Découvrez les délices de la crème au beurre colorée, des chaussures personnalisées et des paysages de Tatreez

Hicoboci Stained Glass

Hicoboci Stained Glass produit des pièces pour le plaisir enfantin qui sommeille en chacun de nous. Des influences douces, à la Mondrian, associées à la translucidité du verre produisent un effet saisissant. Ces fortes influences graphiques dans un médium aussi peu conventionnel renversent ce que nous pensons du travail traditionnel du verre. Chaque angle produit de nouvelles teintes lorsque vous vous déplacez autour du vase, inspirant la joie à chaque facette.

Mali Bakes

Mali Bakes, basé à Melbourne, est dirigé par Patchanida Chimkire, une chef pâtissière thaïlandaise dont les créations d’inspiration rétro sont presque trop belles pour être mangées. Des couleurs profondes et riches laissent place à des tons pastel raffinés, avec des changements de proportion délicieux appliqués en larges bandes satisfaisantes de crème au beurre. Sa sensibilité aux saveurs est inspirante, incorporant des saveurs excitantes telles que le yuzu et le caramel de miso, avec des options végétaliennes également. Moderne dans sa conception, mais une vue réconfortante et familière pour tous ceux qui veulent l’avoir et la manger aussi.

Faig Ahmed

Faig Ahmed Studio présente Catalyses, une œuvre étonnante qui se transforme du tapis traditionnel azerbaïdjanais en une explosion de touffes colorées, s’échappant comme de la lave néon. Présenté à la Biennale de Venise internationale en 2022, l’artiste est bien connu pour transformer les techniques artisanales traditionnelles en œuvres d’art contemporaines. Le vieux et le nouveau entrent en collision dans cet hommage, l’histoire débordant dans de nouvelles couleurs catalysantes.

Sevilla Smith

Sevilla Smith est une sellière et cordonnière, spécialisée dans ses styles de chaussures signature. Ici, elle collabore avec Slow Goods Studio, des lavis de teinture prennent une translucidité semblable à l’eau. Des tons naturels et sobres laissent place à des couleurs fraîches et lumineuses, parfaites pour tout type de style. Avec des tailles et des cuirs personnalisés disponibles, elle est une conceptrice originale et créative, n’ayant pas peur de repousser les limites du cuir.

Jordan Nassar

Jordan Nassar est un artiste visuel et textile basé à New York, spécialisé dans le tatreez, une technique traditionnelle de broderie palestinienne. Sa pièce, “Le ciel est-il censé être grand ouvert?”, a été présentée à Art Basel cette année avec la galerie James Cohan. Les tatreez sont généralement travaillés en panneaux qui sont ensuite combinés pour créer une iconographie riche et détaillée, chacun avec des contextes historiques et culturels différents. Nassar utilise cette technique pour créer des paysages expansifs, portant la beauté de l’histoire vers demain.

Grandir à NYC a donné à Aria une perspective unique sur l’art et le design, cherchant constamment de nouveaux projets dans lesquels s’immerger. Pâtissière passionnée, crocheteuse et fabricante de pâtes, le travail manuel et le toucher personnel sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime faire de la randonnée, du vélo et apprendre sur l’espace.