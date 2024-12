La Couleur de l’Année Pantone 2025 : PANTONE Mocha Mousse

En 2025, il est question d’embrasser le confort, la chaleur, et l’indulgence délicieuse. Pantone a révélé sa Couleur de l’Année pour 2025, et c’est un brun riche et velouté qui dégage de la chaleur, de la sophistication, et une touche de douce nostalgie. Rencontrez PANTONE 17-1230 Mocha Mousse – la teinte qui va infuser le monde du design avec un sentiment luxueux de calme et de connexion.

La Douceur du Mocha Mousse

Imaginez la première gorgée d’un cappuccino parfaitement préparé ou la fonte indulgente d’une truffe décadente. Mocha Mousse est l’incarnation visuelle de ces simples plaisirs – le confort enveloppé dans la couleur. Cette teinte marron douce n’est pas seulement un clin d’œil aux tons terreux du chocolat, du café, et du cacao ; c’est une déclaration que les moments de joie quotidiens méritent d’être célébrés. « Mocha Mousse est plus qu’une couleur – c’est une expérience sensorielle, » déclare Leatrice Eiseman, Directrice Exécutive de l’Institut de la Couleur Pantone. « Elle nous invite à ralentir, savourer les petits luxes de la vie, et trouver la beauté dans le familier. »

Une Célébration Mondiale

Pour marquer cette étape délectable, Pantone a pris le contrôle de l’un des monuments les plus emblématiques du monde – le London Eye de lastminute.com. Au crépuscule du 5 décembre, le skyline de Londres sera baigné dans l’éclat somptueux de Mocha Mousse. Un spectacle de lumière illuminera l’attraction historique, la transformant en une gigantesque tasse tourbillonnante de chaleur visuelle pour les Londoniens et les visiteurs. Ce partenariat marque le premier d’une série d’événements mondiaux conçus pour donner vie à Mocha Mousse dans des villes comme New York, Shanghai, et Mumbai. Des installations immersives aux expériences de couleurs interactives, Pantone s’assure que la couleur de cette année n’est pas simplement vue – elle est ressentie.

Une Antidote Apaisant

Dans un monde qui semble souvent étouffant, Mocha Mousse offre un antidote apaisant. Il comble le fossé entre l’ancrage terrestre et l’élégance raffinée, en en faisant un choix parfait pour les intérieurs modernes et la mode intemporelle. Que ce soit pour rendre un salon plus confortable avec des textiles moelleux ou ajouter une touche de glamour discret à votre garde-robe, cette teinte polyvalente promet d’apporter de l’harmonie à tout espace. Laurie Pressman, Vice-Présidente de l’Institut de la Couleur Pantone, met en lumière le message plus profond derrière ce choix. « Mocha Mousse est une question de connexion – entre nous-mêmes, notre environnement, et les autres. C’est un rappel qu…

For more information about the Pantone Color of the year 2025: PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, visit pantone.com.

