Même si vous êtes un amoureux inconditionnel du neutre ou un fan de tout ce qui est traditionnel, OBJEKTE UNSERER TAGE (OUT) rend impossible de ne pas tomber amoureux de leurs collections audacieuses et vibrantes. La marque basée à Berlin prospère en créant des meubles et accessoires éclectiques et modernistes aussi pratiques que ludiques, sophistiqués et durables. Leur dernier trio de lancements pour l’automne 2024 incarne parfaitement cette éthique, conçu pour ce que OUT appelle “une génération autodéterminée”.

Tout d’abord, la série Sander s’agrandit avec le moelleux Sander Loveseat et le compact et adorable Sander Pouf Mini. Imaginez vous enfoncer dans une guimauve, ou dans une montagne entière d’elles si vous vous enfoncez dans le Loveseat modulaire 3×3. Avec un noyau à ressorts interne garantissant un confort ultime et un rembourrage extrêmement doux cousu à la main par des artisans qualifiés, ce loveseat est parfait pour les douces soirées en tête-à-tête ou pour se détendre en solo. Les options modulaires vous permettent de personnaliser votre aventure d’assise, mais le Loveseat seul offre toutes les vibrations confortables dont vous aurez jamais besoin.

Ensuite, découvrez le Friedrich Mini – une version réduite du miroir grandeur nature d’OUT. Bien sûr, un grand miroir a son moment, mais pour les héros de l’économie d’espace, cette édition miniature fait des merveilles. Inspiré de l’architecture du début des années 2020, l’arche tendance du miroir est toujours d’actualité. Que vous le posiez sur une console ou l’accrochiez au mur en guise de dernier regard avant de sortir, le Friedrich Mini apporte du charme même aux plus petits espaces.

Pour compléter la collection, il y a la table basse Fels, l’association parfaite pour votre canapé Sander. S’inspirant de l’aspect de la pierre brute, cette table est minutieusement sculptée à la main avec des bords dentelés mais adoucis, fabriquée en chêne chaud plutôt qu’en pierre rare. Son grain naturel complète magnifiquement les sièges moelleux et les textiles vibrants, ancrant l’espace et ajoutant une matérialité élégante à la pièce.

Pour en savoir plus sur les dernières collections de OUT, visitez objekteunserertage.com.

En tant que rédactrice en chef principale, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de bien vivre + avec intention à travers le design. Elle partage probablement ce qu’elle trouve sur les stories Instagram. Vous pouvez également la retrouver sur vytranyang.com.