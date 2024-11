Tanner Moussa et Mackenzie Lewis, la force créative derrière MOUS, n’ont jamais hésité à proposer des idées audacieuses. Depuis leurs débuts en 2022, ces designers de meubles de troisième génération ont constamment brouillé les frontières entre l’art, l’architecture et la fonction, repoussant les limites des matériaux et des formes. Maintenant, avec la sortie de Narrative Arc: Volume II, MOUS pousse encore plus loin son approche distinctive, créant une collection qui fusionne les influences architecturales anciennes avec une inspiration céleste de manière nouvelle et inattendue.

Le Volume II s’appuie sur les fondations posées par son prédécesseur en proposant de nouveaux matériaux, formes et finitions. La collection comprend des bancs élégants, des tables d’appoint, des grands meubles, des accessoires et des sièges – chacun invitant à l’interaction, à la curiosité et à la découverte. Au cœur de la collection se trouve une fascination pour la matérialité. Les pièces vont du parchemin faux laqué à la coquille d’œuf appliquée à la main, en passant par le bois de loupe et la marqueterie de paille – tous manipulés de manière experte par des artisans qui apportent une perspective moderne aux techniques traditionnelles.

La collection met en lumière le contraste entre les matériaux, associant le laiton bruni au bois de loupe sombre, et le laque chocolat à la coquille d’œuf appliquée à la main. Ces juxtapositions de matériaux reflètent l’exploration des textures et des surfaces par MOUS. Les lignes épurées et la palette neutre permettent également aux innovations matérielles de la collection de prendre le devant de la scène.

Inspiré par le cosmos, MOUS combine des silhouettes curvilignes et des arêtes angulaires qui définissent le Volume II. Ces formes évoquent les corps célestes, les constellations, l’astrologie ancienne, ainsi que des périodes architecturales et de design remarquables.

Avec Narrative Arc: Volume II, MOUS continue d’équilibrer la tradition et l’expérimentation dans le domaine de la conception de meubles. Que vous soyez attiré par les formes sculpturales des meubles ou par les détails exquis des matériaux, chaque pièce reflète une attention méticuleuse aux détails qui confère à la collection une impression intemporelle mais entièrement nouvelle.

Pour en savoir plus sur la collection Narrative Arc: Volume II par MOUS, visitez mousstudio.com. Photographies de Kris Ellis.