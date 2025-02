Construire une maison dans une carrière des Catskills: le récit de deux ans de camping

Dans la vallée de l’Hudson, à New York, un récit fascinant se déroule au cœur des Catskills. En 2018, les propriétaires de cette maison ont acquis dix acres de terrain sur le site d’une ancienne carrière de pierre bleue. Autrefois fournisseur de dalles pour Albany, Kingston et New York dans les années 1800, la carrière abandonnée s’était transformée en un étang alimenté par une source, et les déblais de la carrière étaient devenus des monticules moussus.

Après avoir vécu pendant quelques années dans une cabane rudimentaire qu’ils avaient construite eux-mêmes, nos clients ont commencé à planifier l’emplacement d’une nouvelle maison avec notre aide. Ils souhaitaient l’intégrer dans les arbres avec une vue sur l’étang. Au fil du temps, le design a évolué pour inclure une maison d’hôtes indépendante à deux chambres.

Les monticules offraient un moyen parfait de positionner la maison dans les arbres et de capturer une vue de l’étang depuis la cuisine et les espaces de vie. La véranda a été étendue au-dessus des débris de la carrière, pour flotter dans la zone des branches basses des pins et des érables. La circulation de la maison se fait le long d’une colonne vertébrale intérieure qui définit la cour d’entrée, avec des chambres et des espaces de vie donnant sur une variété de vues à travers les arbres environnants.

Les stratégies de conception de maison passive et les détails réduisent les charges énergétiques pour le chauffage et la climatisation à un point où ils sont annulés par un modeste ensemble de panneaux solaires.

Une transformation architecturale dans les Catskills

L’histoire de cette maison dans les Catskills est un témoignage de transformation architecturale et de connexion profonde avec la nature environnante. En partant d’une carrière abandonnée, les propriétaires ont su créer un espace harmonieux qui se fond dans le paysage tout en offrant des vues spectaculaires sur l’étang et les arbres environnants. L’architecture de la maison reflète une approche moderne et durable, mettant en œuvre des techniques de conception passive pour réduire son empreinte énergétique.

L’importance de l’architecture durable

Cette maison dans les Catskills illustre parfaitement l’importance de l’architecture durable dans la construction contemporaine. En utilisant des stratégies de conception passive et des détails minutieux, les architectes ont réussi à réduire considérablement la consommation d’énergie de la maison, la rendant presque autonome en énergie. Cette approche écologique et novatrice montre qu’il est possible de construire des maisons modernes tout en respectant l’environnement et en réduisant l’empreinte carbone.

La construction de cette maison dans une carrière des Catskills a été une aventure unique, mêlant histoire, nature et architecture pour créer un espace de vie exceptionnel. Avec une vision audacieuse et un engagement envers la durabilité, les propriétaires ont transformé un site abandonné en un sanctuaire moderne, intégré dans son environnement naturel de manière harmonieuse.