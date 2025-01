Oasis urbain à New York : L’expérience sensorielle d’OASES

Au cœur du quartier de Chelsea à New York se trouve OASES, un sanctuaire urbain qui allie restaurant et retraite dans un cadre tranquille qui éveille les cinq sens. Conçu par l’entrepreneur et fondatrice Sonam Sangmo, en partenariat avec RANSD et Studio Rolling, cet espace de 4 755 pieds carrés – situé au rez-de-chaussée d’un immeuble résidentiel de luxe – est un lieu de repos bienvenu.

Influencés par l’éducation de Sangmo en Inde, où l’hospitalité faisait partie de la vie quotidienne, les éléments clés ont été intégrés à OASES. « Ma mère m’a appris à être une bonne hôtesse », dit-elle. « Je voulais créer un espace aussi intime qu’une maison, où les gens se sentiraient les bienvenus. »

Des courbes douces et une palette de couleurs sereine sont associées à une végétation luxuriante pour créer une expérience méditative, plutôt que des motifs distrayants ou des couleurs trop vives dominant l’intérieur. Les murs en plâtre ajoutent juste assez de texture, et les tons verts de la végétation complètent les pièces en bois riches.

Les clients peuvent choisir entre des repas sur place ou des options à emporter. Situé dans le jardin potager d’OASES, le café toute la journée propose des options nutritives comme des bols d’açai superaliments et des smoothies biologiques pour donner aux citadins occupés un regain d’énergie. Le restaurant et le bar offrent un cadre plus raffiné pour le dîner et les boissons. La cuisine américaine avec une touche himalayenne est à l’honneur, avec un accent sur les ingrédients frais. Les plats du chef Georgie Castillo sont préparés avec des huiles non-OGM, des sucres naturels et des produits de saison provenant de fermiers locaux.

Au bar, les clients sirotent une gamme de boissons, des vins naturels aux cocktails et aux mocktails non alcoolisés. Même les boissons se vantent d’un mélange de saveurs et d’épices, et comprennent des touches de curcuma, d’huile de safran et de matcha. Les boissons sont exposées sur un mur de martinis lumineux, dans des tons aura qui apaisent.

Sangmo, une vétérane de l’industrie de la mode avec des passages chez Ralph Lauren et Michael Kors sur son CV, a également appliqué ses connaissances en matière de mode à d’autres aspects. Elle a conçu les uniformes du personnel, qui ont été produits au Népal.

À côté du café, les clients parcourent et achètent dans un bazar, qui propose une gamme de produits respectueux de l’environnement. Soins de la peau, articles ménagers et produits de beauté ne sont que quelques-uns des biens sourcés par Sangmo, qui a voyagé à travers le monde pour trouver des articles uniques pour soutenir une vie saine et nourrir l’esprit, le corps et l’âme. « Tout a été fait avec honnêteté et c’est une extension de moi-même », ajoute Sangmo. « Ce n’est pas seulement à propos de la cuisine ou du design global, mais de l’atmosphère, où tout le monde se sent à l’aise. »

Pour plus d’informations, visitez ransd.com et studiorolling.com.

Pour la photographie, merci à Zeph Colombatto.

Anna Zappia, écrivaine et éditrice basée à New York avec une passion pour les textiles, est souvent présente à une exposition de mode ou en train de faire des achats de livres. Anna rédige la chronique du vendredi, ainsi que du contenu commercial.