile de penser “grand plafond, grand art” mais *voilà* comment vous créez du caractère. Après tout, qu’est-ce qu’une histoire sans un antagoniste, n’est-ce pas ? La tension dans votre design est le point de conflit dans un scénario ; sans cela, ce n’est qu’un joli petit conte sans rebondissements ou moments palpitants. Et je ne sais pas pour vous, mais j’aime un peu de suspense.

Textures Contradictoires : Rugueux & Organique vs. Luxueux

J’ADORE créer de la tension avec les matériaux. Prenons la pièce de la galeriste Almine Rech ci-dessus, par exemple. Elle est entièrement enveloppée de bois, et toute personne voulant créer de l’harmonie aurait probablement choisi un canapé plus en ligne avec quelque chose de naturel, peut-être un lin belge. Mais non, cette pièce m’a arrêtée net pour la seule raison qu’elle était inattendue. Le contraste entre le lambris terrestre et le velours luxueux, moelleux et à franges est un choc pour le système, et c’est exactement pour cela qu’elle est intéressante.

Je sais que la dernière pièce n’était pas pour tout le monde (je ne dis même pas que c’était pour moi, pour être honnête), mais la tension dans le matériau peut être un peu plus subtile. Prenons par exemple le sol en terre cuite mat et le mobilier de salle à manger organique contre le carrelage brillant de la cheminée. Cette brillance va loin pour couper à travers tous les matériaux ternes de cette cuisine très mignonne de Studio Eric Schmitt.

Styles Juxtaposés : Moderne Rencontre Antique

Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui déteste un appartement parisien. Ils ont pleinement maîtrisé la tension. Les détails architecturaux incroyablement bons dont beaucoup sont dotés aident certainement, et mettre quoi que ce soit contre eux aurait l’air bien. Une boîte de pois chiches bosselée d’Aldi dans la pièce ci-dessus aurait l’air bien, certes. Ici, nous avons beaucoup de moulures très ornées et traditionnelles mariées à des meubles épurés et épurés de style milieu du siècle. Le travail de l’Agence Véronique Cotrel, c’est un mariage intéressant d’époques qui fonctionne magnifiquement car les sièges sont assez minimalistes tandis que les murs et le plafond ne le sont pas.

Ce bel espace de Fayette Studio illustre la même chose que l’image précédente mais de manière plus subtile. Le détail du plafond juxtapose magnifiquement le mobilier contemporain.

C’est tellement amusant (merci pour le régal visuel Studio DB !). Je ne m’attendrais jamais à voir ce fauteuil et cet ottoman modernes avec le charmant papier peint, les moulures et l’applique choisis ici, mais c’est un mariage vif qui semble super frais et intéressant. Cela me donne envie de continuer à regarder pour voir si j’ai manqué quelque chose, même si c’est simple.

Il n’y a presque rien que j’aime plus qu’une maison en coupe mulet : sérieuse à l’avant, fête à l’arrière. Surtout lorsque cette fête est d’un style totalement différent de la structure originale. Les arches, le stuc et la combinaison de tons pastel doux contre la façade de brique sérieuse créent une tension sérieuse qui paye si vous visez le “fun” et “vraiment inattendu.”

Peinture Foncée Dans les Petits Espaces

design de velinda hellen pour ehd | photos de sara ligorria-tramp | de : comment rendre votre plus petite pièce, la plus confortable de votre maison + la révélation de la salle de télévision de sara

Cette façon de créer de la tension est devenue un incontournable pour beaucoup d’entre nous dans le monde du design ces derniers temps, surtout depuis que la saturation de couleur est devenue plus courante. La salle de télévision de Sara en est un excellent exemple. Elle a pris un espace de transition très compact (c’était en fait une chambre à coucher) et en a fait une boîte à bijoux en l’enduisant de la tête aux pieds d’un vert sombre et rêveur. Une ligne de plafond plus basse et une superficie limitée pourraient inciter la plupart des gens à vouloir le faire paraître plus grand en le peignant d’une couleur claire ou vive, ce que vous pourriez tout à fait faire, mais c’est une excellente occasion de créer un conflit cognitif !

Nous voyons le plus souvent ce traitement mis en œuvre dans les salles de bains de poudre. Les gens ADORENT les salles de bains de poudre remplies de drame, mais en réalité, ils répondent simplement à la tension qui est créée soit par un choix de couleur inattendu, un papier peint audacieux, un miroir intéressant, un luminaire luxueux…vous m’avez compris.

design et photos de sara ligorria-tramp | de : la révélation du dressing de sara – le moment de design audacieux qu’elle désirait

Je dis “couleur” mais cela peut également s’appliquer au papier peint. Sara a utilisé le motif visuellement chaotique (je veux dire cela de la meilleure façon car je l’adore) Strawberry Thief de William Morris dans son petit dressing. C’est un festin pour les yeux dans un petit espace.

Meubles Courbés Dans une Pièce Angulaire

Des meubles droits dans une pièce angulaire = bien. Des meubles courbés dans une pièce courbée = bien. Des meubles courbés dans une pièce angulaire = OH OUI. Surtout lorsque c’est fait juste comme dans la pièce ci-dessus de David Lucido. Ce qui rend la situation encore plus tendue, c’est le nombre de lignes droites entre le cadre du mur, le cadre de l’encastrement mural, l’œuvre d’art, le revêtement de sol en carrelage, et le motif de tapis à clé grec super angulaire. C’est pratiquement une invitation à un moment courbé pour trancher.

Pour ceux qui ne sont pas dans le jeu des meubles sur mesure (::lève la main::), le type de tension courbe-rencontre-angulaire peut également être satisfait par un élément comme le canapé dans le bureau ci-dessus. Je l’adore à côté du bureau super angulaire, du design de tapis à clé grec très chargé en angles droits, et même des lignes qui traversent le lambris du plafond.

Volume Contradictoire : Profil Bas Contre Plafonds Hauts

Et enfin, pour satisfaire notre monde d’opposés ici : lorsque votre plafond est haut, vous allez bas. Bien sûr, cela fonctionne mieux lorsque le plafond ressemble à ÇA, et qu’il y a de belles moulures ornées aux trois quarts du mur, mais si vos budgets sont aussi élevés que votre ligne de toit, envisagez quelques pièces basses pour sortir de l’ordinaire.

***

Alors que nous arrivons à la fin de ma dissertation sur la création de tension, je tiens à souligner que toutes les bonnes pièces n’ont pas besoin d’un tel contraste/conflictuel/juxtaposition. La tension est un outil utile à utiliser lorsque vous voulez créer de l’intrigue. Mais elle n’a pas non plus à être aussi évidente qu’un canapé en velours fuchsia dans une pièce lambrissée en bois. Je vous mets au défi de regarder les espaces de votre maison sur lesquels vous n’êtes peut-être pas totalement convaincu, ou qui ne semblent pas tout à fait finis, que vous aimeriez donner un peu plus de touche de design, et de voir si l’une de ces techniques de tension pourrait vous aider. Un peu va vraiment loin.

À la prochaine fois…