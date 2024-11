Il fut un temps dans ma vie où chaque année, j’allais dans un grand magasin et achetais de nouvelles décorations de Noël sans retenue (enfin, un peu de retenue, parce que votre fille a toujours eu un budget limité). Les boîtes de rangement dans mon garage prouvent que j’achetais des couronnes bon marché et moches, des guirlandes en tinsel et des ornements en plastique juste pour cocher une case et rendre mon lieu festif, mais j’achetais inévitablement d’autres choses que j’aimais mieux l’année suivante.

Je réalise maintenant à quel point c’était incroyablement gaspilleur et irresponsable. Je pourrais blâmer les réseaux sociaux pour mes besoins consuméristes, mais honnêtement, je me souviens avoir grandi en voyant des amis de la famille (et parfois même ma propre mère) changer leur « thème » décoratif de Noël chaque année. Cela nécessitait toutes les nouvelles décorations chaque année, et je suis désolée…QUOI ? Et bien que ce renouvellement annuel de la décoration de Noël soit en cours pour certaines personnes depuis longtemps, les réseaux sociaux, comme d’habitude, n’ont pas arrangé les choses. C’est le travail de certaines personnes de faire exactement cela, j’en suis bien consciente (je le dis en tant que fait, pas dans un scénario de « mordre la main qui vous nourrit »). Par exemple, je me souviens il y a quelques années lorsque l’arbre de Noël Noble Fir clairsemé est devenu très populaire, et tout le monde sur mes réseaux sociaux a soudainement jeté leur ancien arbre artificiel au trottoir littéral et est passé à un style d’arbre plus « tendance ». Les nouveaux arbres étaient magnifiques, mais certainement pas nécessaires.

Et bien que je puisse sembler être en train de blâmer, je vous promets que ce n’est pas le cas. Il est tellement facile de se laisser emporter par tout cela; après tout, je l’ai fait aussi. Il y a de grandes émotions autour de Noël pour ceux qui célèbrent, et investir toute notre énergie pour que nos maisons reflètent notre amour de cette période de l’année est une grande partie de cette sensation « magique » que nous recherchons tous. Mais plus je vieillis, plus je réalise qu’il existe d’autres moyens tout aussi esthétiques sans tout ce gaspillage. J’ai donc fouillé sur internet, y compris sur les fils de certains de mes blogueurs préférés, pour trouver des idées à partager aujourd’hui pour des idées de décoration de Noël plus durables. Certaines sont un peu farfelues (comme louer un arbre vivant, par exemple), mais d’autres sont des avenues charmantes à ajouter à votre liste de traditions (pensez à fabriquer des ornements en pâte à sel !). Explorons ce que j’ai trouvé.

Louer un sapin de Noël vivant ? Oui… Vraiment

Je vais commencer par l’option d’arbre de Noël la plus durable et écolo, car je sais que ce n’est pas totalement réalisable pour la plupart des gens, mais peut l’être pour certains. Selon les données de Nielsen Research (via l’Association américaine des arbres de Noël – oui, il y a une telle chose), environ 21,6 millions d’arbres réels et 12,9 millions d’arbres artificiels seront achetés par les ménages américains cette saison de Noël. C’est stupéfiant. Je vais expliquer dans la section suivante ce que j’ai découvert sur l’impact environnemental d’un arbre coupé par rapport à un arbre artificiel (ce n’est peut-être pas ce que vous pensez), mais si vous faites partie de ces 21,6 millions d’acheteurs d’arbres réels, il y a une option relativement nouvelle pour vous.

Entrez : l’arbre de Noël vivant loué. Le concept à grande échelle est relativement nouveau, mais voici l’idée : vous louez un arbre auprès d’une ferme qui livre un conifère en pot à votre porte, vous l’utilisez pendant un mois ou deux, enlevez toutes vos décorations, et cette même ferme vient le récupérer. Il est replanté et continue de vivre sa vie, peut-être loué l’année suivante jusqu’à ce qu’il devienne trop grand pour fonctionner de manière réaliste dans le salon de quelqu’un.

Il s’agit de loin d’un des concepts les plus durables car l’arbre provient d’une ferme locale, n’a pas à voyager à travers le pays pour arriver chez vous, et rien n’est coupé.

Voici le revers de la médaille : Sa disponibilité est extrêmement limitée (je n’ai trouvé que deux sites web proposant ce service et l’un est en Californie du Sud et l’autre dans la région de la baie). Sans oublier que c’est cher. En général, je prends un sapin Noble fir de 6 à 7 pieds chez Lowe’s ou même chez un marchand de sapins du quartier pour environ 60 à 100 dollars. Un arbre de taille similaire chez The Living Christmas Company ou Rentxmastree.com commence à 175 dollars et va jusqu’à 300 dollars et plus. C’est…beaucoup d’argent et certainement un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Si vous êtes prêt à payer le coût, assurez-vous de passer votre commande de location dès que possible car certains arbres sont déjà épuisés.

