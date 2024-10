Les claviers mécaniques ne sont plus une tendance de niche – ils se sont fermement établis, appréciés par les joueurs, les dactylographes et les travailleurs à distance pour leur retour tactile et leurs designs personnalisables. À la tête de cette résurgence se trouve Keychron, une entreprise connue pour sa vaste gamme d’options de claviers filaires et sans fil qui répondent aux besoins des utilisateurs professionnels et occasionnels.

Ces derniers mois, Keychron a considérablement élargi ses offres. Rien qu’en septembre dernier, la marque a lancé cinq nouveaux modèles de claviers, chacun variant en termes de disposition et de design tout en conservant l’esthétique caractéristique de Keychron à laquelle ses clients s’attendent.

Le design a toujours été un point central pour Keychron. Alors que les passionnés de claviers mécaniques apprécient la possibilité de changer les touches, Keychron veille à ce que leurs produits aient fière allure dès la sortie de la boîte. L’entreprise expérimente continuellement avec différents schémas de couleurs, styles professionnels minimalistes et matériaux de haute qualité pour offrir une gamme d’options polyvalentes.

Alors, qu’est-ce qui motive la conception d’un nouveau clavier Keychron ? Nous avons eu l’opportunité de discuter avec Paul Tan, directeur des opérations de Keychron, pour discuter du processus de création de leurs derniers modèles et de ce qui rend un clavier Keychron unique.

Parlez-moi du processus de conception d’un nouveau clavier.

En règle générale, lors de la conception d’une nouvelle série, nous commençons par des recherches dans la chaîne d’approvisionnement. Nous évaluons attentivement les retours des clients et les contributions de la communauté pour identifier et comprendre leurs besoins et incorporer les meilleures technologies pour y répondre. Ensuite, nous commençons la conception, la construction et les tests. Nous construisons des claviers pour la communauté.

Les entreprises traditionnelles conçoivent et fabriquent uniquement des produits que la plupart des gens utiliseront. Elles ne se soucient pas des besoins des petits groupes de personnes. C’est là que nous sommes différents. Nous écoutons et appliquons ce que nous avons appris pour construire de nouveaux produits. Par exemple, nous avons créé des produits que très peu de gens veulent, comme le Q11 (un clavier divisé), le Q65 (un clavier macro 65 %) et le K15 MAX (un clavier Alice à profil bas).

Si vous deviez choisir un aspect de la conception de clavier comme le plus important, lequel serait-ce ?

L’utilisabilité. Le clavier est un outil d’entrée qui facilite la communication avec les gens et avec l’IA. C’est l’outil le plus efficace conçu pour la communication informatique. C’est pourquoi il est si important que les gens puissent l’utiliser facilement et confortablement.

Quelle est l’importance de la qualité de construction et du design, par rapport aux fonctionnalités offertes par un clavier mécanique ?

La qualité de construction est essentielle car les gens toucheront et sentiront le clavier. Si la qualité de construction est mauvaise, les gens n’apprécieront pas de l’utiliser et leur production diminuera.

Le design est ma passion, et nous croyons que l’électronique est un outil personnel. Tout comme l’épée d’un guerrier ou le stylo préféré d’un écrivain, le clavier doit refléter la personnalité de l’utilisateur. À l’ère moderne, le clavier est un outil quotidien qui appartient à son utilisateur et le représente. Le design est le seul moyen de rendre le clavier personnalisable et personnalisable.

Keychron propose désormais une vaste gamme de superbes claviers, avec d’autres à venir. Y a-t-il des lacunes dans la gamme que vous espérez combler l’année prochaine ?

Il y a encore beaucoup de place pour nous de construire de nouveaux claviers qui répondent aux besoins des clients. Nos futures lignes de produits incluront davantage de claviers fins, de claviers métalliques fins, de claviers portables et de claviers de jeu.

À mesure que votre gamme s’élargit, quels types de nouveaux produits prévoyez-vous de construire ?

Nous allons construire plus de claviers magnétiques HE.

Les claviers mécaniques sont devenus plus populaires, mais beaucoup de gens ne les utilisent toujours pas ou ne les connaissent pas. Quel est le plus grand argument de vente pour un client qui découvre complètement l’idée ?

Les claviers mécaniques offrent une expérience de frappe tactile améliorée. Les gens n’ont besoin de taper sur un clavier mécanique qu’une seule fois et ne reviendront jamais à un clavier normal.

Quelles sont les fonctionnalités qui vous enthousiasment le plus dans les nouveaux claviers ?

Nous aurons plus de personnalisation du logiciel du clavier. Les utilisateurs pourront créer plus de raccourcis sur les claviers, tels que l’ouverture d’un outil IA et d’une fonction via les touches de combinaison ou une seule touche. Il sera facile de créer ce que vous voulez.

Quel clavier utilisez-vous et pourquoi ?

J’utilise le K2 HE. C’est un clavier magnétique offrant une excellente expérience de frappe globale et un design unique.

Pour en savoir plus sur Keychron et leurs claviers mécaniques, visitez keychron.com.