Quel soulagement que le maximalisme soit maintenant bien accepté au sein de la communauté du design. Au cours de la dernière décennie, la “beige-ification” des foyers, de la décoration, et même des produits pour enfants, a été aussi omniprésente que morne. La couleur est biologiquement plaisante pour nous et peut avoir d’incroyables bienfaits mentaux. La nouvelle collection de carreaux Tivoli Tech de la designer Cristina Celestino pour OUTERclé nous encourage à apporter de la couleur à nos espaces extérieurs, soulignant le besoin de joie dans toutes les parties de nos foyers.

Clé est une marque de design incontournable pour les traitements de surface de luxe. OUTERclé est leur homologue extérieur, emmenant la fête à l’extérieur avec leur nouvelle gamme de carreaux conçue avec la designer basée à Milan, Cristina Celestino. Aussi funky et amusants que techniques, ces carreaux sont résistants à la chaleur et aux UV, classés pour le gel-dégel, et antidérapants. Sans oublier qu’ils peuvent également être utilisés avec des systèmes de chauffage par rayonnement pour une chaleur au sol. En accueillant volontiers les influences historiques dans son travail, Celestino puise dans une longue histoire de fabrication de carreaux italiens pour concevoir cette superbe collection.

“Je pense qu’il n’y a rien de plus accueillant, traditionnel et rassurant qu’un sol en terre cuite. Notre objectif a été de jouer avec les valeurs de base du matériau – l’identité italienne, l’excellente qualité, la durabilité – et de faire ressortir de manière forte ses connotations esthétiques, en préservant sa matérialité typique. J’ai conservé l’authenticité du matériau, en le façonnant avec des références à des formes et à une géométrie profondément enracinées dans l’imaginaire culturel italien. Nous avons obtenu un résultat totalement original, mais qui reste rassurant, trouvant un équilibre entre la nostalgie et le progrès en design,” explique Celestino.

Celestino est une designer multidisciplinaire, couvrant l’étendue du design intérieur, du mobilier et du carrelage. En tant que directrice créative de Fornace Brioni, fabricant de carreaux italien renommé, Celestino plonge profondément dans les spécifications techniques du produit. À l’origine destinée uniquement à une utilisation en intérieur, la collection Tivoli Tech emploie une technologie de matériaux de pointe pour emmener ces carreaux à l’extérieur. Cette touche de couleur s’harmonise avec les teintes organiques du paysage, une addition harmonieuse aux dessins les plus anciens et les plus durables de la nature.

Verde Grigio + Verde + Arancio Salmone

Marrone Caffè + Beige + Marrone Fango

Blu Verdastro + Bianco Perla + Turchese

Turchese + Blu Verdastro + Bianco Perla

Fornace Brioni est un géant du carrelage, fondé en 1920 et toujours détenu en famille, quatre générations plus tard. Avec un accent spécifique sur la restauration des sols traditionnels, l’entreprise se spécialise dans les carreaux faits à la main avec des liens historiques. Fabriqué avec le plus grand soin accordé à la tradition italienne séculaire de la fabrication de carreaux, le cotto utilisé pour les carreaux est fabriqué à partir simplement d’eau de pluie et d’argile, des sédiments lentement déposés le long du fleuve Pô. L’argile est un matériau incroyable, pouvant être utilisé et réutilisé à pratiquement chaque étape du processus de cuisson. Cela rend la production circulaire et la durabilité intégrée aux qualités naturelles du matériau. La collection Tivoli Tech est disponible en 4 coloris, chacun équilibré de manière à ajouter de l’intérêt et de la joie à l’ensemble.

Pour plus d’informations sur la collection Tivoli Tech, visitez outercle.com. Photographie par Mattia Balsamini, sauf indication contraire.

Avoir grandi à NYC a donné à Aria une perspective unique sur l’art et le design, cherchant constamment de nouveaux projets dans lesquels s’immerger. Pâtissière passionnée, crocheteuse et fabricante de pâtes, le travail manuel et le contact personnel sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime la randonnée, le vélo et apprendre sur l’espace.