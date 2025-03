Dubai’s Quoz Arts Festival: Une exposition artistique gonflable par ENESS pour susciter la joie

Le festival artistique Quoz Arts de Dubai a été le témoin d’une intervention artistique extraordinaire alors qu’ENESS, le studio d’art et de design basé à Melbourne, a transformé la façade du bâtiment Concrete avec une installation monumentale illuminée composée d’éléments gonflables. Dans le cadre de l’exposition Forest Dancer – une extension de l’exposition du Prix FRAME de l’année 2024, Modern Guru et le Chemin vers le Bonheur Artificiel – l’arche de 29,5 pieds de haut a captivé le public, fusionnant joyeusement l’art avec l’architecture.

Cette transformation éphémère mais frappante a réimaginé le lieu renommé, initialement conçu par OMA de Rem Koolhaas, à travers une série d’arches interconnectées aux bords doux. Ces formes surdimensionnées jouaient avec l’échelle et la perspective, leurs courbes organiques charnues apparaissant à la fois solides et transitoires. Le résultat était un dialogue stimulant entre l’environnement construit et la nature temporaire de l’expression artistique.

Alors que les visiteurs se déplaçaient à travers les arches en cascade, ils rencontraient des détails matériels complexes, y compris un motif pixelisé incrusté de motifs floraux surdimensionnés dans une esthétique 8 bits. Cette fusion d’éléments numériques et tactiles reflétait l’approche innovante d’ENESS pour créer des expériences immersives qui remettent en question les perceptions traditionnelles de l’espace et du design.

« Notre travail va au-delà des galeries et des musées ; il s’intègre dans le tissu de la vie quotidienne », déclare le fondateur d’ENESS, Nimrod Weis. « En interagissant directement avec l’architecture existante, nous créons des pièces qui dialoguent avec leur environnement tout en étant des œuvres d’art indépendantes. »

Au cœur de l’exposition plus large de Forest Dancer se dressait une figure imposante de 26 pieds de haut, servant d’emblème de connexion et de jeu. Les installations au sein de l’exposition, y compris Whispering Mountains et Stick Insects, favorisaient l’interaction, encourageant les visiteurs à s’engager avec l’art de manière à susciter la créativité et la connexion entre étrangers, amis et familles.

L’un des aspects les plus enchanteurs de l’exposition était le dôme en forme de jupe enveloppant un espace interactif où les visiteurs pouvaient se reposer sur des poufs aux yeux LED, plongés dans un paysage lumineux et sonore en constante évolution. Ce havre sensoriel encourageait l’introspection et une pause par rapport au bruit numérique qui domine la vie contemporaine.

S’étendant sur plus de 6 458 pieds carrés, l’exposition met en lumière le rôle crucial de la créativité pour contrer les défis sociétaux, des effets isolants de la technologie aux tensions mondiales. En situant l’art comme un véhicule de connexion humaine et de contemplation, ENESS a livré une déclaration convaincante sur la nécessité d’expériences partagées dans le monde d’aujourd’hui.

Le Quoz Arts Festival, un événement annuel vibrant situé dans le quartier artistique d’Alserkal Avenue, a servi de toile de fond parfaite pour cette installation vibrante. Avec Forest Dancer comme pièce maîtresse, ENESS a renforcé le pouvoir de l’art public pour inspirer et unir les communautés, exhortant le public à embrasser l’expression créative dans leur propre vie.

Après son succès à Dubai, Forest Dancer et son exposition accompagnante Modern Guru et le Chemin vers le Bonheur Artificiel continuent de traverser le globe, apportant leur fusion dynamique d’art, de lumière et d’interactivité à des publics de multiples pays.

Pour plus d’informations sur ENESS, visitez eness.com.

Photographie par Ismail Noor, Seeing Things Studio.

Caroline Williamson est rédactrice en chef de Design Milk. Elle est titulaire d’un BFA en photographie de SCAD et peut généralement être trouvée à la recherche de pièces vintage, à faire des mots croisés du New York Times au stylo, ou à retravailler des listes de lecture sur Spotify.