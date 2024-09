Design Classique Moderne dans un Appartement de Loft : Style et Espace Optimal

Cet appartement loft, un projet de Maxim Shpinkov, capture le design classique moderne dans un petit loft. Le projet nous montre comment l’espace peut être une contrainte en design d’intérieur, mais peut être facilement surmonté avec les bonnes techniques de design! Du parquet en bois aux murs blancs classiques, nous voyons de nombreux secrets de design se réunir pour donner vie à cet espace.

Le vestibule. Une section solide de couleur rouge foncé flanquée de placards blancs texturés. Cet espace crée une première impression intrigante, sûre de captiver quiconque y entre. Le tapis ici rend l’ambiance accueillante, tandis que l’ottoman offre un siège rapide pour les résidents enfilant leurs chaussures en sortant de la maison.

Le salon est l’endroit où nous voyons le design classique moderne en action. L’espace global a une sensation moderne et simple. Mais lorsque nous regardons les détails… le lustre et les moulures au plafond font référence à des éléments traditionnels. Ceux-ci ajoutent une intemporalité à l’espace autrement contemporain.

Les murs blancs éclatants sont un secret de design pour ouvrir un espace compact (points bonus pour le miroir du milieu du siècle, reflétant la lumière naturelle qui entre par la fenêtre). Mais, simultanément, nous voyons le parquet en bois et les tissus doux apportant de la chaleur. Cela est complété par des touches de couleur audacieuses introduites avec des œuvres d’art. Un bel équilibre entre contemporain et confortable est le résultat final.

Vers la fin de la pièce, une petite table à manger rustique offre amplement d’espace pour deux personnes pour dîner ensemble tandis que la lumière suspendue fournit juste la bonne lumière.

En passant la table à manger, les résidents entrent dans la cuisine ouverte et aérée, qui présente un style industriel étonnant. Le point focal de cet espace est le mur de brique exposé avec une finition blanchie. Les armoires blanches élégantes offrent un espace de rangement caché, tandis que la cuisine évite de se sentir à l’étroit en ajoutant des étagères ouvertes (au lieu d’armoires hautes). Les ferrures dorées méritent une mention spéciale pour ajouter subtilement du luxe à cet espace moderne-rustique.

L’appartement loft peut comporter une chambre à coucher, mais il fait certainement une déclaration avec son style moderne-traditionnel! Les murs blancs immaculés et les œuvres d’art discrètes contribuent à une esthétique contemporaine, tandis que le lustre du milieu du siècle et les meubles rustiques (avec un charme usé) apportent une vibe traditionnelle.

La chambre à coucher comprend des armoires du milieu du siècle sous la télévision et une coiffeuse minimaliste avec un bureau rustique. La grande fenêtre s’assure que la pièce est lumineuse et ensoleillée. Enfin, la sensation vécue obtenue avec les meubles rend la chambre encore plus confortable.