Créé par Tomkin Design et visualisé par Nastia Perchyk, cet intérieur de maison moderne est un mélange apaisant d’accents gris, blancs et bois. La salle à manger terreuse et meublée de bois donne à l’appartement moderne une chaleur bohème, qui se décline dans d’autres aspects de la maison. Les portes en bois profond et les surfaces en bois massif contrebalancent les arrière-plans blancs froids. Les grandes suspensions lumineuses deviennent des points focaux inattendus et accrocheurs. Les designs de meubles intégrés sur mesure confèrent à l’appartement une esthétique épurée, ainsi qu’une abondance de rangement et d’opportunités d’organisation à domicile. La chambre à coucher est un cadre minimaliste avec des nuances confortables, tandis que la salle de bain compacte offre de l’inspiration pour doter les petits espaces de style.

• 1 | Le canapé gris crée un profil ouvert et accueillant dans le salon, avec l’accoudoir omis du côté de l’entrée de la maison. Deux poufs bouclés modernes créent une faible séparation visuelle entre le salon et l’entrée pour aider à zoner la disposition fluide. Un tapis gris dans le salon ajoute une île de contraste doux au centre du sol en stratifié bois.

• 2 | Une paire de chaises blanches d’accent et une petite table d’appoint noire sont disposées devant la grande fenêtre du salon. Le plan de sièges en forme de U crée un environnement propice aux conversations lors de l’accueil des invités. Un vase décoratif noir contient un arrangement floral agréable qui insuffle de la vie dans la pièce moderne.

• 3 | Des lampadaires élégants s’élèvent au-dessus de la disposition du salon, annulant le besoin de luminaires au plafond. Les lampes fournissent une lumière plus douce pour la détente en soirée et le visionnage de la télévision.

• 4 | La télévision repose sur une unité de console multimédia sur mesure qui s’étend presque sur toute la largeur de la pièce. Une série de tiroirs offre un grand espace de rangement pour les films, les télécommandes et les manettes de jeux. Un dessus en bois massif couronne la simple unité de tiroirs blanche, lui donnant une touche naturelle audacieuse. Les plantes d’intérieur renforcent l’ambiance moderne bohème.

• 5 | Les unités pleine hauteur complètent la série de rangements du salon, offrant de l’espace pour stocker des objets plus volumineux. Une tour d’étagères ouvertes est nichée dans le côté du grand meuble, offrant des niches d’exposition pour des objets décoratifs et des livres. Un placard flottant stocke les manteaux à côté de la porte d’entrée avec de l’espace pour glisser des chaussures en dessous. Des panneaux miroirs sont intégrés dans la conception de la porte pour créer l’illusion de lumière et d’espace supplémentaires.

• 6 | Une bande LED dissimulée brille à l’arrière de la niche de rangement pour les chaussures pour aider le propriétaire et ses invités à trouver leurs chaussures.

• 7 | À côté de la porte d’entrée, une petite étagère d’entrée en bois traverse un miroir pleine longueur, offrant un rebord pour jeter les clés et pour contenir un diffuseur de roseau avec un parfum accueillant.

• 8 | Un cadre en bois épais définit l’entrée ouverte dans la salle à manger. Cette caractéristique rustique est assortie d’une robuste table à manger en bois et de deux tabourets de salle à manger modernes en forme de tronc. Des chaises de salle à manger en bois élégantes accueillent quatre autres invités dans l’espace bohème de la salle à manger.

• 9 | Deux grandes suspensions lumineuses de salle à manger pendent en un élément attrayant au-dessus de la table en bois. Les énormes abat-jour en papier constituent une addition inattendue à l’espace compact de la cuisine salle à manger. Un saladier en bois fait un centre de table utile pour la salle à manger.

• 10 | Les armoires de cuisine blanches sans poignée enveloppent la zone de la salle à manger avec une installation en forme de L. La configuration blanche de base des armoires à façade lisse est interrompue par un dosseret en pierre étonnant et un comptoir assorti. Un robinet de cuisine noir mat ajoute une ponctuation noire.

• 11 | Le troisième aspect de la cuisine salle à manger à plan ouvert est un mur de fenêtres pleine hauteur, légèrement habillé de voiles blancs translucides.

• 12 | Dans la chambre principale, un lit gris rembourré repose sur un tapis gris uni pour créer un noyau doux et texturé dans l’espace. Le linge de lit blanc croustillant est contrasté par un chemin de lit gris foncé. Les tables de chevet en bois ajoutent une chaleur naturelle à l’ensemble, tandis qu’un vase décoratif apporte une branche de verdure fraîche. Des appliques murales modernes offrent de la lumière de lecture au-dessus du lit.

• 13 | Un éclairage LED dissimulé illumine un espace de travail intégré dans la chambre. Le bureau en bois ajoute une pause sombre au schéma décoratif blanc, tandis que les armoires murales blanches et la chaise de bureau blanche se fondent dans le décor lumineux. Les accessoires de bureau blancs maintiennent le poste de travail proprement organisé.

• 14 | Un miroir pleine longueur est monté près d’une série d’armoires en bois sur mesure pour créer un espace dressing bien équipé. Un piano numérique blanc permet au propriétaire de pratiquer la musique en toute intimité dans sa chambre, tout en prenant peu de place et en restant silencieux avec l’utilisation de casques.

• 15 | Les portes de placard pliantes s’ouvrent pour révéler la gamme complète de vêtements et accessoires. Les bandes LED éclairent les étagères à vêtements et les tringles à vêtements à l’intérieur.

• 16 | La petite salle de bain a un décor caractéristique avec une unité de vanité rustique moderne et un comptoir en pierre audacieux. Les poignées de meuble noires, un robinet de salle de bain et un porte-serviettes chauffant noirs, ainsi qu’une pomme de douche noire assortie, parsèment des accents sombres autour de la pièce blanche. Une applique murale moderne ajoute un éclairage de tâche près du miroir et du lavabo de la salle de bain.

• 17 | Une baignoire encastrée avec un revêtement en microciment donne à l’espace compact un aspect moderne et épuré. Des étagères de douche intégrées et une étagère flottante pour articles de toilette gardent les fournitures de salle de bain en ordre. Les distributeurs de savon et de lotion noirs font correspondre les produits couramment utilisés lorsqu’ils sont exposés. Un écran de douche encadré de noir ajoute un accent contemporain net.

• 18 | Un WC suspendu donne l’impression que l’espace au sol est ouvert et ample et rend la pièce facile à nettoyer. Le rangement est dissimulé à l’intérieur du mur de dissimulation du réservoir de la toilette pour cacher les produits en papier et les fournitures de nettoyage de salle de bain peu esthétiques.