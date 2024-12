Découvrez: Poupées Kokeshi Modernes, Gonflables Sauvages et Plus

Le studio londonien Kokoro m’a récemment enchanté avec ses vibrantes pièces de verre soufflé à la bouche. S’inspirant des poupées traditionnelles japonaises kokeshi – censées apporter la bonne fortune – Kokoro réimagine ces totems en bois avec une touche contemporaine. Fabriquée par des artisans de renom à Istanbul et à Londres, la dernière série Mama de la marque est un hommage sincère à la beauté du lien maternel – un thème qui résonne profondément en moi en tant que mère. Je suis particulièrement attirée par la façon dont les formes abstraites de Kokoro capturent l’essence de la maternité, en utilisant le verre et la couleur pour insuffler à cette tradition classique de poupée une élégance moderne. Jetez-y un œil par vous-même et suivez-les!

Armoire Criss Cross par India Mahdavi

La collection Criss Cross d’India Mahdavi est un pur régal pour les yeux, mais l’armoire Criss Cross est ma préférée. Avec sa réinterprétation audacieuse du tartan classique, le motif en croix saute de la surface sous une forme tactile en 3D. J’adore comment Mahdavi utilise des couleurs modernes pour imiter la texture tissée du tartan, donnant au design un côté frais et ludique. Les portes transparentes transforment cette armoire en une pièce maîtresse qui est autant une œuvre d’art qu’un espace de rangement.

Comme Si x USM Modular

J’adore quand différentes marques collaborent d’une manière inattendue mais totalement inspirante, et le Comme Si x USM est l’une de mes préférées. Qui aurait cru que les chaussettes de pantalon et les meubles modulaires pourraient former une équipe de rêve? Mon détail préféré est la façon dont les deux marques se fondent littéralement dans la collection de meubles – les textiles signature de Comme Si sont fusionnés avec du verre, donnant aux pièces modulaires emblématiques de USM une qualité douce, presque éthérée. L’exposition itinérante a déjà émerveillé les foules à New York, Los Angeles et plus récemment, à Séoul. Gardez un œil sur Comme Si pour voir si ce mashup inspiré arrive dans une ville près de chez vous!

Collection Ark de Bottega Veneta x Zanotta

En parlant de collaborations ludiques, Bottega Veneta et Zanotta se sont associés pour créer la Collection Ark – un clin d’œil whimsique à la célèbre chaise Sacco de 1968. Sous la direction de Matthieu Blazy de Bottega Veneta, Zanotta a conçu 15 designs inspirés d’animaux (pensez : un chien, un panda, un lapin, un dinosaure, et même une coccinelle), tous offrant le même confort adaptatif que l’original. Je ne pourrais pas choisir un favori, mais lequel emporteriez-vous chez vous?

Pop-Up de Craig & Karl à Melbourne

Pour ma sélection finale Take 5, je ne pouvais pas résister à cette installation gonflable délicieusement extravagante du duo dynamique Craig & Karl. Qui a besoin de l’IA lorsque la créativité comme celle-ci existe? Leur pop-up estival au Melbourne Central Shopping Centre est le mélange parfait d’art, de design et de pure joie enfantine. Croisons les doigts pour qu’ils gonflent quelque chose d’aussi magique près de chez moi la prochaine fois!