C’est le moment le plus merveilleux de l’année! Eh bien, le deuxième plus merveilleux car le marché aux puces moderne de Downtown LA a lieu deux fois par an (avril et octobre). Je (Jess) n’oublierai jamais quand j’ai vu Emily y aller sans avoir jamais entendu parler de cet endroit. C’était vraiment le marché aux puces le plus incroyable car il était organisé selon le style que je recherchais principalement – plus moderne du milieu du siècle, moins antique. Et regardez, il y a tellement de marchés incroyables où les antiquités et les pièces plus primitives sont au premier plan et j’aime aussi ceux-là. Mais bébé, quand vous allez à un marché aux puces qui correspond parfaitement à votre style et qu’il est d’une taille magnifiquement gérable (ni trop grand, ni trop petit) … je pense que c’est ce qu’ils appellent le paradis.

Pouvez-vous dire que les Dodgers sont en série mondiale? 🙂 Alors Caitlin et moi (malheureusement, Mal ne pouvait pas se joindre) avons décidé de retourner à la vie du marché aux puces tôt le matin et nous nous sommes levés pour faire la queue à 7 heures du matin pour une ouverture à 8 heures pour voir quels trésors nous pourrions trouver. La photo de gauche montre à quel point nous étions en retard pour y arriver à ce moment-là, mais nous étions dans le premier groupe (je crois qu’ils commencent de manière échelonnée pour ne pas trop se bousculer). Oh, et ça coûte 10 $ pour entrer. Ils ont aussi des produits dérivés auxquels Caitlin a décidé de participer avec son joli sac fourre-tout! Je promets que ce n’est pas commandité, mais juste un profond amour pour un marché aux puces incroyable et une chance de montrer toutes nos grandes trouvailles cette fois-ci. J’espère que vous êtes prêt pour un peu de blogging de journal intime à l’ancienne.