Nous savons tous que les meubles ne sont pas seulement un ajout fonctionnel à notre maison; c’est le reflet de notre style de vie et de notre esthétique. Avec le lancement de CABINET+, le bureau d’architecture londonien SKNYPL redéfinit la façon dont nous pensons au rôle des meubles dans les espaces résidentiels et publics. Imaginez un meuble qui peut s’adapter aussi facilement que vous le souhaitez ou en fonction de vos besoins lorsque votre espace évolue. CABINET+ n’est pas simplement un autre ensemble de meubles; c’est une solution dynamique conçue pour évoluer avec vos besoins. Composé de quatre pièces distinctes – deux tabourets, une table basse et une étagère – CABINET+ offre une approche modulaire des meubles aussi fonctionnelle que stylée.

Dans sa forme autonome, chaque pièce remplit parfaitement sa fonction, que ce soit une table basse confortable pour votre salon ou des tabourets pratiques pour des sièges supplémentaires. Mais voici ce qui rend les choses excitantes : lorsque vous les combinez, ils se transforment en une solution de stockage flexible et modulaire, parfaite pour mettre en valeur vos livres préférés ou afficher votre décoration soigneusement choisie. Entièrement fabriqué en bois, CABINET+ présente une gamme de couleurs de teinture en bois de lin respectueuses de l’environnement qui modernisent encore la collection. Son design astucieux vous permet d’assembler les pièces dans d’innombrables configurations – verticalement ou horizontalement – grâce aux connecteurs de tous les côtés. Cela signifie que vous pouvez créer une disposition personnalisée qui s’adapte à votre espace et à votre style uniques, puis la modifier lorsque vous le souhaitez ou en avez besoin.

Que vous réaménagiez votre salon pour une réunion conviviale ou que vous redessiniez votre espace de travail pour une productivité maximale, CABINET+ peut s’adapter sans effort. Sa polyvalence garantit que vous pouvez connecter plusieurs unités ensemble, transformant vos meubles en une pièce maîtresse frappante ou une solution de stockage pratique. Adapter vos meubles à votre espace spécifique n’est plus un problème, mais une occasion de planification amusante et créative.

Pour en savoir plus sur CABINET+ par SKNYPL, visitez sknypl.com et suivez le studio sur @sknypl. La photographie est de Varvara Toplennikova.

