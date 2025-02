Un bijou immobilier de luxe offrant une vue imprenable sur Fort Lauderdale est actuellement en vente pour 3 millions de dollars. Situé au 920 Intracoastal Dr, appartement n° 903 à Fort Lauderdale, en Floride, cette propriété exceptionnelle est proposée par Jim Cunningham de ONE Sotheby’s International Realty.

Ce condo unique est entièrement personnalisé, conçu par des professionnels et décoré avec des touches réfléchies à travers tout l’espace. Prenez l’ascenseur privé jusqu’à la résidence et profitez d’une myriade de vues sur l’Intracoastal, l’océan et le centre-ville.

La cuisine de chef sur mesure est finie en noyer et offre deux fours conventionnels, un four à vapeur, un micro-ondes, une hotte aspirante, une plaque à induction, deux refroidisseurs à vin et deux lave-vaisselle. Un cellier séparé contient également un deuxième réfrigérateur. À côté de la cuisine se trouve un salon familial séparé. Les espaces dédiés comprennent une salle à manger formelle et un salon avec une cheminée. La suite principale dispose d’une salle de bains spacieuse de style spa avec une baignoire et deux dressings. Les trois chambres ont chacune leur salle de bains pour plus d’intimité.

D’autres commodités incluent deux grands balcons, une automatisation domotique, un placard de rangement dans l’unité et deux places de parking avec recharge électrique. La propriété propose également ses propres avantages communs, tels qu’un concierge disponible 24 heures sur 24 et une piscine chauffée.

Avec trois chambres, trois salles de bains complètes et une salle d’eau, cette propriété de 3 258 pieds carrés construite en 2018 offre un cadre de vie luxueux et contemporain.

Expert Insights on Luxury Real Estate Trends

Selon les experts de l’industrie immobilière, le marché des propriétés de luxe est en constante évolution. Les acheteurs cherchent de plus en plus des espaces personnalisés, dotés de technologies de pointe et offrant des vues à couper le souffle. Cette propriété à Fort Lauderdale coche toutes les cases des exigences des acheteurs de ce segment haut de gamme.

The Story Behind the Listing

Jen, la fondatrice de Rogue Habits, une passionnée d’écriture, de voyage et de design, a été immédiatement séduite par cette propriété lorsqu’elle l’a visitée pour la première fois. Sa passion pour l’immobilier de luxe et son œil expert pour les détails l’ont amenée à partager cette perle rare avec le monde.

Publié le 4 février 2025, cette liste exceptionnelle incarne le summum du style de vie sophistiqué et exclusif offert par les résidences de luxe à Fort Lauderdale. Ne manquez pas l’opportunité de posséder ce bijou immobilier d’exception.