Être un audiophile peut être coûteux, avec des enceintes de qualité, des amplificateurs et des platines vinyles coûtant souvent des milliers de dollars. Cependant, certaines marques, comme Pro-Ject, se distinguent en offrant des platines vinyles performantes à des prix plus raisonnables.

La Pro-Ject Debut EVO, en particulier, a été un énorme succès dans le domaine audio, offrant une qualité de construction premium, un design élégant et les composants nécessaires pour une qualité audio de premier ordre. Récemment, Pro-Ject a dévoilé une mise à jour de l’EVO sous la forme de la Pro-Ject Debut EVO 2, une platine vinyle qui mise sur des couleurs amusantes tout en offrant une qualité audio encore meilleure.

Le design a toujours été important pour la marque, et cela se voit à chaque fois que l’on regarde un produit Pro-Ject. Ses platines vinyles offrent un sentiment de modernisme minimaliste, avec une vaste sélection de couleurs, chacune d’entre elles étant superbe. La Debut EVO 2 est en soi une prouesse d’ingénierie à un prix incroyable, mais récemment, l’entreprise a commencé à s’aventurer dans des territoires encore plus abordables à travers la nouvelle marque Tone Factory. La platine vinyle Tone Factory Tone offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que les produits Pro-Ject haut de gamme, avec en prime la construction colorée que les clients connaissent et apprécient.

Après avoir été un admirateur de Pro-Ject pendant si longtemps, nous avons voulu en savoir plus sur le processus de conception des produits audio. Récemment, Design Milk s’est entretenu avec Jakob Dirnberger, directeur artistique et marketing chez Pro-Ject, pour discuter de leur approche de la conception de platines vinyles élégantes et abordables.

Marchez-moi à travers le processus de conception d’un produit comme la nouvelle Pro-Ject Debut EVO 2.

La Debut est notre platine vinyle la plus vendue, et les clients l’adorent. Depuis plus de 20 ans, la ligne de platines Debut est l’un des produits les plus vendus de l’histoire de la hi-fi, avec près d’un million d’unités vendues. Pour la première fois, un produit audiophile est devenu un produit lifestyle – c’était la première platine vinyle proposée dans différentes couleurs. Au fil des ans, nous avons constamment amélioré la Debut, en particulier grâce à l’intégration de nouveaux matériaux comme la fibre de carbone. C’est pourquoi nous abordons chaque changement avec beaucoup de soin, en analysant chaque détail. Alors, comment améliorer une formule qui a été si réussie?

Pour cette nouvelle version, nous nous sommes concentrés sur le raffinement des détails et l’intégration de fonctionnalités que l’on trouve généralement dans nos platines vinyles haut de gamme. Les principaux changements sont techniques, mais je vais faire bref :

La Debut EVO 2 est désormais équipée du même plateau en fonte d’aluminium de 1,7 kg que la Debut PRO, notre modèle haut de gamme. Il intègre un anneau d’amortissement en TPE pour réduire les résonances et a un aspect général plus propre. Un trône pour vos disques 😉

Alors que le bras de lecture de son prédécesseur, la Debut Carbon EVO, était déjà excellent, nous avons acquis beaucoup d’expérience dans la conception de bras de lecture haut de gamme au cours des dernières années. Nous avons développé une gamme complète de 24 configurations haut de gamme et appliqué ces connaissances au nouveau bras de lecture Debut EVO 2. Il est désormais livré avec un contrepoids en acier plus lourd qui comprend un anneau d’amortissement en TPE, similaire à nos modèles haut de gamme. Le bloc de palier de bras de lecture en aluminium fraisé CNC absorbe efficacement les résonances indésirables de la cartouche, que nous avons également améliorée. Pour la première fois, la Debut est livrée avec une cartouche spécialement conçue pour elle. La nouvelle cartouche Pick it MM EVO MM combine un ensemble unique de technologies, y compris les célèbres broches à pôle divisé d’Ortofon, lui donnant une réponse en fréquence plate presque comparable à celle des cartouches MC.

Enfin, nous travaillons sur un emballage respectueux de l’environnement. Nous passons à l’emballage en fibre de carton pour réduire les déchets et être plus respectueux de l’environnement, bien que cela nécessite un investissement important dans les outils de production. D’ici la fin de l’année, nous prévoyons de passer entièrement à la fibre de carton pour l’ensemble de la série Debut.

En plus des nouvelles fonctionnalités, nous avons également ajouté une nouvelle option de couleur pour la nouvelle Debut EVO 2 : Rouge Satiné.

Comment l’approche de Pro-Ject en matière de design a-t-elle évolué au fil des ans?

Lorsque nous parlons de design de produit, nous évoluons constamment, en mettant en œuvre de nouvelles technologies, etc. Ce qui a certainement le plus changé de mon point de vue, c’est la diversité de notre gamme de produits. Aucun autre fabricant n’a une gamme de produits aussi large avec autant de configurations et de couleurs différentes que nous. Le premier tourne-disque, le Pro-Ject 1 de 1991, était différent de tout ce qui était disponible à l’époque : réduit à l’essentiel, fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et principalement équipé d’un excellent son. Au fil des ans, toute une gamme de modèles s’est développée. De la version de base rectangulaire aux formes rondes en passant par des créations innovantes sur lesquelles le disque est lu verticalement. Les produits sont conçus pour une longue durée de vie, et ils devraient devenir vos objets préférés et faciles à utiliser.

