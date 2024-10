Bienvenue peut-être à mon Fix It Friday préféré ! Mais je suis probablement biaisé étant donné le sujet. Hier, Emily a écrit sur son amour pour la collection et aujourd’hui c’est à mon tour, bébé ! Laissez-moi être clair et dire que j’ai adoré notre dernière collection et j’en suis très fier. Si vous avez acheté l’un de ces tapis, j’espère que vous l’aimez et MERCI. Mais cette collection semble encore plus polyvalente, encore plus luxueuse, et nous ne pouvions vraiment pas arrêter de “ooo-ing” et “ahhh-ing” quand nous avons reçu les échantillons. J’ai donc eu l’idée d’organiser un concours mais de manière potentiellement plus utile… à la manière d’un Fix It Friday 🙂 Rugs USA était partant (MERCI!) alors nous y voilà.

Nous croyons fermement en la capacité d’un tapis à transformer une pièce. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle si vous avez déjà remplacé un ancien tapis ou simplement ajouté un tapis à une pièce qui n’en avait pas auparavant. Pour ce concours, nous avons lancé un appel sur les réseaux sociaux et dans le Link Up, demandant à ceux d’entre vous qui avaient besoin d’un nouveau tapis s’ils voulaient l’un de nos nouveaux modèles 🙂 La réponse a été écrasante, alors avant tout, je tiens à vous dire merci beaucoup et je suis désolé de ne pas avoir pu choisir tout le monde. Et même si les budgets de chacun sont différents, nous sommes très fiers de travailler avec une entreprise qui fabrique des tapis de qualité à un prix vraiment raisonnable. Cela sonnait comme une publicité mais nous le pensons sincèrement. Alors sans plus attendre, voici les 5 lecteurs qui ont gagné un tapis EHD x Rugs USA ! Vous verrez une ou deux photos de leur maison et des tapis que nous pensons seront superbes dans leur espace soumis. Bien sûr, s’ils ont un coup de cœur pour un autre, c’est leur maison donc ils peuvent choisir ce qu’ils veulent. Ok, entrons dans le vif du sujet 🙂

Gagnant n°1 : Il est Temps pour le Tapis Adulte

D’un lecteur : “Nous vivons dans notre maison depuis 8 ans maintenant et avons emménagé à l’âge de 25 ans – nous vivons avec ce tapis de reliure (bon marché !) depuis le premier jour et il nous a bien servi avec deux petits enfants collants et gâtés, mais nous sommes prêts pour une mise à niveau pour refléter où nous en sommes dans la vie et comment notre style et notre maison ont évolué. Cette pièce est délicate car elle est assez longue et les sols en dessous ont besoin d’amour et d’attention (un projet “un jour”) – je serais très curieux de voir comment vous pourriez rendre cette pièce plus confortable avec quelque chose qui n’est pas si simple, et apporter un style tant nécessaire aux sols !”

Je pense qu’après 8 ans, un nouveau tapis s’impose, n’est-ce pas ? De plus, j’ai trouvé leur palette de couleurs globale super appropriée et cela pourrait vous donner des idées pour vos espaces aussi. Voici ce que je pense…

L’Elliot | Le Marlowe

Cette pièce est définitivement du côté des tons froids, donc j’ai pensé qu’il serait peut-être bien de la réchauffer un peu avec un rouille rose discret. L’Elliot est tellement joli en personne et serait superbe ici. J’ajouterais peut-être un ou deux coussins avec des tons similaires pour ne pas être le seul élément chaud de la pièce. S’ils ne veulent pas changer de coussins, ils pourraient toujours ajouter un objet de décoration ou un tableau aussi ! Mais si cette couleur n’est pas du tout leur style, je pense que Le Marlowe ajouterait tellement de personnalité. Il est toujours super neutre mais a ce motif audacieux qui le rend tout de suite vivant. Lequel préférez-vous ?

Gagnant n°2 : Apportez un Tapis plus Clair

D’un lecteur : “Je vis dans une maison de style artisan rénovée en 1918 située à Kirkland Washington et c’est mon salon qui a besoin d’aide. Actuellement, le tapis est de taille 6×9. Merci pour la considération.”