Même si vous ne louez pas, optez pour du vrai au lieu de l’artificiel

Je dois être honnête : j’ai toujours été snob en ce qui concerne les arbres vivants. Mes parents voulaient souvent la facilité d’un arbre artificiel mais j’étais cet enfant qui faisait une crise chaque année en disant qu’un faux arbre ruinerait mes « vibes ». J’adore le processus d’aller acheter l’arbre, la senteur, même le rituel d’arroser régulièrement. J’adore passer mes mains le long des branches et sentir les aiguilles souples mais piquantes. Oui, je déteste les mêmes aiguilles plantées dans mon tapis pour les années à venir. Je suis assez sûre que mon tapis a des aiguilles d’arbre datant d’il y a 7 ans encore tapies quelque part. Mais le combat en vaut la peine pour moi.

Je laisse ici la réserve que je réalise qu’un arbre vivant ne convient pas à tout le monde. Les arbres réels abritent de la moisissure, des pesticides et des allergènes qui ne conviennent pas à certaines maisons. De plus, si vous vivez, disons, dans un appartement au quatrième étage sans ascenseur, transporter un arbre grand et lourd est une blague. Selon The Nature Conservatory et Canopy.org, un arbre artificiel devrait être utilisé pendant environ 20 ans pour égaler l’impact environnemental d’un arbre réel. Cela est en partie dû au fait que 90 % des arbres artificiels sont expédiés de Chine, mais aussi parce qu’ils sont fabriqués en PVC et ne se décomposeront pas dans la décharge où ils finiront inévitablement.

Les arbres réels, en revanche, sont coupés, oui, mais alors qu’ils constituent une contribution croissante à la reforestation, voici ce que The Nature Conservatory a à dire :

« Lorsque ces arbres naturels sont récoltés pour la vente, il en reste dix fois plus debout ! Sur les 350 à 500 millions d’arbres poussant dans les fermes forestières à travers les États-Unis, seuls 30 millions d’arbres sont récoltés pour Noël chaque année. L’achat d’arbres réels aidera à maintenir les fermes forestières en activité – et, en retour, à conserver leurs terres couvertes de la forêt saine dont la faune dépend pour survivre. De plus, une fois que toutes les festivités sont terminées, ces arbres peuvent être recyclés et donner une seconde vie. La plupart des États ont des organisations qui utilisent ces arbres de Noël donnés pour des projets de conservation et d’habitat dans leurs communautés locales. Pendant ce temps, les arbres artificiels ne sont généralement pas recyclables et finissent souvent par remplir nos décharges. »

Aucun choix n’est parfait, et il existe également des idées créatives et originales, comme faire un « arbre » avec des lumières, du carton, et même du feutre, bien que personnellement aucune de celles-ci ne m’attire. C’est un arbre réel ou rien dans ma maison, pour le meilleur ou pour le pire.

Des arbres biologiques existent aussi !

Mon dernier point sur l’arbre de Noël pour ceux qui ont lu tout sur les pesticides utilisés sur eux : vous pouvez trouver un arbre biologique. Les fermes d’arbres optant pour la voie biologique sont encore limitées pour le moment, bien que pas aussi rares que l’option de l’arbre de location. Et tout comme ces fraises biologiques, un arbre sans pesticides aura un supplément. Consultez cette excellente liste de ressources que j’ai trouvée sur les fermes d’arbres biologiques par État.

Oh ! Et tout ce que j’ai écrit sur les arbres artificiels par rapport aux arbres réels s’applique également aux guirlandes.

Passez des décorations en plastique aux ornements à base de nourriture et naturels

J’ai grandi avec des boules en verre (et une bonne dose de tinsel). Je pense que le verre est toujours bien, mais pour ceux qui ont des enfants ou des animaux de compagnie, il existe d’autres options incassables qui ne sont pas en plastique. Beaucoup des idées que je partage ci-dessous sont en fait à base de nourriture, donc non seulement vous pouvez simplement les ramasser lors de votre prochaine course à l’épicerie, mais ils peuvent également être facilement compostés ou jetés à la fin de la saison. Sans oublier qu’ils donnent une ambiance classique scandinave ou campagnarde anglaise « nymphe des bois » qui est non seulement très actuelle, mais aussi infiniment belle.