Notre branding et notre apparence générale sont devenus de plus en plus matures au fil des ans. Lorsque nous lançons des campagnes, nous essayons également de tester de nouvelles choses – nous voulons que notre contenu divertisse, pas seulement informe. À mes yeux, c’est un facteur important. Les clients ne vivent pas une marque uniquement à travers le produit lui-même, mais aussi à travers sa présentation et le contenu que nous proposons. Le design joue également un rôle ici : dans la photographie de produit, dans la création de vidéos, etc. : tout est réalisé en interne par une petite équipe. En tant qu’équipe de design et de marketing, nous sommes impliqués dans l’ensemble du processus, de l’idée à l’exécution et à la conception des campagnes publicitaires.

Pro-Ject construit certaines des meilleures platines vinyles du marché, mais à un prix très raisonnable. Comment le prix impacte-t-il votre processus de conception? Y a-t-il des aspects du design sur lesquels vous devez faire des compromis pour atteindre le point de prix inférieur?

Les augmentations de prix au cours des dernières années en raison des diverses crises ont naturellement été un défi ! La plupart des marques de platines vinyles sont produites en Asie – notre usine de platines vinyles est située au cœur de l’Europe, en République tchèque. Bien sûr, la production européenne est beaucoup plus coûteuse, mais nous sommes fiers du fait que notre usine de production se trouve à quelques heures seulement de notre siège social en Autriche. En utilisant un mélange unique de technologies de pointe et de machines traditionnelles, nous sommes capables de créer un produit de pointe sans perdre de vue les détails. L’un de nos aspects philosophiques fondamentaux a toujours été – pas de fonctionnalités au détriment des performances. La fondation de Pro-Ject était basée sur la réinstauration de la platine vinyle entièrement manuelle sans cloches et sifflets fantaisistes comme norme de l’industrie. Toute fonctionnalité qui offre de la commodité se fait au détriment de la qualité musicale et de la longévité. Notre principal objectif chez Pro-Ject est d’offrir une qualité sonore maximale et une durée de vie maximale.

Quel est le processus de détermination des meilleurs matériaux de construction pour un produit comme celui-ci, à la fois pour le design et pour créer la meilleure expérience audio?

À notre avis, la recette d’une platine vinyle techniquement correcte est simple. De nombreux fabricants continuent de commettre des erreurs. Les matériaux que nous choisissons sont basés sur ce qui a un sens acoustique. Tout est subordonné au son. Nous utilisons différents matériaux en fonction de la gamme de prix.

Le Châssis (Plinth) : Le MDF est utilisé pour le châssis de nos platines vinyles. C’est particulièrement avantageux sur le plan acoustique, car le MDF est un matériau à faible résonance. À mesure que l’on monte dans nos gammes de produits les plateaux des meilleures platines sont remplis de billes d’acier pour augmenter la masse et annuler les vibrations qui pourraient interférer avec le signal musical.

Le Pivot : Un autre aspect important est la présence de pivots en acier et de paliers métalliques. Un pivot de qualité est indispensable. Toutes les platines Pro-Ject disposent de pivots en acier inoxydable et de paliers de haute qualité pour garantir de nombreuses années de rotation de disque sans oscillation.

Dans le cas de nos platines haut de gamme, le plateau lourd tourne sur un palier à billes en céramique inversé avec un support magnétique pour réduire au minimum le bruit de palier et la résonance.

Bras de Lecture de Qualité : Chez Pro-Ject, les bras de lecture sont abordés avec beaucoup de considération car c’est la connexion physique de la pointe au lecteur. Il a une grande influence sur la tonalité et la réponse de la platine vinyle. Nous utilisons de l’aluminium ou du carbone pour les bras de lecture. Nous n’utilisons pas de plastique ! Les bras de lecture Pro-Ject sont très rigides et légers, ce qui signifie une réponse rapide aux impulsions et une grande neutralité tonale. Nos roulements de haute précision garantissent un suivi précis de l’aiguille le long du sillon. Nos modèles haut de gamme intègrent des roulements suisses avec des tolérances extrêmement serrées.

Cartouches de Qualité : Nous choisissons soigneusement la cartouche en fonction du lecteur afin de vous garantir la meilleure cartouche pour votre argent. Nous nous appuyons sur des marques haut de gamme qui ont des décennies d’expérience dans le domaine de la fabrication de cartouches comme Ortofon et Sumiko.

Un excellent design a été un aspect central de vos platines vinyles. Pourquoi est-il important pour vous de créer un produit qui sonne bien, mais qui a aussi fière allure?

Il y a des moyens bien plus pratiques d’écouter de la musique qu’avec des disques vinyles. En fait, par rapport au streaming, cela peut être assez fastidieux. Mais c’est précisément ce que nous embrassons, c’est pourquoi nous avons des normes si élevées en matière de design – pour que l’expérience d’écoute devienne un plaisir. Une platine vinyle n’est pas seulement un outil qui lit vos disques. C’est un instrument – c’est un meuble. Nous voulons que les appareils soient plus que fonctionnels ; ils doivent devenir des objets chéris par leurs propriétaires.

Christian de Looper est un journaliste spécialisé dans la technologie grand public basé dans le ensoleillée de Santa Cruz, en Californie. Christian couvre l’actualité technologique depuis plus de 10 ans, avec des articles dans bon nombre des plus grandes publications technologiques, dont Digital Trends, Forbes, CNN Underscored, Tom’s Guide et PCMag. Christian est obsédé par la manière dont les entreprises technologiques équilibrent un excellent design avec une grande fonctionnalité, et vit chez lui avec sa femme, sa fille et son chat.