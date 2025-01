Coût de construction de nos 10 maisons préférées de l’année

Chaque propriétaire ou concepteur qui partage son projet avec le monde fait preuve d’une grande bravoure, car ils mettent en lumière leurs espaces les plus personnels pour que tous puissent les voir. Mais les plus courageux sont ceux qui ouvrent non seulement leurs portes, mais aussi leurs feuilles de calcul, révélant les coûts réels nécessaires pour chaque détail architectural. Nos histoires de répartition budgétaire sont peut-être les contenus les plus intimes que nous publions, et en 2024, nous avons partagé un regard sans concession sur les finances nécessaires pour les rénovations DIY, les petites maisons de jardin et les nouvelles constructions uniques. Les chiffres ici peuvent être aussi inspirants qu’une photo d’un plafond imposant ou d’un dosseret artistique, montrant exactement ce que vos dollars peuvent réaliser. Alors que l’année se termine, nous revenons sur les histoires qui nous ont fait rêver en grand, même lorsque les budgets étaient restreints.

Une rénovation de 53 000 $ pour un chalet artistique à Chicago

En tant que collectionneurs d’art populaire passionnés et historiens de l’art, les propriétaires Louisa Potthast et Tyler Roberts cherchaient un espace en harmonie avec leurs passions et leur style de vie. Avec cette rénovation, réalisée pour 52 000 $, ils ont créé de la place pour leurs trésors tout en mettant en valeur leur style personnel. « Nous savions que le nouveau mobilier multifonctionnel transformerait complètement l’espace restreint, car il est au centre de la pièce », explique la designer Xiaoran (Sharon) Xu, la moitié du Studio Becker Xu. « Nous avons tracé une ligne à travers l’espace qui semblait plus intentionnelle, et c’est à la fois une séparation, un rangement et un affichage. » Tous les appareils électroménagers sont intégrés dans le mobilier et les plans de travail abordables sont en surface solide Formica.

Une cabane de location dans l’État de New York se transforme en rose pour 45 000 $

Les propriétaires de cette cabane de location dans l’État de New York en avaient assez du beige, alors ils se sont tournés vers une palette de roses. La peinture Garden Plum de Behr Marquee recouvre les armoires de la cuisine, et les carreaux Kelp Forest de Zia animent encore plus la cuisine. Pour aménager leur propriété de location de vacances, Nicolas Potts et Emma Pilkington Mead ont créé un espace confortable et rose. Dans la kitchenette, un confortable divan rembourré surplombe le coin petit-déjeuner.

Transformation d’un garage en maison d’amis pour 230 000 $ à Los Angeles

Pour transformer un garage sous-utilisé en maison d’amis, le propriétaire Kille Knobel a engagé le cabinet d’architectes MR Studio de Los Angeles, une pratique architecturale en pleine expansion dirigée par Emily Mohr et Jonathan Rieke. Avec un budget de construction d’environ 230 000 $, ils ont cherché à « optimiser l’espace et l’effet sur un budget efficace », explique Mohr. Bien que Kille n’ait pas obtenu de chambre séparée, MR Studio a réussi à insérer un lit king-size de Californie dans une niche de couchage, complété par ses propres rideaux intégrés pour l’intimité, à une extrémité de l’unité.