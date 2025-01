Création d’une Chambre Suspendue dans un Loft Berlinois: Réussite de l’Exploit

Une Chambre Suspendue Magique

Bienvenue à Comment Ils Ont Réussi, où nous examinons de près un aspect particulièrement difficile de la conception d’une maison et obtenons les détails concrets sur la façon dont il est devenu réalité. Avec des plafonds ultra-hauts et un plan complètement ouvert, les lofts peuvent être une toile blanche pour les rêves de conception de maison. Mais comment tirer le meilleur parti de plafonds de 16 pieds dans un espace qui ressemble à une grande boîte ? Pour Siki Im, un designer de mode devenu architecte qui a entrepris la rénovation totale de son appartement de 1 600 pieds carrés à Berlin en tant que premier projet résidentiel, la vision était claire : il devait créer une chambre flottante. La chambre profite de la hauteur des plafonds dans un loft et crée un espace habitable au-dessus de la zone commune.

Comment Ils Ont Réussi : une chambre apparemment suspendue dans l’espace

Inspiré par les principes du wabi-sabi et du rationalisme allemand, Im visait une esthétique qui défiait le gris omniprésent de Berlin. Avec des matériaux en bois plus chauds utilisés pour compenser la quantité significative de béton dans le reste de la maison, le résultat est quelque chose qu’il appelle « brutalisme doux ».

Im ne voulait pas de colonnes porteuses pour soutenir la structure, afin de conserver l’aspect ouvert de l’espace en dessous. « Le plafond seul ne pouvait pas supporter le poids de la boîte », dit-il. « J’ai travaillé avec un ingénieur structurel sur la solution, qui consistait à installer un système de support en acier ancré dans le coin éloigné du plancher de la boîte, qui est monté sur la colonne porteuse du bâtiment. » La boîte peut supporter plus de 2 200 livres en conséquence.

Ils ont dû utiliser une grue pour soulever de longues poutres massives dans l’appartement. « Pour cela, nous avons dû fermer toute la rue », dit Im.

Les matériaux utilisés par Im pour la boîte ont contribué à créer une ambiance différente, plus intime. « Le lit en chêne américain que j’ai conçu sur mesure est intégré à l’espace, et il contient également des plantes », explique-t-il. « Les murs et le plafond sont rendus avec des granules de pierre naturelle, et les deux murs sont entièrement ajustables pour qu’ils puissent être ouverts. » Les panneaux s’ouvrent pour permettre à la lumière d’entrer dans l’espace.

Un espace confortable n’est pas quelque chose qui vient généralement à l’esprit lorsque les gens pensent à Berlin, mais Im y est parvenu. « L’effet global de l’espace évoque diverses influences asiatiques, telles qu’une salle de thé. La boîte pend comme une sculpture, et grâce à sa nature ludiquement transformative, elle nous donne à ma famille et à moi beaucoup de satisfaction », dit-il.

Projet Crédits :

Architecte du dossier : Siki Im, Siki Im Architecture / @sikiim

Publié le 15 janvier 2025.