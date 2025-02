Conception d’une résidence mémorable à Mumbai par Studio Nishita Kamdar

La culture populaire pourrait vous faire croire que plus grand est toujours mieux ou que l’extravagance matérielle équivaut d’une manière ou d’une autre au luxe. Pourtant, dans un monde jonché de « McMansions », certains projets émergent comme des témoignages de maisons plus intelligentes et de l’élégance émouvante qui émane des enrichissements intérieurs, encourageant la vie à un rythme plus lent. Aria, le logement contempo-Art Déco conçu par le Studio Nishita Kamdar basé à Mumbai, offre la paix loin de l’agitation de la vie en ville, à proximité du centre-ville. Des formes majestueuses et des lignes épurées transforment cette structure traditionnelle en « boîte d’allumettes » en une structure esthétiquement stimulante avec la bonne configuration d’espaces apparemment volumineux à fort impact et de cachettes intimes.

L’appartement de 2 800 pieds carrés comprend : un espace de vie central qui se prolonge dans la salle à manger adjacente à une cuisine pratique cachée derrière celle-ci ; un salon multimédia caché accessible depuis le salon et ouvert sur une terrasse privée ; la chambre principale avec salle de bains et dressing ; deux chambres supplémentaires avec salles de bains attenantes ; et plusieurs toilettes. Bien que l’aménagement de l’espace offre un retour sur investissement élevé, c’est l’expérience sensorielle lors de la circulation qui est la plus impressionnante – offrant quelques moments dignes de pause et de réflexion.

Une entrée exceptionnelle

Le récit romantique d’Aria commence avant d’entrer dans la résidence où les visiteurs sont accueillis par une porte en bois magnifiquement sculptée avec des géométries distinctes en relief. Ses motifs laissent deviner les textures à découvrir au-delà du seuil. À quelques pas de l’entrée se trouve une sculpture amorphe surdimensionnée rouge terracotta qui capture le mouvement dans sa forme solide alors qu’elle semble couler dans le sol.

En tournant le coin, on découvre l’espace repas délimité par la table à manger monolithe en marbre africain. Elle est située sous la ‘Lune’ de David Groppi et entourée d’œuvres d’art de Datta Bansode et Subodh Gupta. À portée de vue se trouve un coin salon rond avec des sièges favorisant la communion en face à face avec ceux qui sont présents.

L’art et l’intimité

Au-delà de l’espace social central, entre des arches dorées et derrière un mur noir cannelé se trouve le salon multimédia destiné à être un sanctuaire pour la réflexion calme ainsi que l’admiration artistique. Il présente la plus grande caractéristique de la maison – une majestueuse installation lumineuse de totem du Studio Klove positionnée dans un panneau oblong affiché sur un mur monumental. Les plafonds peints à la main en noir et blanc invitent les yeux à errer vers le haut et dans des rêveries en contraste frappant avec le tapis rouge qui ancre tout en dessous. D’autres objets logés aux côtés de ces traitements comprennent des œuvres de MF Hussain et Sunil Das.

En se déplaçant à travers le couloir et dans les espaces privés en face du domaine plus public, l’excitation est tout aussi présente. Une œuvre commandée représentant une œuvre d’art bouddhiste déconstruite transforme la circulation typique en un voyage visuel dynamique et engageant. Et chaque espace est imprégné de personnalité reflétant chaque membre de la famille.

Des œuvres dignes d’admiration se présentent sous la forme d’un mélange éclectique d’expressions personnelles à chaque tournant, y compris des surprises soigneusement choisies, des artefacts sur mesure et des détails fantaisistes qui suscitent la joie. Et pourtant, la maison s’écoule harmonieusement d’un espace à l’autre, maintenant une continuité grâce à des matériaux de construction cohérents tels que le parquet en bois et les murs en plâtre. De plus, tous les éléments intérieurs artistiques, à l’exception de deux ou trois luminaires, ont été conçus et produits en Inde. Voici la ligne directrice conceptuelle : la pleine réalisation et l’exécution par des marques et des designers indiens, un engagement partagé par le Studio Nishita Kamdar et la famille pour soutenir l’artisanat local et la créativité.

« Le luxe est-il l’espace ? Le luxe concerne-t-il les biens coûteux ? Le luxe est-il cher », demande la principale de son studio éponyme, Nishita Kamdar. « Ou le luxe consiste-t-il simplement à vivre dans un espace qui vous permet d’apprécier les subtilités de la vie et les petites choses comme l’art, l’environnement et les moments ? »

Nous avons maintenant notre réponse.

Pour en savoir plus sur le travail de Kamdar, visitez studionishitakamdar.com.

Photographies par Ishita Sitwala.

Avec des diplômes professionnels en architecture et en journalisme, l’écrivain basé à New York, Joseph, a le désir de rendre la vie belle accessible. Son travail vise à enrichir la vie des autres par la communication visuelle et le storytelling à travers le design. Lorsqu’il n’écrit pas, il enseigne la communication visuelle, la théorie et le design.