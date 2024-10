Nomé pour son élément architectural distinctif, Dome est un nouveau restaurant au sein du populaire complexe Desa Potato Head de Bali. S’ajoutant à sa riche offre d’hospitalité et d’équipements culturels, qui comprend un club de plage, un hôtel de 225 chambres et un spa, ce refuge conçu par OMA reflète l’esthétique terreuse de la destination tentaculaire et incarne son mandat éco-responsable tout en introduisant une touche de raffinement urbain.

“Nous voulions que l’espace soit accueillant, un lieu de connexion avec des individus partageant les mêmes idées, et d’être inspiré par tout le matériel de référence qui vous entoure”, explique Isaac Larose, directeur créatif de Desa Potato Head. “L’architecture est si futuriste, donc nous voulions la contrebalancer avec des éléments naturels. Si vous regardez de près, vous pouvez voir les imperfections dans les nuances des meubles recyclés. Nous avons décidé de célébrer ces imperfections plutôt que de les cacher, tout comme nous le faisons avec nos vins et nos produits.”

Le bois recyclé et les tapis anciens délimitent différents espaces de restauration et communs, tels qu’une bibliothèque bien garnie et un salon, avec de nombreux sièges comprenant des canapés sur mesure conçus par OMA. Mais ce sont le sol en époxy bleu aquamarine et les colonnes ancrées aux luminaires qui ajoutent la touche sophistiquée mentionnée précédemment. Cette palette de couleurs contrastée reflète l’océan à l’extérieur, surtout lorsqu’elle est illuminée par de grands puits de lumière organiquement formés.

Évoquant le thème rétro-futuriste sous-jacent mais pas ostensiblement kitsch qui se poursuit tout au long, une série d’espaces de type citerne, du genre que l’on pourrait imaginer trouver sur le plateau d’un film Mad Max, sont présents. Les formes cylindriques ne sont pas seulement présentes dans l’enceinte inspirée de la Buckminster Fuller Dome Home – abritant une zone de restauration plus intime – mais aussi dans le bar en plan ouvert, entièrement en rond et légèrement enfoncé.

Intégrée dans cette mise en scène sans faille se trouve une technologie de pointe. Les piles de haut-parleurs JBL vintage et les sets de DJ vinyle se fondent parfaitement et accentuent le schéma de conception contrasté mais cohérent. À travers l’assemblage éclectique de finitions, d’éléments lisses et bruts, une certaine tactilité texturée et une géométrie néoténique se rejoignent harmonieusement ; transformant ce qui pourrait bien être un environnement austère en un lieu accueillant et appétissant.

Ce qui lie tout cela est le menu du chef primé Diego Recarte, qui est également un mélange de raffinement et de robustesse. Des plats fusion sud-américains et européens sont créés strictement en utilisant des produits biologiques locaux et d’autres denrées alimentaires. Le menu dynamique met en valeur des ingrédients provenant d’agriculteurs biologiques et de producteurs locaux, tandis que le bar à vin se concentre sur des vins naturels et biodynamiques produits de manière consciente.

Photographie gracieuseté de Desa Potato Head Bali.

Adrian Madlener est un écrivain né à Bruxelles et basé à New York, spécialisé dans le design de collection et durable. Avec un accent particulier sur les sujets qui illustrent le meilleur de l’expérimentation menée par l’artisanat, il s’engage à soutenir les talents qui repoussent les limites dans diverses disciplines.