Idée n°1 : Oranges

Je fais des ornements à base d’oranges séchées depuis quelques années maintenant et c’est devenu une si belle tradition et un rituel. La maison sent AMAZING pendant qu’elles cuisent au four (cela prend des heures), et elles ont l’air si belles où que je les mette. Au début, j’avais peur des bestioles mais je n’ai eu aucun problème du tout. Je ne consulte plus vraiment de tutoriel, mais pour les débutants, Erin François de Francois et Moi – qui fera quelques apparitions ci-dessous car c’est la reine de la décoration de Noël naturelle – a un bon pas à pas.

Idée n°2 : Pommes de pin et grelots

J’adore utiliser des grelots de toutes formes et tailles pour la décoration de Noël. Je les accroche à l’arbre, les mets sur des guirlandes, et les rassemble dans des bols et des récipients. D’un autre côté, pour une approche plus naturelle, vous pouvez utiliser des petites ou même de grandes pommes de pin également. Ils sont vendus dans les magasins, bien sûr, mais vous pourriez aussi les ramasser si vous avez des pins là où vous vivez, vérifiez juste s’il y a des insectes et autres.

Idée n°3 : Pop-corn, canneberges et anis étoilé

Cliquez sur le bouton de lecture ci-dessus sur le clip d’Erin François et préparez-vous à être émerveillé par la beauté des canneberges enfilées. Genre, mon dieu, c’est magnifique drapé sur les branches de votre arbre ! Vous pouvez aussi les rassembler dans un bol, ou ajouter du pop-corn pour un effet super festif et nostalgique. Les canneberges fraîches et le pop-corn devraient durer quelques semaines avant que les choses ne tournent mal. Quant à l’anis étoilé, cette couronne est sérieusement à couper le souffle, faite de l’épice et d’un vieux cintre en fil.

Idée n°4 : Étoiles en papier

Même une seule grande étoile peut suffire à rendre une vignette dans votre maison prête pour les fêtes (voir ci-dessus, encore une fois d’Erin François). Vous pourriez aussi réunir la famille (ou un groupe d’amis) pour en fabriquer un tas de beaucoup plus petits pour l’arbre, à accrocher aux miroirs et aux tringles à rideaux, voire au plafond. Voici un tutoriel de HGTV que j’ai trouvé.

Idée n°5 : Ornements en pâte à sel DIY

Je suis sérieusement en train d’ajouter ceci dans ma rotation. C’est MAGNIFIQUE. La pâte est composée uniquement de sel, de farine et d’eau, et vous pouvez leur donner n’importe quelle forme. Utilisez des emporte-pièces existants que vous avez, ou même des presses à biscuits comme Curly Girl Kitchen l’a fait dans l’image ci-dessus. Ils mettent quelques jours à sécher correctement avant d’être suspendus, donc ne tentez pas cela la veille de Noël en pensant que ce sera prêt à temps pour le grand jour.

Idée n°6 : Ornements en argile DIY

Une autre voie pour les plus artistiquement inclinés est les ornements en argile DIY. Molly Madfis d’Almost Makes Perfect fabrique toujours les ornements en argile les plus amusants chaque année (j’attends patiemment à chaque fois pour voir ce qu’elle mijote). Mais les cercles « flocons de neige » joliment perforés et la ficelle d’au-dessus semblent assez faciles et tellement beaux.

Idée n°7 : Guirlande de perles en bois ou juste du bois en général

Ne sous-estimez jamais la beauté et la simplicité d’une guirlande de perles en bois. C’est si facile à faire vous-même même avec un tout-petit comme le mien, et peut être drapé sur les cadres de porte, sur l’arbre, dans des bols, le long de votre lit…etc. etc. etc. De plus, les ornements en bois en général sont une excellente option comparée au plastique, bien sûr, et indiscutablement bien plus esthétique.

Une dernière note sur le papier d’emballage

Et enfin, le papier d’emballage. Regardez, je ne vais pas vous dire de le sauter complètement (bien que la tradition japonaise de l’emballage de cadeaux furoshiki soit si astucieuse et belle) mais par-dessus tout, essayez d’éviter le papier avec du papier d’aluminium, des paillettes ou des composants en plastique. Ces choses (ainsi que le ruban adhésif restant et les rubans/nœuds en plastique), rendent le recyclage nul et non avenu, malheureusement. S’il y a une finition métallique, optez pour autre chose ! Vous pouvez toujours utiliser un joli ruban pour l’embellir, et ceux-ci peuvent être réutilisés année après année (je garde tous les miens dans une boîte pour les sortir chaque Noël ou chaque fois que j’emballe quelque chose, honnêtement).

C’est ici que je vous quitte. J’ADORE décorer pour Noël, et je ne décourage personne d’en faire autant, mais si nous faisons tous un effort dans un ou deux domaines du processus, je parie que cela pourrait avoir un grand impact au fil du temps. Joyeuses fêtes, les amis.

