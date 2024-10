Le brun fait son grand retour.” Nous étions en 2015, et le design collectif était au sommet de notre obsession pour le bois blond scandinave. Cette citation surprenante qui m’a marqué ces neuf dernières années a été prononcée par une femme nommée Toma Clark Haines, une entrepreneure intelligente et futée avec laquelle j’ai été connectée pour un article lors de mes jours de magazine. J’ai eu l’occasion de voyager avec elle dans certaines parties de l’Angleterre, d’Amsterdam, de Belgique et de France pour un reportage sur l’achat d’antiquités à l’étranger. Elle dirige une entreprise de tourisme antique appelée The Antiques Diva, et croyez-moi, elle s’y connaît.

Nous étions debout dans le sous-sol (vraiment, un euphémisme pour l’immensité de l’espace car il s’étendait à perte de vue et se tordait et se tournait) d’un château en Belgique qui était à la fois la résidence de quelqu’un et aussi leur salle d’exposition pour leur commerce d’antiquités. La majorité des pièces, toutes avec des pedigrees vieux de 300 à 400 ans, étaient en bois brun de ton moyen à foncé. Certaines portaient de la peinture qui s’écaille dans des tons de crème, de bleu et de gris, mais le brun régnait en maître. Je me souviens avoir pensé qu’elles étaient belles mais “pas mon style.” À la fin de ce voyage d’une semaine, mes pensées sur le bois brun et les antiquités en général auraient changé à jamais.

Le brun était loin de ce que je voyais sur le sol des magasins chez moi aux États-Unis, mais à ce stade, je savais aussi que les cycles de design commencent bien plus tôt que nous ne le pensons, souvent dans le haut de gamme du marché qui finit par descendre jusqu’au grand public, même une décennie plus tard.

J’ai hoché la tête et pensé “Imaginez si elle a raison.” J’avais passé la majeure partie des cinq années précédentes à peindre tous mes meubles en bois brun dans des nuances de couleurs de ferme laiteuse comme le bleu suédois craie et le vert œuf de robin (je suis désolée). Mon cœur saigne toujours pour la belle commode en placage de gland du milieu du siècle que j’ai achetée dans un centre commercial d’antiquités à Boca Raton, en Floride, que j’ai immédiatement peinte en bleu cobalt. Lorsque j’ai posté le résultat final sur Instagram, il a été accueilli par un chœur d’approbation. Certes, c’était frappant et amusant, mais rétrospectivement, je l’ai totalement gâché. Pardonnez-moi, mes amis, car je ne savais pas mieux.

Et pourtant, me voici, approchant de l’année 2025, et je peux affirmer avec confiance que le brun est bel et bien de retour. Ce qui était autrefois un mot tabou dans de nombreux cercles de design est maintenant le sujet même de ce post. Je dirais que c’est drôle comment cela se produit mais c’est vraiment ainsi que fonctionnent les tendances. Mes flux sociaux regorgent de Reels de meubles peints en train d’être décapés avec des légendes du genre “Vous ne devinerez jamais ce qui se cachait en dessous !” de la même manière que nous étions tous enchantés par les perspectives de bois dur dissimulé sous de la moquette mur à mur. “Vous imaginez qu’il y a du BOIS sous toute cette peinture ?!? Wow !”

Notre acceptation du brun dans nos vies n’a pas commencé d’un coup. Il s’est insinué lentement à travers des neutres comme le lin, l’avoine et la crème. Le beige, que tant d’entre nous avions rejeté après l’apogée des goûts “toscans”, retrouvait sa place dans nos foyers où le blanc avait l’habitude d’être. Il était plus chaleureux, moins choquant, baigné de soleil. Il disait “Nancy Meyers” plutôt que “galerie d’art” et après des années passées chez nous pendant la pandémie, je pense que nous avons tous accueilli de bon cœur le câlin chaleureux qu’est une peinture coquille d’œuf et ivoire. Nous avons commencé à l’appeler “champignon” et nous sommes tombés dans le taupe.

Ces couleurs nous ont attirés dans nos flux sociaux, appelant nos pouces comme des sirènes pour mettre en signet et sauvegarder le travail d’Amber Interiors et de Jake Arnold, deux designers qui maîtrisent si bien les neutres chauds (et oui, le brun) que vous ne réalisez même pas que vous êtes amoureux du brun et du beige avant de l’être. Drew Michael Scott de Lonefox nous a tous fait marquer une pause et dire “Hein…” lorsqu’il a choisi une riche couleur brun chocolat pour les armoires de son bar à café…puis a continué à enduire une grande partie de sa maison de cette teinte terreuse alors que nous regardions.

