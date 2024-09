Le design d’intérieur Wabi Sabi: Une célébration de l’imperfection dans une maison d’hôtes sereine

Cette maison d’hôtes wabi sabi, un projet d’Alexandr Arkhipov, célèbre la beauté naturelle et la simplicité – de manière imparfaite. Elle offre un grand espace ouvert avec une vue imprenable sur la forêt. Les résidents peuvent profiter de la beauté organique de la nature dans cette maison, même en restant à l’intérieur ! De la cuisine à la chambre, cette maison offre une évasion paisible.

Le salon et la salle à manger ouverts sont aussi peu conventionnels que possible. Il s’agit d’embrasser le monde naturel et de trouver la beauté dans l’imperfection. La palette de couleurs est composée de tons froids de gris et de beige. Les meubles sont confortables et bas, tandis que la table à manger dégage une sensation naturelle et robuste. Nous aimons particulièrement la porte coulissante en bois à persiennes et la figurine – créant une sensation de chaleur et d’authenticité. Enfin, l’escalier est éclairé de manière stratégique.

La cuisine wabi sabi laisse de côté la perfection et accueille le cycle naturel de la vie. Cela se fait à travers une palette de couleurs neutres et des éléments organiques. C’est-à-dire, des tons de beige associés à des éléments en bois. L’éclairage sous les armoires agit comme un éclairage de tâche, tandis que l’éclairage bordant l’îlot de cuisine ajoute de l’intrigue visuelle. Sans oublier le lustre intéressant qui fait également office de décor.

Beaucoup d’espace ouvert caractérise cette salle de bains wabi sabi. Mis à part les toilettes élégantes, la majeure partie de l’espace visuel de la salle de bains est occupée par la coiffeuse. Celle-ci présente des doubles lavabos, de l’espace de rangement pour les serviettes et un éclairage intégré intéressant.

Cette superbe chambre célèbre l’imperfection avec la tête de lit de forme irrégulière. Elle applique l’approche du design minimaliste en gardant la pièce dégagée. En même temps, les textiles confortables assurent que l’espace est accueillant. Nous voyons également un miroir de forme organique, ajoutant un sentiment de mouvement à l’espace. Celui-ci est associé à un bureau mural ; cette alcôve fait office de coiffeuse ainsi que de poste de travail !

Dans une autre salle de bains de cette maison d’hôtes sereine, nous voyons une coiffeuse élégante avec un lavabo étroit et un robinet moderne. La palette de couleurs est terreuse – complétant parfaitement le style wabi sabi. La cabine de douche est séparée par un verre miroir brun.

L’un des endroits les plus intéressants de cette maison d’hôtes wabi sabi est la zone de jeu et de divertissement combinée. Ici, des tons de beige sont complétés par des touches d’orange, créant un intérieur visuellement intéressant. Fun fact : L’orange émane des sentiments d’excitation et de bonheur, vous mettant dans l’ambiance parfaite pour vous amuser.

Une alcôve est dédiée à une salle de jeux – avec des sièges confortables et un complexe de divertissement. À côté, on peut voir une aire de jeux pour les enfants. Un espace pour grimper, un toboggan et un petit fort confortable garderont les plus petits captivés!