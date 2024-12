Construisez votre propre maison Usonian de Frank Lloyd Wright avec des blocs

Les blocs de construction modestes. Pendant des siècles, cette forme emblématique a aidé les humains à atteindre des hauteurs architecturales fantastiques, à comprendre les structures cristallines de nos minéraux sur terre, et à nous emmener vers l’infini avec les avancées en technologie des matériaux. Dans l’enfance, les blocs de construction favorisent de nombreuses compétences motrices fines et relationnelles, deux des facettes les plus cruciales de la croissance. Cette forme résiste à l’épreuve du temps, une variation de laquelle forme toutes nos maisons et nos lieux de travail. Ici, nous voyons ces instances de blocs dans l’enfance et l’architecture à l’âge adulte combinées pour produire Blockitecture® Frank Lloyd Wright – Usonian par James Paulius pour Areaware. Cette interprétation ludique de l’œuvre de Frank Lloyd Wright, classiquement basse pour s’adapter au paysage américain environnant, est un équilibre parfait entre le bricoleur et le jouet.

La science sur les blocs est claire – l’adoption précoce des compétences de raisonnement spatial est un prédicteur solide du travail dans les STEM, développant des compétences essentielles à la plupart, sinon à toutes les positions dans le domaine. L’équilibre délicat de la matérialité et de la forme dans le contexte du site était essentiel à la philosophie de conception de Frank Lloyd Wright. S’inspirant directement du style signature du célèbre architecte, « architecture organique », les blocs sont disposés autour d’un axe hexagonal. Ils présentent des dimensions distinctes et des côtés colorés qui distinguent un bloc spécifique du reste. Tous dans des teintes naturelles agréables, la palette se mélange à la nuance claire du pin de Nouvelle-Zélande. Une peinture à base d’eau, non toxique, orne les côtés des pièces hexagonales, libres de s’empiler et de se nicher comme bon vous semble.

Les pièces toutes alignées ont une cohésion qui non seulement les assimile les unes aux autres, mais aussi aux autres ensembles Blockitecture® disponibles chez Areaware. Chaque ensemble, également conçu par Paulius, est une célébration des horizons emblématiques que nous connaissons et aimons tous, dans le contexte des jouets de construction. Des couleurs vives et dynamiques rendent les blocs amusants et accessibles, tandis que l’intrication des formes les rend engageants.

James Paulius est un designer basé à New York. Une grande partie de son travail tourne autour de blocs inspirés par l’architecture, l’urbanisme et la conception de paysages. Ses créations visent à promouvoir une compréhension de la physicalité à travers le prisme du jeu et de la possibilité. Il espère que cela permettra aux enfants de réaliser leur potentiel pour façonner le monde qui nous entoure et créer de meilleurs futurs pour les générations à venir.

Areaware collabore avec des designers indépendants pour offrir des pièces amusantes et originales pour les personnes soucieuses de design. Ils travaillent avec des marques établies et des studios plus petits, garantissant qu’une perspective fraîche est toujours au premier plan de leur collection. Ils expliquent : « Nous croyons que le meilleur design évoque de bons sentiments, et pensons que les objets du quotidien devraient être aussi amusants que fonctionnels. »

Pour en savoir plus sur l’ensemble Blockitecture® Frank Lloyd Wright – Usonian, visitez areaware.com.

Photographie par Emma Fishman et Areaware.