Comme l’a écrit le célèbre John Green dans Nos étoiles contraires (bien que je pense que c’est un clin d’œil à Hemingway) “Je suis tombé amoureux comme on s’endort : lentement, puis tout à coup”, c’est une façon très romantique de décrire comment je pense que le brun est revenu dans nos foyers. Nous avons regardé d’autres avec une main plus experte l’essayer en premier ; peindre les murs, apporter des canapés en velours brun, opter pour des tons de bois plus foncés plutôt que clairs. Il y a eu quelques “S’ils aiment cela pour leurs propres maisons, tant mieux pour eux, mais ce n’est pas pour moi,” jusqu’à ce que nous nous adoucissions. Nous nous surprenons à épingler le lit en lin brun, la table d’appoint brillante de couleur truffe, le jeté de café marron. Lentement, puis tout à coup.

Bien que je puisse parler poétiquement de la façon dont le brun a retrouvé sa place à la table du design, il y a quelques éléments concrets à discuter aussi. Car mes amis, tous les bruns ne sont pas créés égaux, et c’est finalement de cela dont nous allons discuter aujourd’hui.

Comment Choisir le Bon Ton de Brun

J’ai lu Chris Loves Julia exprimer le sentiment suivant avec lequel je suis totalement d’accord : “Le brun apporte une profondeur que le noir ne peut pas et une chaleur que le gris ne peut pas. Il se sent romantique et intime.” Le noir est audacieux et intéressant et ancré, mais le brun est profond, évocateur et chaleureux. Ces teintes font des choses totalement différentes, et elles ont toutes deux leur place dans le design de nos foyers. Mais comme je l’ai dit, le brun, contrairement au noir, offre une telle variété et ce n’est pas toujours bon. Vous voulez opter pour des bruns avec des sous-tons rouges, presque acajou, plutôt que jaunes ou oranges. Même un brun avec une touche de vert peut sembler frais et moderne. Regardons quelques exemples.

Il se passe deux choses dans tous les produits ci-dessus : Les bruns sont plats, un ton, et presque oranges (et oui, je viens d’écrire un article sur le fait que l’orange est génial mais cela ne s’applique pas ici). Les matériaux semblent artificiels, comme de l’acrylique et du velours côtelé de mauvaise qualité. Le brun fonctionne mieux dans les textures et les matériaux naturels tels que le lin, la laine et le bois. Le velours est également excellent car il apporte tellement de dimension, ce qui est nécessaire pour une teinte aussi sombre. Vous voulez que le brun évoque “moka” et “ganache” et “chocolat.” Pensez à la différence entre un croissant au chocolat d’une boulangerie française et un paquet géant de 12 de chez Costco (j’adore aussi Costco, donc pas de haine ici, juste essayer de peindre un tableau). Ça doit se sentir luxueux et riche, même s’il s’agit d’un coussin à 20$ chez Target.

Haut : Tapis noué à la main Landon | Piédestal décoratif en bois recyclé | Carreau de terre cuite marocain Zellige 4×4 marron chocolat fait main | Bas : Canapé plissé Portola en velours classique acajou | Lampe de table sculptée Paola & Joy Evie (E27) – Noyer | Table d’appoint en bois Mishka

Tous les bruns ci-dessus, bien qu’ils soient riches, foncés et chauds, sont doux. Naturels, certains même neutres. Ils présentent une variété grâce au grain du bois et aux taches de couleur et à la sieste du velours. Les silhouettes des produits semblent intemporelles et chargées d’histoires. C’est ce que vous voulez obtenir.

Les Meilleures Couleurs de Peinture Marron

Vous savez qu’une couleur est vraiment et véritablement dans l’air du temps du design lorsque vous commencez à la voir sur les murs. Il est facile d’apporter un coussin et un vase, mais lorsque c’est sur toutes vos surfaces, c’est vraiment un engagement. Le brun, comme la plupart des autres teintes profondes et sombres, fonctionne bien avec la technique de l’immersion de couleur, mais à mon avis, il est essentiel que la pièce dans laquelle vous l’utilisez bénéficie d’une belle lumière.

