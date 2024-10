MUSE, un nouveau restaurant à Santa Monica, en Californie, inspire les invités avec des délices culinaires et des œuvres d’art dans un cadre en boîte à bijoux. Marc Ange, de son cabinet éponyme, a été choisi pour imaginer l’espace par le chef-propriétaire Fardad Khayami comme une vitrine pour sa nouvelle approche de la cuisine française dans la ville balnéaire.

L’épicurien et le designer partagent des influences similaires, donc pour les deux, la collaboration était idéale. Le chef marie les saveurs de l’Italie, où Ange est né, avec la cuisine traditionnelle de la France, où il a été élevé. Avec des bureaux à Paris et à Los Angeles, Ange comprend intuitivement cette esthétique interculturelle et il était impatient de la capturer pour les intérieurs du restaurant.

Ses influences étaient nombreuses pour ce projet d’hospitalité, allant du style européen classique au chic côtier, qui se fondent dans l’espace intime. “Il y a des éléments de sensualité italienne des années 1970 et d’élégance française, avec une touche de Los Angeles, ce qui crée quelque chose de complètement contemporain”, déclare Ange.

La salle à manger principale, qui accueille 35 personnes, dégage un glamour décontracté. Cette zone centrale est enveloppée de chêne blanc (les couloirs sont revêtus de noyer) et associée à une palette de couleurs aux tons d’or chaud, de sienne et de beige qui accentuent l’intimité de l’espace. Cet arrière-plan riche sert à mettre en valeur l’impressionnante collection d’art en rotation qui est exclusive au restaurant. Pour ses débuts, MUSE présente des œuvres originales du célèbre artiste catalan-espagnol Joan Miró.

Les coins confortables font également office de galerie pour les pièces, immédiatement reconnaissables pour leur combinaison d’abstraction avec la fantaisie surréaliste que le peintre-sculpteur affectionnait. Les éclaboussures de rouge, de bleu et de jaune primaires caractéristiques de Miró apportent juste assez de couleur vibrante, mais sans jamais submerger. C’est un vrai festin pour les sens, car la présentation artistique se trouve non seulement dans les assiettes, mais aussi sur les murs.

Les couches de texture donnent l’impression que le restaurant compact est plus grand. Des courbes subtiles ornent des meubles rembourrés de velours moelleux. Les boiseries arborent une série de flûtes et de plis qui se répètent ailleurs, ce qui élimine les angles durs. Cela offre une fluidité naturelle et environnante alors que les visiteurs se mêlent ou s’assoient et discutent au bar de quatre places.

Avec une série de coins confortables, l’environnement cocon invite à la conversation et au confort. L’ambiance est rehaussée par les luminaires sculpturaux et les meubles sur mesure. Les objets, également conçus par Ange, reflètent les autres segments du restaurant, liés par les fils communs de la forme et de la proportion.

Les lustres Fantino diffusent une lueur chaude d’en haut, et les luminaires font écho à la forme de la chaise du même nom, qui a un dossier bifurqué distinctif. Une salle privée devrait ouvrir plus tard cet automne, qu’Ange a conçue comme une extension du restaurant, mais avec ses propres facettes uniques. “Tout à MUSE est lié par l’art et le design, apportant cependant leurs propres surprises”, ajoute Ange.

Photographie de Pablo Enriquez.

Anna Zappia est une écrivaine et éditrice basée à New York, passionnée par les textiles, et elle est souvent présente à une exposition de mode ou à la recherche de plus de livres. Anna rédige la colonne du vendredi, ainsi que du contenu commercial.