Un joyau d’une autre époque: la demeure du XIXe siècle d’Arm & Hammer à South Harlem

Située au 1 West 123rd Street, South Harlem, New York, se dresse une luxueuse demeure datant de 1890 qui incarne l’âge d’or du XIXe siècle. Construite dans le style néo-Renaissance par l’architecte Frank Hill Smith pour John Dwight, cette maison témoigne de l’opulence de l’époque, financée par l’empire du bicarbonate de soude Arm & Hammer. Ce produit a dominé le marché à partir de 1873 et reste populaire aujourd’hui.

Architecte de renom, Frank Hill Smith, également peintre, a collaboré avec William Morris Hunt dans les années 1880, ce qui explique probablement son intérêt pour le design intérieur et la couleur, reflétés dans la demeure telle que nous la connaissons aujourd’hui. Après une décennie de propriété, les actuels propriétaires ont fait appel à l’architecte Samuel G. White, arrière-petit-fils de Stanford White, pour restaurer les éléments de design intérieur et le plan d’origine de cette maison illustre. Ils ont été des gardiens fidèles de la restauration de ces éléments et de ce plan d’origine.

La maison, dotée de 16 chambres, 6 salles de bains et 3 demi-salles de bains, s’étend sur une superficie de 11 955 pieds carrés, offrant un espace intérieur spacieux et confortable. Après un projet avorté en 2009 visant à convertir le bâtiment en appartements en copropriété, les architectes de Platt Byard Dovell White ont entrepris la restauration de la demeure, remportant un prix du New York Landmarks Conservancy pour leur travail.

Située en angle de rue, la demeure possède 52 grandes fenêtres qui inondent les pièces de lumière naturelle, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. De plus, sept cheminées parsèment la maison, ajoutant une touche d’élégance et de caractère à chaque pièce.

En face du parc Marcus Garvey à Harlem, cette demeure emblématique est un véritable joyau architectural, témoignant du raffinement et du luxe de l’époque du Gilded Age. Que ce soit pour son histoire fascinante, son design intérieur raffiné ou son emplacement privilégié, cette demeure offre à son prochain propriétaire une toile vierge pour laisser libre cours à sa vision et à ses rêves.

Will Allstetter, écrivain, designer et ingénieur logiciel basé à New York, met en lumière l’importance de préserver et de valoriser des trésors architecturaux tels que la demeure d’Arm & Hammer à South Harlem. Son travail, axé sur la technologie, l’art et la culture, illustre l’impact durable de lieux emblématiques comme celui-ci sur notre héritage collectif. Vous pouvez le retrouver en ligne sur willallstetter.com.