Voici un fait amusant : je n’ai pas toujours été passionné par le design. Lorsque je suis déménagé à Los Angeles en 2012, c’était pour un emploi dans l’industrie de l’enregistrement. J’ai commencé ma carrière en tant que coursier (c’est-à-dire un gofer digne de ce nom) pour le célèbre producteur alternatif John Feldmann (si le nom ne vous dit rien, cette chanson pourrait vous rappeler quelque chose !) ; la nuit, je partageais un appartement délabré de 2 chambres dans la vallée avec 6 (!!!) producteurs, auteurs-compositeurs et musiciens désormais prolifiques. Je gagnais 500 $ par mois, j’étais débrouillard et j’étais entouré de bruit 24h/24 et 7j/7. À 20 ans, c’était un rêve. À 32 ans, je regarde en arrière avec étonnement : qui étais-je à l’époque ?

Parce que maintenant, le bruit des sabots de ma voisine du dessous me rend fou. Les conversations étouffées, les craquements de son parquet, les éternuements aigus ou les toux gutturales nocturnes – c’est trop. Le rat de 20 ans qui s’endormait dans une maison de fraternité cacophonique après une journée de travail de 16 heures est devenu une vieille sorcière de 32 ans qui apprécie vraiment un peu de paix et de calme, vous voyez ?

Mais c’est là que je dois dire “merci” à tous mes anciens colocataires car ils m’ont appris tous les trucs de l’insonorisation DIY. Il y avait les solutions laides – comme les caisses à oeufs collées au plafond ou les matelas bricolés aux murs avec des sandows – mais il y avait aussi quelques techniques intelligentes et non hideuses d’atténuation du son. C’est ce dont nous allons parler aujourd’hui. Allons-y avec une variante d’un vieux favori…

Un Tapis Avec un Épaisseur Supplémentaire

Pad en Feutre de 1/2 po | Pad en Mousse à Mémoire de 7/16 po

Votre meilleure insonorisation viendra d’un sous-plancher en feutre ou en mousse acoustique – gardez cela à l’esprit, futurs rénovateurs ! – mais un tapis épais peut également aider à atténuer le son. Je préfère le feutre car ses fibres denses sont mieux adaptées pour absorber les sons de la parole ou de la musique, mais cette épaisse mousse à mémoire peut également aider (et c’est un rêve total de marcher dessus, au fait).

Mais attendez, il y a plus ! Pour une atténuation sonore supplémentaire, découpez un vieux pad de tapis et placez-le sous votre canapé, votre lit ou tout autre meuble de grande taille dans votre maison. C’est une protection supplémentaire discrète qui peut aider à piéger d’autres ondes sonores fugitives.

Et Un Tapis Solide

Tapis Turc Vintage | Tapis Marocain Sur Mesure

Pour une réduction ultime du son, optez pour le tissage le plus serré que vous puissiez vous permettre. Recherchez des tapis avec un KPSI plus élevé, c’est-à-dire des nœuds par pouce carré. Un bon tapis aura au moins 100 KPSI, tandis qu’un excellent tapis aura plus de 300 nœuds par pouce carré.

Etsy et eBay sont vos amis ici – concentrez votre recherche sur des tapis turcs, persans, marocains ou tibétains tissés à la main pour trouver des revêtements de sol insonorisants qui n’exploseront pas votre budget. (Étonnamment, la hauteur de la pile est moins importante ici – une pile plus haute ne représente qu’une réduction de 2 % du son, en moyenne.)

Des Traitements de Fenêtre Épais et Correctement Montés

Rideaux en Velours | Tringle de 4,5 po

Le conseil ici n’est pas seulement “avoir des rideaux lourds”. Au contraire, mon frère. Nous parlons de détails. Si vous essayez vraiment de bloquer le son, vous devez être précis avec le poids du tissu – vous cherchez un matériau de 12 oz à 18 oz/m², plus précisément. Cette information n’est pas toujours fournie facilement, mais cela vaut la peine de demander – tous les velours n’ont pas été créés de la même manière ! (Homerilla propose un rideau en velours abordable qui pèse un peu plus de 13,5 oz/m², FYI.)

