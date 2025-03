Réconforts inspirés du cosmos par Miniforms

Alors que l’univers recèle de vastes secrets et inconnus, une chose que nous savons est sa capacité à inspirer une imagination sans fin – en particulier la notion rêveuse de ce que cela pourrait être de s’asseoir sur un nuage. Miniforms canalise cette merveille enfantine dans sa collection Nebula, créant des pièces qui incarnent l’allure douce et sans poids des cieux. Avec les nouvelles introductions du fauteuil Nebulona et du sofa Nebulone, la collection ramène le confort inspiré du cosmos sur terre, offrant des designs indéniablement séduisants, vous invitant à prendre place.

Des courbes douces et généreuses évoquant l’identité d’un nuage, la collection Nebula se distingue par une caractéristique particulière : les bras en forme de goutte d’eau qui définissent chaque style de siège. Même le Pouf reflète l’échelle de ces bras, maintenant un langage de design cohérent de la collection. Le fauteuil Nebulona reprend ce détail signature et l’associe à un siège et un dossier doucement incurvés, créant une forme sculpturale accueillante à la fois moderne et intemporelle. Ses lignes épurées et son design enveloppant le rendent indéniablement séduisant, que ce soit placé dans des coins intimes ou des environnements à aire ouverte.

Le sofa Nebulone est la dernière pièce ajoutée à la collection, offrant une vision élargie de la caractéristique signature de Nebula. Avec son siège allongé et ses accoudoirs en forme de goutte d’eau étendus, le Nebulone associe une silhouette élégante à un confort inégalé. Mesurant 240 cm de longueur, il est généreusement dimensionné pour s’étirer ou se détendre en compagnie. Le canapé est fabriqué exclusivement en mousse de polyuréthane haute densité, renforcée pour offrir douceur et soutien pour un confort supérieur. Personnalisable dans plus de 30 options de tissus et même disponible dans des matériaux adaptés à l’extérieur, le Nebulone s’adapte facilement à une gamme d’espaces, des retraites au bord de la piscine aux salons confortables.

Alors qu’il est scientifiquement impossible de s’asseoir sur un nuage, le fauteuil Nebulona et le sofa Nebulone offrent la meilleure alternative. La collection Nebula de Miniforms transforme les espaces avec son design imaginatif inspiré des nuages, et avec ces nouvelles pièces, elle apporte une nouvelle sensation de confort enveloppée dans une élégance moderne.

