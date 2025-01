Dire adieu aux lits d’animaux ennuyeux avec NomoHaus

Les membres de notre famille à quatre pattes méritent seulement le meilleur, et pourtant, les lits d’animaux laids et sans inspiration sont toujours une réalité. Pourquoi donner à votre animal de compagnie un endroit confortable pour faire la sieste devrait-il signifier compromettre votre esthétique ou leur confort? Heureusement, NomoHaus est là pour mettre fin aux designs lourds et ennuyeux avec des meubles pour animaux de compagnie élégants et modernes qui attirent autant l’attention que votre canapé de designer. La marque émergente fondée par les designers américano-taïwanais Lydia Ho et Jacky Huang déclare fièrement « No mo’! » aux meubles ennuyeux pour animaux de compagnie, offrant une meilleure alternative.

L’histoire de NomoHaus

NomoHaus est né de la frustration de Ho et Huang face au manque de mobilier pour animaux de compagnie soigneusement conçu disponible aujourd’hui – la plupart étant des pièces bon marché et jetables qui ne s’harmonisent pas avec les styles de maisons modernes d’aujourd’hui. Animés par la volonté de créer de meilleures options pour leurs propres animaux – un husky nommé Nomo, un chat roux nommé Leo et Nami, un doux mélange de terrier – les designers se sont lancés pour prouver que le mobilier pour animaux de compagnie peut être aussi chic que les intérieurs dans lesquels ils sont placés. Leur création inaugurale, le lit Leo, est une pièce minimaliste, durable et indéniablement cool pour les animaux de compagnie et leurs humains.

Caractéristiques du lit Leo

Fabriqué à partir de bois massif de qualité supérieure en eucalyptus multicouche et en peuplier, le cadre du lit Leo s’inspire des techniques d’assemblage japonaises, éliminant ainsi le besoin de vis ou d’outils. L’assemblage est aussi simple que d’emboîter les cinq pièces de bois ensemble avec un peu de pression manuelle – intuitif, sans effort et solide.

Un bord peint subtil ajoute une touche de couleur au cadre, tandis que la housse de coussin vibrante et colorée est amovible et lavable en machine, gardant le lit toujours frais. Le coussin en mousse à mémoire de forme à haute densité offre un confort supérieur pour les animaux de compagnie, tandis qu’un tissu antidérapant sur le dessous le maintient en place de manière sécurisée.

Disponibilité et conclusion

Disponible en deux tailles (S/M et L/XL), le lit Leo accueille les animaux de différentes races et ajoute une touche de style à toute maison moderne. Avec NomoHaus, vous n’avez plus à choisir entre le confort de votre animal et un bon design – c’est une situation gagnant-gagnant pour tous.

Pour offrir le cadeau du confort à votre animal de compagnie avec un nouveau lit Leo, visitez nomohaus.com. (PS. La taille L/XL sera bientôt de retour en stock!)

En tant que rédactrice en chef principale, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de vivre bien et avec intention à travers le design. Elle partage probablement ce qu’elle trouve sur les stories Instagram. Vous pouvez également la trouver sur vytranyang.com.