Maintenant, parlons de l’installation : vous voulez une plénitude de 100 % ici (par exemple, une fenêtre de 50 pouces nécessite 100 pouces de rideaux), et, pour une atténuation sonore la plus efficace, la tringle doit dépasser de 3 à 4 pouces du mur. Je recommanderais particulièrement cette tringle de style à retour français – elle dépasse de 4,5 pouces du mur et a été spécialement conçue pour éliminer les fuites de lumière, également. (Un véritable double coup pour quiconque essaie d’obtenir la pièce la plus sombre et la plus silencieuse possible !)

Ajouter des Bibliothèques

Bibliothèque en Noyer et Acajou | Bibliothèque en Pin

Plus c’est dense, mieux c’est ! Si vous le pouvez, optez pour une bibliothèque en bois. Les bois plus doux (pin, balsa, MDF) sont bons pour absorber le son, tandis que les bois plus durs (chêne, bouleau, noyer) bloqueront le son entièrement. Si vous essayez de couvrir le bruit d’un voisin bruyant, essayez quelques étagères en bois dur sur votre mur partagé ! Mais si vous cherchez à couvrir plus de bruits ambiants ou de rue, un bois plus doux pourrait être votre meilleur choix. (Ou, comme le dit la publicité Old El Paso, pourquoi pas les deux ?)

Décorer les Murs

Tuiles Felt Right

Les murs sont votre toile – littéralement. Accrochez TOUT votre art. Accrochez une tapisserie ou un tapis. Et si ce n’est pas suffisant, essayez d’accrocher quelques panneaux acoustiques esthétiquement attrayants (oui, ça existe !). Je suis particulièrement attaché aux tuiles Felt Right parce qu’elles sont bien faites, faciles à installer, bien pensées et super polyvalentes – installez-les comme un mur d’accent sans dégâts, ajoutez des épingles pour utiliser quelques panneaux comme tableau en liège, ou alignez les murs de votre salle de jeux avec des versions grandeur nature de Morpion ou de dames pour contenir le vacarme.

Combler les Espaces

Boudin de Porte Sur Mesure | Calfeutrant Acoustique

Mauvaise nouvelle pour mes camarades de vieux logements : les espaces dans nos portes et fenêtres nous trahissent. Un espace aussi petit que 1 % dans n’importe quel type de barrière laissera échapper jusqu’à 30 % du son d’un côté à l’autre ; un espace de 5 % laissera échapper 90 % du son. Optez pour un boudin de porte dans chaque porte qui fait face à une source de bruit, et envisagez de combler les espaces dans vos fenêtres et portes avec un calfeutrant acoustique spécialement formulé.

Ajouter des Plantes

Pochettes Woolly | Mousse Préservée

Encore mieux si vous optez pour des pièces avec une écorce rugueuse ou des feuilles épaisses (comme des ficus ou des arbres en caoutchouc), qui sont particulièrement bien adaptées pour absorber un peu de son. Si vous avez vraiment la main verte, envisagez d’installer un mur végétal intérieur (j’adore les Pochettes Woolly à cette fin – elles font aussi un excellent cadeau de Noël) ou essayez d’accrocher quelques panneaux de mousse préservée (si votre style est un peu plus minimaliste, ce dernier est un excellent moyen d’apporter de la vie à votre espace sans occuper d’espace au sol).

Investir dans des Solutions Permanentes

Inserts Indow | Porte à Âme Pleine

Si les solutions DIY ne suffisent pas vraiment, vous voudrez peut-être envisager d’investir dans quelques améliorations plus permanentes. Les inserts Indow sont fabriqués sur mesure selon vos spécifications exactes de fenêtre, et ils sont conçus pour bloquer le son, la chaleur, les courants d’air, et plus encore. Si le remplacement de vos fenêtres n’est pas dans le budget (ou si vous aimez vos fenêtres en verre vintage, comme moi !), un insert rendra votre maison plus confortable à bien des égards.

