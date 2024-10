Le Japon est depuis longtemps admiré pour son dévouement profond à l’artisanat, où la recherche de la perfection par la répétition n’est pas seulement une pratique mais une ambition générationnelle. Cette idée est particulièrement familière à Shizuoka City, une ancienne ville de château devenue un pôle dynamique pour les artisans il y a environ 400 ans. En l’honneur de ce patrimoine riche, le studio de design japonais UO a créé la sculpture audacieuse Nakajimaya Crossing dans le hall du Nakajimaya Grand Hotel, un hôtel centenaire. Cette installation spectaculaire, accompagnée de petits objets et d’un design de façade pour accueillir les visiteurs, célèbre visuellement quatre types d’artisanat ainsi que des combinaisons innovantes de ces techniques, le tout élégamment encadré dans des structures métalliques allongées.

L’installation présente des cadres métalliques qui s’empilent et se superposent pour former une tour centrale dans le hall, ainsi que quatre pièces murales derrière la réception. Ces cadres créent une série de formes et de demi-lunes entrecroisées mettant en valeur chacun un artisanat traditionnel différent. Là où les cadres se croisent, des mélanges uniques de deux métiers sont exposés, illustrant une fusion innovante de techniques artisanales. Par exemple, à l’intersection d’un cadre mettant en valeur un tissu teint avec des feuilles de thé (une technique appelée “ocha-zome”) et un autre présentant des bandes de bambou de 2 mm précisément disposées (“take-sensuji”), un textile tridimensionnel émerge, tissé de façon complexe à partir à la fois de tissu teint et de bambou.

Ce projet met en lumière non seulement la fusion de métiers divers, mais il représente également une collaboration extraordinaire entre quatre artisans, travaillant habituellement de manière indépendante dans leurs disciplines distinctes. Facilités par UO, ces artisans ont été mis au défi de dépasser les limites de leurs compétences individuelles, en apprenant les uns des autres pour créer de nouvelles et inventives expressions techniques.

Guidé par le Nakajimaya Crossing comme pièce maîtresse du projet, l’hôtel prévoit d’étendre ce concept au-delà de la sculpture, en intégrant ces techniques combinées dans les meubles, les clés de chambre et d’autres éléments pour créer une identité visuelle cohérente et immersive tout au long de l’expérience des clients. En tant qu’élément permanent du Nakajimaya Grand Hotel, le Nakajimaya Crossing redéfinit non seulement l’artisanat traditionnel, mais symbolise également le rôle de l’hôtel en tant que lieu de rassemblement pour des compétences diverses.

Photographie de Keita Otsuka