Ce qui m’a frappé dans cette pièce, c’est que le tapis attire toute l’attention car c’est là que votre regard se porte en premier. C’est un espace tellement joli mais leur tapis est un peu trop sombre. Je comprends parfaitement qu’ils ne veulent pas d’un tapis clair (surtout dans un endroit où il y a BEAUCOUP de mauvais temps) donc voici mes recommandations !

Le Starke | Le Southwest

Tout d’abord, j’adore l’idée d’un vert doux dans cet espace. C’est un neutre frais qui est également très vivable. De plus, ces deux-là ont un motif texturé qui ajoutera juste assez d’intérêt visuel. Je pense vraiment que ces deux tapis seront superbes mais je penche plutôt pour le Starke en vert chasseur. Cela rendra la pièce tellement plus douce et avec le motif à rayures brisées, je pense que cela va vraiment donner vie à la pièce ! Mais j’aime aussi bien le Southwest comme option. Si le lecteur veut toujours un tapis plus foncé, celui-ci en charbon (qui en réalité se lit comme un vert très foncé) est très joli. Et contrairement à celui qu’ils ont, la texture de ce tapis donnera à la pièce beaucoup plus de mouvement.

La dernière chose que je dirai est que je pense qu’ils pourraient envisager un tapis plus grand ! C’est difficile de le savoir sans être dans l’espace mais il semble que cette pièce pourrait accueillir même un 9×12. Bien sûr, le lecteur sait mieux mais je veux qu’ils envisagent au moins de passer à une taille supérieure. Voici un petit guide des tailles pour aider 🙂

Gagnant n°3 : Besoin d’Un Tapis de Salle à Manger Terre Moderne de Toute Urgence

D’un lecteur : “Je vis avec mon mari et deux chiens. Nous sommes dans notre maison depuis environ un an et demi et j’ai désespérément besoin d’aide pour un tapis pour notre salle à manger. C’est difficile car c’est une pièce à concept ouvert, donc j’ai du mal à trouver quelque chose qui s’harmonise avec notre salon et notre cuisine. Je dirais que mon style pourrait être décrit comme Terre Moderne. Ce que j’aime le moins dans notre maison, ce sont les sols (lvp grisâtre à bas prix qui étaient là quand nous avons emménagé), donc plus il y a de couverture pour les sols, mieux c’est ! J’ai attaché des photos de la salle à manger sous différents angles pour que vous puissiez voir aussi la cuisine et le salon. La table que nous avons fait environ 86″… donc je pense qu’un tapis de 9×12 serait le meilleur… Notre tapis de salon est un tapis Rugs USA et je suis obsédée par la qualité. J’ai adoré chacun des tapis de la première ligne d’Emily – j’ai hâte de voir les nouveaux !”

Les tapis de salle à manger peuvent être difficiles ! Vous ne voulez pas quelque chose de trop délicat, vous voulez qu’ils cachent les éventuels dégâts, et pas trop épais pour que les pieds de vos chaises de salle à manger ne soient pas trop inégaux si la chaise est à moitié dessus et à moitié dessous. Mais j’adore leur style et je pense avoir deux excellentes options pour résoudre leur problème.

L’Annie | Le Corbett

Comme elle l’a dit, leur style est terre moderne (hourra pour les bruns chauds !) Quand j’ai parcouru notre collection, j’ai immédiatement repéré ces deux-là. Ils ont une touche moderne mais avec une touche de milieu du siècle et j’ai aimé que leurs échelles de motifs soient bien plus grandes que le tapis de leur salon. Mélanger les échelles de motifs aidera à rendre une pièce plus intentionnelle et dynamique. De plus, ils sont assez chargés pour cacher les petits désordres mais pas assez pour attirer toute l’attention dans la pièce. L’Annie pourrait être un peu mieux pour cacher le désordre car les tons sont un peu plus riches mais le Corbett pourrait être un joli assortiment avec le tapis du salon car leurs couleurs sont un peu plus similaires. Les deux seraient géniaux !

