La Cuisine, Cœur de la Maison: Cabbonet Crée des Espaces Inspirants et Réconfortants

Au fil des décennies, la cuisine est devenue l’épicentre d’un foyer. C’est là que naissent les histoires, que les repas sont préparés et que les souvenirs se créent. Mais alors que Los Angeles fait face aux conséquences des incendies dévastateurs, ce ne sont pas seulement les maisons qui ont été perdues – ce sont les cuisines, le cœur même de la vie de nombreuses familles.

Dans la face de telle destruction, beaucoup ont appris que lorsque le temps est compté, nous n’avons pas besoin de beaucoup pour survivre. Pourtant, ce que nous choisissons de garder et d’utiliser – ces objets intentionnels – ont une signification. Alors que les Angelenos commencent le long et ardu processus de reconstruction, créer des espaces qui inspirent et réconfortent est plus important que jamais.

Un Mélange d’Artisanat et de Design Innovant

Lors d’une récente visite chez Cabbonet, une marque britannique de design spécialisée dans les cuisines magnifiquement conçues, je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer la collection d’objets soigneusement sélectionnés exposés dans tout l’espace. On pourrait dire que ce n’est pas ce que je devrais avoir remarqué. Mais je pense que c’est un témoignage de ce que Cabbonet fait si magnifiquement, en mettant en valeur un artisanat fin pour créer une scène pour les objets spéciaux de chacun.

Basée à Londres, Cabbonet s’est forgée une réputation en mariant l’artisanat fin avec un design innovant. Les cuisines de la marque sont un mélange de machines de pointe et de techniques artisanales traditionnelles, mettant en valeur une superbe collection de matériaux et de finitions, répondant fièrement aux normes européennes en matière de durabilité. Un exemple saisissant et inattendu est l’îlot en pierre de quartzite Melo Verde, d’un ton neutre « pomme verte » qui ajoute une touche unique à l’espace. La palette soigneusement sélectionnée mélange étonnamment des tons chauds et froids, offrant une flexibilité pour une variété de styles.

Ce qui distingue vraiment Cabbonet, c’est son fondateur Andrew Hays. Issu de la célèbre maison de design londonienne ARTEIM, ce designer australien, avec un passé dans l’opéra, le théâtre et le cinéma, transforme les cuisines en scènes pour les objets les plus chers de la vie. Du revêtement de tiroir géométrique conçu pour accueillir n’importe quel objet jeté dedans – comme le canif de votre arrière-grand-père ou les inserts de tiroir sur mesure pour tous vos besoins en ouverture d’huîtres, ou le service de cérémonie du thé, chaque détail est intentionnel, utile et beau. Andrew Hays a fondé Cabbonet en 2019, après avoir co-fondé la marque de cuisine sur mesure hautement innovante Lanserring.

Partenariat Unique pour une Esthétique Innovante

Pour le showroom de West Hollywood, situé dans l’emblématique Pacific Design Center, Hays s’est associé à Steven Cooper de Cooper Pacific Kitchens, avec plus de 35 ans d’expérience dans l’espace du design de luxe. Ensemble, ils apportent l’esthétique unique de Cabbonet à Los Angeles, repoussant les limites du design de luxe en déconstruisant le concept de la cuisine traditionnelle équipée. Chaque élément d’une cuisine Cabbonet est conçu avec un équilibre parfait entre forme et fonction.

À tous ceux qui se lancent dans le difficile voyage de la reconstruction ou de la rénovation de leurs maisons, rappelez-vous que ce processus, bien que difficile, peut également être transformateur. Que ce soit haut de gamme ou selon un budget, un espace inspirant et soigneusement conçu a le pouvoir de changer non seulement la façon dont nous vivons, mais aussi la façon dont nous nous sentons au quotidien. Cela peut transformer une journée ordinaire en quelque chose d’extraordinaire – et en des temps comme ceux-ci, ce genre d’impact est plus important que jamais.

Photographie de George Sharman, gracieuseté de Cabbonet.

TJ Girard est une designer alimentaire recherchée et consultante créative, célébrée pour la mise en scène de spectacles alimentaires et de boissons interactifs théâtraux. Elle réside désormais en Californie où sa créativité est alimentée par l’énergie solaire ! TJ écrit la chronique Design Milk appelée Taste.