Créer la pièce de stockage de mes rêves : Ma résolution DIY pour 2025

Cet automne, après avoir beaucoup rêvé et moins planifié, mon mari et moi avons déménagé d’un appartement d’une chambre à Brooklyn vers un espace beaucoup plus grand dans le New Jersey, que je crois vraiment être l’État le plus charmant de l’Union, en grande partie parce que ma région du New Jersey regorge de magasins d’occasion vraiment bons, de ventes de succession et de boutiques d’antiquités. Je peux à peine marcher dans la rue sans tomber sur quelque chose que je veux acheter – un vase en forme de maïs, une paire de canards en céramique, un pull en laine irlandais.

Dans ma vie de citadine, toutes ces choses auraient été poussées au fond d’un placard surchargé, ou laissées dans l’espace que nous appelions un vestibule mais qui était vraiment juste une partie du salon. Ici, cependant, j’ai un placard dans la chambre à coucher, un placard dans la chambre d’amis, un placard à manteaux, un placard à linge – c’est beaucoup de placards! Attaché à notre appartement se trouve un espace de stockage de la taille de notre ancienne chambre à Brooklyn – pas un espace intérieur entièrement fini, mais propre et sec, et facilement accessible. Je suis déterminée, en 2025, à le transformer en une extension de ma maison soigneusement organisée et utilisée de manière réfléchie, et un lieu de stockage pour les trésors de Facebook Marketplace que je veux échanger saisonnièrement.

Je pense que le plan sera d’obtenir et de construire plusieurs ensembles solides d’étagères, idéalement en résine ou en acier, dans le magasin de bricolage local et d’investir dans des bacs en plastique assortis et robustes que je pourrai remplir de manière uniforme et étiqueter. À partir de là, je vais esquisser un plan d’étage, transformant chaque ensemble d’étagères en sa propre zone : un ensemble sera consacré aux vêtements, afin que je ne me retrouve pas, comme cela a été le cas depuis trop d’années, submergée de piles de pulls quand je cherche un maillot de bain et vice versa. Un autre contiendra la décoration de fête (je vis dans une ville qui voit grand pour Halloween et Noël, et je veux faire de même), et un autre pourra être réservé aux affaires dont mon mari jure qu’il va enfin les vider du sous-sol de ses parents.

Outils, produits de nettoyage spécialisés, meubles que je veux faire retapisser, essuie-tout de Costco – tout aura sa place dans l’unité de stockage. Si je deviens vraiment ambitieuse, je vais acheter une échelle, monter sur ladite échelle et fixer des étagères de stockage au plafond, pour ranger les cordons et les articles liés à la voiture.

Pourrais-je simplement… ne pas être le genre de personne qui acquiert autant de choses? Bien sûr! Mais j’ai passé la majeure partie de ma vie d’adulte à regarder Antiques Roadshow et à croire vraiment que je vais être la personne qui trouve une table à 500 000 $ lors d’une vente de garage, si seulement j’avais un endroit où la mettre en attendant que je trouve comment contacter ces jumelles blondes qui savent tout sur les meubles.

Maintenant, je l’ai.