J’ai parcouru de belles maisons et certaines de mes images préférées, j’ai enfilé mon chapeau de détective et j’ai découvert certaines des meilleures couleurs de peinture marron utilisées par des designers et des personnes avec un grand sens du design (par exemple, ce magnifique brun dans l’image d’ouverture est la chambre principale de la maison de Chris Loves Julia, où ils ont utilisé le London Clay de Farrow & Ball). Tous ces bruns sont chauds, intéressants et varient dans les sous-tons entre le rouge, le noir et le vert. Si une grande partie de vos meubles est d’un ton de bois plus clair ou d’un ton de bois qui penche vers le jaune, vous voudrez un brun à sous-ton noir ou vert. Si vous avez des bois d’ébène foncés, des bois à sous-ton rouge ou neutre (comme le noyer), un brun avec des sous-tons acajou est votre meilleur choix. Mais encore une fois, testez TOUJOURS une couleur de peinture, surtout quelque chose comme cela, dans votre pièce spécifique pour voir comment la lumière interagit avec elle. Cela pourrait transformer un brun neutre en brun verdâtre, par exemple, en fonction de ce qui se trouve à l’extérieur de votre fenêtre.

1. Mocha Brown de Benjamin Moore | 2. Midsummer Night de Benjamin Moore | 3. Salon Drab de Farrow & Ball | 4. Dark Clove de Sherwin-Williams | 5. Whitney Portal de Portola Paints | 6. Sable de Sherwin-Williams | 7. Tarpley Brown de Benjamin Moore | 8. Rue Bourbon de Valspar | 9. Coffee Date de Clare | 10. French Press de Benjamin Moore | 11. London Clay de Farrow & Ball | 12. Dark Truffle de Behr

Avec Quelles Couleurs Associer le Brun?

Que vous parsemiez du brun dans votre maison ou sortiez votre pinceau, vous pourriez avoir encore besoin de conseils sur ce avec quoi l’associer. Comme le brun est une couleur “neutre”, il va avec à peu près tout (oui, même le noir), mais j’ai concocté quelques idées pour vous ci-dessous :

Neutres Chauds

C’est l’endroit le plus évident pour commencer. Comme je l’ai mentionné plus tôt, nous avons été en territoire “beige” solide ces deux dernières années, ce qui a ouvert la voie au brun complet. C’est l’espace dans lequel Amber Lewis vit principalement (voir ci-dessous), et bien que ce soit un peu trop terne pour mes goûts, cela peut être vraiment agréable, calme, chaleureux et accueillant. La clé est d’utiliser des tons variés de crème, de beige, de brun, et même de gris chauds (cela inclut vos tons de bois, aussi). Vous ne voulez pas introduire trop de contraste, alors gardez les teintes dans un spectre serré.

Si vous préférez quelque chose d’un peu plus lumineux et plus joyeux, vous pouvez élargir le spectre avec des blancs plus vrais et peut-être même du noir également.

Neutres Froids

Je sais que les tons chauds ne sont tout simplement pas pour tout le monde. Vous pouvez tout de même opter pour du brun dans une palette plus fraîche ! J’adore la chambre principale dans la maison de Chris Loves Julia (ci-dessous) car c’est “brun” mais ne semble pas terrestre. Ils ont réussi cela en gardant certains des éléments souples dans le domaine des gris, des taupes et des bleus acier.

Tons Terre

Les tons froids ne sont pas votre truc mais les neutres chauds sont un peu trop simples ? Essayez plutôt des tons terre ! Le brun est crucial pour une palette de tons terre car euh, c’est une des couleurs les plus “naturelles” (qu’est-ce que cela signifie même ? ha). J’adore le voir utilisé avec des terres cuites rougeâtres, des verts mousseux atténués, et même une touche de bleu de bleuet. Les deux images ci-dessous ont des couleurs murales ivoire plus claires, ce que je pense aide vraiment à éviter que cette palette ne paraisse trop 1970s sous-sol.

Couleurs Vives et Audacieuses

Parce qu’il n’y a pas de post Arlyn sans un peu de couleur, je devais inclure cette palette aussi. Le brun est une couleur merveilleuse pour ancrer quelques choix audacieux comme le jaune, le vert émeraude, même le fuchsia, le prune et la lavande. Utilisez-le à la place du gris ou du noir pour quelque chose qui semble moins sévère et plus facile pour les yeux.

Eeeet voilà, mes amis. Nous avons parlé de mauvais bruns, de bons bruns, de couleurs de peinture, de palettes de couleurs, et nous sommes même devenus un peu fantaisistes et romantiques avec un peu de narration sur le brun. QUEL VOYAGE ! Je sais que le brun n’est pas pour tout le monde, certains d’entre nous sont encore effrayés et traumatisés par le début de ce siècle (et même plus loin dans les années 70 et 80…ouf !), mais j’espère que vous pouvez voir que le brun peut vraiment être utilisé de manière moderne, fraîche et belle.

Alors, qu’en pensez-vous ?

À la prochaine fois…