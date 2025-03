Design de pointe pour nos amis à quatre pattes

La marque Biting Edge apporte un design magnifique aux chiens et aux humains. Multifonctionnels, élégants et amusants, vos amis à quatre pattes peuvent ne pas être pleinement capables d’apprécier le design épuré et les solutions de stockage de la gamme Biting Edge, mais vous le ferez. L’esthétique minimaliste rencontre le design durable pour animaux de compagnie, entièrement fabriqué en Europe avec des matériaux de haute qualité et non toxiques. Modulaire et chic, Biting Edge est un rangement intelligent pour toute la famille.

Des sœurs ayant quitté leurs emplois respectifs de designer et d’entrepreneure, Ivana et Tamara Petruša ont travaillé pendant trois ans à canaliser leur passion pour les chiens et le design dans une collection élégante. « Les besoins des chiens et de leurs propriétaires étaient au cœur de notre processus de conception, » déclare Tamara Petruša, la designer en chef et cofondatrice de Biting Edge. « Mais il devait répondre à des critères rigoureux que nous avons définis en tant que propriétaires de chiens et professionnels du design. » Cela se reflète clairement dans tous les aspects de l’utilisabilité, en considérant de manière appropriée des scénarios et des besoins que seuls de vrais amoureux des chiens connaîtraient.

Eat Prey Love est un distributeur de nourriture pour chiens avec un espace de stockage intégré hermétiquement pour contenir de la nourriture, des friandises ou d’autres accessoires pour animaux. Les bols s’insèrent facilement dans les rainures à l’avant pour s’adapter à la taille spécifique de votre animal.

By The Way est une étagère murale modulaire qui contient la laisse, les jouets et les accessoires supplémentaires de votre animal.

Une grande poignée intuitive pour le couvercle et des bols d’alimentation réglables ne sont que quelques-unes des caractéristiques de Beauty For The Beast, une structure semblable à une maison qui comprend également un compartiment de nourriture sèche en acier inoxydable et un rangement pour jouets.

Bowls And Flowers est un distributeur de nourriture pour chien monté au mur et un planteur vertical avec un design ajustable offrant des possibilités infinies.

One Bite Stand est un distributeur de nourriture pour chiens en bois massif avec un espace de stockage intégré sur les côtés pour contenir de la nourriture ou des friandises.

Réfléchie, propre et fabriquée avec des matériaux de la plus haute qualité, la gamme Biting Edge va au-delà de l’animal de compagnie. Quiconque, peu importe comment vous pourriez utiliser les composants de rangement et la multifonctionnalité de la pièce, pourrait avoir besoin d’un petit espace agréable pour leurs denrées sèches ou petits objets. Nous pensons également que cela serait idéal pour un atelier haut de gamme ou une cuisine, les influences scandinaves lui permettant de se fondre harmonieusement avec les meubles existants. Si le reste de nos maisons est soigneusement organisé, pourquoi les meubles pour animaux de compagnie devraient-ils être différents?

Tamara partage que l’incorporation de la praticité et de la sécurité alimentaire dans un design esthétiquement plaisant a été un défi: « Nous voulions plus que de simples gadgets d’intérieur accrocheurs. Les designs avaient un certain nombre de variations, principalement pour les rendre facilement ajustables pour différents chiens et pour intégrer en douceur le compartiment de nourriture hermétique en n’utilisant que des matériaux certifiés comme sûrs pour les aliments et respectueux de l’environnement. La construction devait également être pratique pour que nous puissions expédier le produit n’importe où dans le monde. » La véritable durabilité prend en compte le produit à chaque phase de son cycle de vie, une norme que les designers ont l’obligation de considérer dans une période de consommation incontrôlée. Biting Edge a fait son travail pour envisager comment leurs produits résisteront à l’épreuve du temps, offrant des solutions qui évolueront et changeront avec les besoins des familles, des années de soins et d’amour logés dans de la céramique et du bouleau.

Pour en savoir plus sur Biting Edge et leur gamme de produits pour animaux de compagnie, veuillez visiter biting-edge.com. Photographies gracieuseté de Biting Edge.