Et tant que vous y êtes, envisagez de remplacer vos portes ! Remplacez une porte creuse de constructeur par une option solide à âme pleine. J’adore la qualité des portes Simpson (à la fois intérieures et extérieures – je rêve d’avoir un jour une de leurs portes hollandaises !), mais vous pouvez également trouver de bons remplacements dans votre boutique locale de récupération architecturale. Chaque petit geste compte !

Augmenter le Bruit Blanc (ou Marron)

Machine à Bruit Blanc

Expliquons cela ! Le bruit blanc couvre toutes les fréquences audio de manière égale. Si vous avez du mal à vous entendre penser par-dessus les conversations de vos voisins ou par-dessus le bruit de la rue en général, une machine à bruit blanc vous aidera à noyer complètement ces sons.

Le bruit marron, en revanche, est idéal pour étouffer ces fréquences basses, sourdes et irrégulières. Je préfère ce son (c’est plus comme un grondement de tonnerre ou le crash des vagues, à mon oreille) et je le trouve plus efficace pour masquer les ronflements et les voitures au ralenti. Il existe en fait toute une variété de couleurs de bruit, cependant, et nos oreilles interprètent différemment ces sons – peut-être que le bruit rose ou vert est plus votre style ?

Réévaluer Votre Style

Désolé, minimalistes – les maximalistes sont les champions de l’insonorisation. J’ai vu cela de mes propres yeux ! Lorsque j’ai emménagé dans mon appartement en 2019, je n’aurais même pas pu vous dire que j’avais des voisins en dessous. Ils vivaient dans mon immeuble depuis 19 ans et leur appartement était un foyer, au sens propre du terme – ils avaient des étagères remplies, des meubles serrés avec des tapis usés, et des vitrines remplies de souvenirs de leurs voyages. Je n’ai jamais entendu un bruit !

Mais en 2022, ces voisins ont acheté une maison. Et ma nouvelle voisine – une femme insaisissable qui aimait le style Japandi et les sols nus – est devenue ma nouvelle colocataire de facto. Je l’entendais cuisiner. Je l’entendais se préparer le matin. Je l’entendais parler au téléphone. Je l’entendais pleurer. Je l’entendais travailler depuis chez elle. Je l’entendais TOUT LE TEMPS. (Je peux enfin le dire publiquement car elle a déménagé le mois dernier !)

À cette fin : si vous êtes dans un immeuble ancien, ou dans un endroit mal isolé, ou si vous êtes le redouté colocataire du dernier étage, vous voudrez peut-être envisager d’augmenter un peu le maximalisme. Prenez une page du livre de Mallory – sa palette de couleurs modérée rend cet appartement studio calme, tandis que ses meubles et sa décoration placés avec soin étoufferont le bruit de ses voisins.

Ajoutez quelques couvertures épaisses à votre canapé ! Accrochez un mur de galeries ! Ou, si rien d’autre, jetez un tapis (avec un pad !) dans vos espaces fréquemment utilisés. Ensemble, nous pouvons tous créer des maisons plus silencieuses et mieux insonorisées ! (Pour être juste, il existe encore d’autres solutions techniques – vous pourriez bricoler des panneaux acoustiques avec de la fibre de verre ; vous pourriez installer un plancher suspendu et remplir le vide avec de la laine de roche ; vous pourriez percer des trous dans les murs et injecter de l’isolant en mousse expansive – mais pour la plupart, vous devriez être en mesure de faire une différence substantielle sans sortir les outils électriques.)

Veuillez me faire savoir si vous avez découvert des solutions d’atténuation du son par vous-même – j’aimerais en entendre parler ! (Et au cas où vous vous poseriez la question – trois de ces anciens colocataires à moi ont été nommés aux Grammy Awards avant leur 30e anniversaire. Toute cette insonorisation DIY dans notre appartement délabré de 2 chambres a vraiment payé, n’est-ce pas ?!)

Crédits de l’image d’ouverture : Photo par David Tsay | De : Visite de Maison Moderne Rustique