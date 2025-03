Cottage de Jardinier du 19ème Siècle à Londres en Vente pour £1M

Dans un quartier pittoresque de Londres, sur Castlebar Hill à Ealing, se trouve un joyau architectural du 19ème siècle. Ce cottage de jardinier, datant de 1848, est actuellement en vente pour la somme de £1,000,000, soit environ $1,256,905 USD. Rénové de 2012 à 2019 par l’architecte Louise Friend, cette propriété de 1,367 pieds carrés offre 2 chambres et 1 salle de bain, et est un véritable reflet de l’histoire et du charme de l’époque victorienne.

Une Transformation Sensible

Le cottage, autrefois la résidence du gardien des lieux, a été métamorphosé avec soin par ses actuels propriétaires, un architecte d’intérieur et un historien de l’architecture. Niché au cœur d’un quartier paisible, à proximité du Pitshanger Park et du Pitshanger Lane, cette demeure offre un véritable havre de paix au sein de la capitale britannique. Le Pitshanger Lane, une rue primée, regorge de boutiques indépendantes et de restaurants, offrant une atmosphère de village unique en son genre.

Une Annexe Polyvalente

Le cottage est accompagné d’une annexe de 45 pieds de long, actuellement aménagée en bureau et studio d’art. Cet espace supplémentaire offre une polyvalence appréciable pour les futurs occupants, qu’ils soient amateurs d’art, entrepreneurs ou en quête d’un espace de travail inspirant. Le jardin intérieur, agrémenté de treillis intégrés où grimpent des clématites et des jasmins, ajoute une touche de verdure et de tranquillité à l’ensemble.

Une Lumière Abondante

Doté de douze puits de lumière, dont un dans une chambre à l’étage, le cottage bénéficie d’une luminosité naturelle exceptionnelle. Le parquet en bambou qui recouvre le premier étage crée une ambiance chaleureuse et accueillante, tandis que les détails architecturaux d’époque rappellent le riche passé de la propriété. Chaque recoin de cette demeure raconte une histoire, offrant aux visiteurs une véritable immersion dans le Londres du 19ème siècle.

En somme, ce cottage de jardinier du 19ème siècle à Londres incarne à la fois l’histoire et le modernisme, la tradition et l’innovation. Avec son mélange unique de caractéristiques d’époque et de touches contemporaines, cette propriété offre un cadre de vie exceptionnel pour les amateurs d’architecture, d’histoire et de style de vie urbain. À la croisée du passé et du présent, ce cottage est bien plus qu’une simple maison : c’est un véritable témoignage du riche patrimoine londonien, à découvrir et à apprécier.