Gagnant n°4 : Bébé Mérite un Meilleur Tapis

“Il s’agit de la chambre de bébé n°2 et comme vous pouvez le voir – j’ai échoué. Bébé 1 était un total flou beige et j’ai réutilisé beaucoup de choses de son espace pour le sien (fauteuil berçant Crate & Barrel, le lit de jour, le tapis et les rideaux occultants). Elle n’est vraiment pas un bébé beige donc j’ai acheté ce magnifique drap de lit de bébé, photo attachée, mais je suis absolument perdue quant à la suite à donner pour incorporer de la couleur avec un tapis. J’aimerais garder le fauteuil berçant et le lit de jour comme pièces centrales principales afin que le tapis soit l’endroit où je pourrais vraiment incorporer de la couleur à partir du drap de lit. Mais je suis perdue !”

En tant que quelqu’un qui vient d’avoir deux membres de la famille avoir un bébé au cours des trois derniers mois (je suis une tante pour la première fois, les gens !!), je ne pouvais pas ne pas aider cette douce mère dans le besoin en matière de design.

Le Merrick | Le Starke

Passez au vert ! Ceux de notre collection sont certainement des neutres mais restent tout de même une touche de couleur. De plus, un bon tapis vert peut évoluer avec vous et ne pas avoir l’air trop “jeune” ou “tendance”. Pour cet espace, le vert est une évidence car il y a un peu de vert dans cet adorable ensemble de lit de bébé. Le “nouveau” Merrick est l’un de mes préférés absolus donc je suis partial pour celui-là pour cet espace. Il apporterait une telle explosion de vie et de gaieté dans l’espace. Je recommande vivement un sous-tapis pour celui-ci car il peut être légèrement glissant. Mais je comprends parfaitement si ce n’est pas le style du lecteur. Si c’est le cas, alors notre autre star, Le Starke, en olive serait un ajout extrêmement joli et élégant à cette pièce. Il a toujours ce motif ludique donc il ne semblera pas trop formel. J’ai hâte de voir ce qu’elle choisira !

Gagnant n°5 : Un Porche Intérieur négligé n’est plus

“Nous adorons ce porche 3 saisons dans notre maison de 1953 à St Paul Minnesota. Cependant, le tapis n’a jamais semblé juste pour moi. C’est celui que nous avions quand nous avons emménagé il y a 12 ans et c’était une priorité minimale à remplacer. La pièce fait 7’6″ de large. J’ai actuellement un tapis de 5 x 8, mais j’aimerais quelque chose de plus proche de 7 x 9.”

Un autre lecteur qui a passé trop d’années avec un tapis qu’il n’aimait pas. Je veux régler cela maintenant !

Le Robyn | Le Merrick

Je sais que c’est un porche intérieur mais cela ressemble aussi à une véranda, non ? L’idée est que c’est un espace entièrement intérieur où ils n’ont pas besoin de se soucier des chaussures extérieures qui entrent et sortent. Je veux dire, il y a une œuvre d’art sur le mur 🙂 Je dis cela car clairement j’ai choisi deux tapis très clairs. Le Robyn est tellement doux et serait si confortable à marcher avant de se blottir sur ce canapé. J’adore le motif à carreaux car il apporte une touche de fraîcheur sans être trop à la mode. De plus, le vert citron peut être un peu délicat à travailler car vous ne voulez pas trop rivaliser avec lui. Mais si un tapis tout en crème clair semble trop pour un espace commun, j’adore une des autres nouvelles options Merrick qui utilise un fil de couleur rouille au lieu du noir d’origine. C’est un motif amusant qui ramène des couleurs plus chaudes dans l’espace. Oh, et les deux viennent en 6×9 ce qui je pense fonctionnera très bien !

Voilà, tout le monde ! Merci encore à tous ceux qui ont soumis leur candidature. Il a été très difficile de n’en choisir que cinq. Mais j’espère que nos lecteurs chanceux trouveront leur tapis parfait (même si ce n’est pas celui que j’ai suggéré :)). Avez-vous des favoris ? Nous avons hâte de savoir ce que vous en pensez. Nous sommes tellement fiers, excités et complètement reconnaissants. Pour voir toute la collection CLIQUEZ ICI <3 Je vous aime, c'est sérieux. Crédits de l'image d'ouverture : Styled by Getteline Rene | Photo de Mark Weinberg